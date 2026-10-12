Rezgések nyitottak kaput a túlvilágra? Viki csak otthon vette észre, hogy valaki figyelte a szentélyben

Rejtélyes alak tűnt fel egy buddhista szentélyben készült fotón, pedig a helyiségben csak hárman tartózkodtak.

A hangtálak rezgései is szerepet játszhattak a különös jelenségben – legalábbis a spirituális magyarázat szerint.

Vajon szellem, energetikai lenyomat vagy hétköznapi képhiba látható a felvételen? A hátborzongató fotóra többféle magyarázat is született.

Egy buddhista kegyhelyen tett látogatás önmagában is különleges esemény, Viki azonban egy olyan élménnyel gazdagodott, amelyre egyáltalán nem számított. Vajon a rezgések által teremtett atmoszféra tette érzékelhetővé a titokzatos alakot, vagy egy ott rekedt lélek emberi alakja kerülhetett a fotóra? Esetleg létezik valamiféle hétköznapi magyarázat arra, amit a fényképen láttak?

Rezgések, spirituális élmény, majd sokkoló tapasztalás. Fotó: 123RF

A hangtál és a rezgések csodája

Viki spirituális beállítottságú, ezért párjával utazásuk során örömmel kerestek fel egy buddhista szentélyt, ahol egy hangtálas rituálén is részt vettek. A hangulatos teremben hatalmas fémtálak, szakrális tárgyak és ereklyék vették körül őket. A hangfürdő ideje alatt csak Viki, a párja és a hangtálkezelő tartózkodott bent, az ajtó pedig végig zárva volt belülről. Viki párja több fotót is készített: volt olyan, amelyen a nőt egyedül fényképezte, és olyan is, amelyen ketten, vagy a kezelő társaságában láthatóak. Ott a helyszínen a felemelő relaxációs élményen és csodás atmoszférán kívül semmi szokatlant nem tapasztaltak.

Ha egy idegen férfi állt volna tőlem néhány méterre, természetesen észrevettük volna. Pontosan tudtuk, hogy hárman vagyunk bent a teremben

– mesélte Viki. Az igazi meglepetés azonban csak hazaérkezés után érte őket.

A hangtálas élmény után otthon Viki és párja furcsa emberi alakot fedezett fel egy fotón. Fotó: 123RF

Egy mezítlábas férfi nézett Viki felé

Amikor közösen visszanézték a fényképeket, Viki párja – aki egyébként abszolút szkeptikus – a saját telefonja felvételeit mustrálva az egyik teremsarokban furcsa emberi alakot fedezett fel. Csak bámult maga elé, mielőtt szólt volna a kedvesének, hiszen pontosan tudta, kizárólag ők hárman tartózkodtak odabent. Először megpróbálta meggyőzni magát arról, hogy csupán fény- vagy árnyékjelenséget lát, ám a kép kinagyítása után egyre több egyértelműnek tűnő részlet rajzolódott ki.