Leleplezte az igazságot a boszorkány: valóban negatív energiákat hordoznak elhunyt szeretteink ruhái, tárgyai?

Olykor ezek a darabok nemcsak egy emléket vagy illatot őriznek, hanem valós energetikai jelenlétet is tárolnak az elhunyttal. Spirituálisan minden olyan holmi, amit valaki használt vagy ahol élt, ott az energiájával kapcsolat alakul ki. Ezek lehetnek ruhák, fotók, ékszerek és bármilyen használati tárgy, de ezek nemcsak pozitív energiákat hordoznak, hanem sajnos sok esetben fájdalmas információkat is, amelyek a mindennapok néma tanúivá válnak életünk szakaszaiban. Persze vannak olyanok, amelyek megnyugvást hoznak a szeretteink elvesztésével kapcsolatban, és ezektől nem szabad és nem is kell megválni. Maximum olyan helyen célszerű tartani őket, ami számunkra a legmegfelelőbb. De ha vannak olyan tárgyak, ingatlanok, egyebek, amik nyugtalanságot váltanak ki belőlünk– még akkor is, ha az elvesztett személlyel szeretet és harmónia volt –, akkor azokról jobb lemondani.
A régi korokban fontosnak tartották, hogy különféle tárgyakat helyezzenek az elhunyt mellé, és napjainkban is sok helyen őrzik ezt a szokást. De mégis mi az oka? Ennek a hagyománynak mély lelki és spirituális jelentése van. Egyrészt a hozzátartozók számára a búcsú szimbóluma: így vesznek búcsút, és szeretettel engedik el a közös világba az elhunytat. Másrészről pedig egy mélyebb spirituális tartalommal is bír, mégpedig hogy a túlvilágon se kelljen a kedvenc tárgyának hiányától szenvednie. Nem azért, mintha valóban szüksége lenne rá a túlvilágon hanem a búcsú rítusaként az élőknek és az eltávozottnak egyaránt jelképes átmenetet jelent.
De mi van akkor ha nem szeretnénk megtartani semmit vagy kis idő elteltével mégis úgy döntünk, hogy megválnánk a tárgyaktól? Mindenképpen fontos megtisztítani energetikailag az adott holmikat, és az otthonunkat. Ugyanis ezek rengeteg negatív energiát is tárolhatnak, amelyek ki tudnak hatni a ruhák viselőjére vagy a tárgyak használójára, sőt a falak szintén tárolják az információt. Nagyon sok esetben ezek a negatív energiák akár rontást is előidézhetnek, ami betegséget, pech-sorozatot is generálhat, vagyis az életminőség romlását - írja a Fanny magazin.
Mit tegyünk saját védelmünk érdekében? Minden esetben ajánlott a füstölőzés, ima, vagy éppen szeretet-energia kérése az angyaloktól! Ugyanígy járjunk el a tárgyaknál, csak annyi különbséggel, hogy amit tudunk, tegyünk egy zsákba és hintsük meg szentelt vízzel és némi sóval. Nagyon fontos, hogy soha ne félelemből, dühből tegyük ezt, még ha esetleg úgy is gondoljuk, hogy okunk van rá. Mert ezzel még plusz negatív energiát tehetünk magunkra. Gondoljunk arra, milyen jót teszünk azzal valakinek, ha továbbadjuk a tárgyakat, ruhákat, például ezekkel segíthetjük a rászorulókat. Ha bármit pénzzé teszünk, jó ha az összegből számunkra megfelelő helyre adományozunk egy keveset. Ezzel a gesztussal a pozitív energiák áramlását segítjük. De mi van akkor, ha minden lehetséges módot megtettünk, és mégis érezzük a halál negatív vonzatát, fájdalmát? Ebben az esetben mindenképpen kérjünk spirituális segítséget valakitől, aki mélyebb tisztítást és a pozitív energetikai hangolást, szentelést elvégzi. Ne feledjük: a tárgyak lehetnek szép emlékek, de félelmek kiváltói is. A szeretet fénye mindig a szívünkben marad.
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