Rezgések nyitottak kaput a túlvilágra? Viki csak otthon vette észre, hogy valaki figyelte a szentélyben

Egy buddhista kegyhelyen tett látogatás önmagában is különleges esemény, Viki azonban egy olyan élménnyel gazdagodott, amelyre egyáltalán nem számított. Vajon a rezgések által teremtett atmoszféra tette érzékelhetővé a titokzatos alakot, vagy egy ott rekedt lélek emberi alakja kerülhetett a fotóra? Esetleg létezik valamiféle hétköznapi magyarázat arra, amit a fényképen láttak?
Viki spirituális beállítottságú, ezért párjával utazásuk során örömmel kerestek fel egy buddhista szentélyt, ahol egy hangtálas rituálén is részt vettek. A hangulatos teremben hatalmas fémtálak, szakrális tárgyak és ereklyék vették körül őket. A hangfürdő ideje alatt csak Viki, a párja és a hangtálkezelő tartózkodott bent, az ajtó pedig végig zárva volt belülről. Viki párja több fotót is készített: volt olyan, amelyen a nőt egyedül fényképezte, és olyan is, amelyen ketten, vagy a kezelő társaságában láthatóak. Ott a helyszínen a felemelő relaxációs élményen és csodás atmoszférán kívül semmi szokatlant nem tapasztaltak.
Ha egy idegen férfi állt volna tőlem néhány méterre, természetesen észrevettük volna. Pontosan tudtuk, hogy hárman vagyunk bent a teremben
– mesélte Viki. Az igazi meglepetés azonban csak hazaérkezés után érte őket.
Amikor közösen visszanézték a fényképeket, Viki párja – aki egyébként abszolút szkeptikus – a saját telefonja felvételeit mustrálva az egyik teremsarokban furcsa emberi alakot fedezett fel. Csak bámult maga elé, mielőtt szólt volna a kedvesének, hiszen pontosan tudta, kizárólag ők hárman tartózkodtak odabent. Először megpróbálta meggyőzni magát arról, hogy csupán fény- vagy árnyékjelenséget lát, ám a kép kinagyítása után egyre több egyértelműnek tűnő részlet rajzolódott ki.
Az alak egy kék rövid ujjú pólót és világos, bézs színű rövidnadrágot viselő férfira emlékeztette őket. Mezítláb állt, Viki szerint még a talpa szennyeződése is kivehető volt. A legnyugtalanítóbbnak azonban a testtartása bizonyult: mintha egyenesen Viki felé fordult volna arccal.
A pár szerint a környéken sem tartózkodott olyan ember, akinek az alakja tükröződhetett volna. A felvételt profi képszerkesztő alkalmazással is megvizsgálták: az elemzés egyértelműen emberi alakként értelmezte a formát.
A hátborzongató eset után Viki és mára kevésbé laikus párja parapszichológiai és spirituális szempontból is válaszok után kutattak. Az egyik elképzelés szerint a hangfrekvenciák, az erőteljes rezgések és a rituálé során tapasztalt meditatív állapot együtt olyan energetikai közeget teremthetett, amelyben átmenetileg érzékelhetővé válhatott valami, ami talán egy másik idő- vagy dimenziósíkról származik.
Eszerint nem feltétlenül arról van szó, hogy a hangtál „odahívott” valakit vagy valamit. Elképzelhető, hogy a megváltozott energiatér egy rövid időre egyfajta csatornát nyitott, és a fényképezőgép olyasvalamit rögzített, amit az emberi szem nem érzékelt a földi síkon.
Egy másik spirituális magyarázat szerint helyhez kötődő jelenségről is szó lehet: egy ott rekedt lélekről vagy egy korábban a helyszínen járt személy energetikai lenyomatáról. Bár tudományos bizonyíték nincs arra, hogy a hangtál által keltett rezgések kaput nyithatnak a túlvilág felé, de több beszámolóban is előfordulnak különös fényjelenségek, vibráló alakok vagy megmagyarázhatatlan jelenlétérzetek – mintha ezek a különleges hangok olykor olyan energiákat is megmozdítanának, amelyeket szabad szemmel nem érzékelhetünk.
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