Leleplezte az igazságot a boszorkány: valóban negatív energiákat hordoznak elhunyt szeretteink ruhái, tárgyai?

Amikor elveszítjük egy szerettünket, gyakran nem válunk meg a személyes tárgyaitól, mert ha megtartjuk ezeket, akkor az olyan, mintha egy részük még itt lenne velünk.

Előfordulhat, hogy hosszú ideig, akár évekig a szekrényben maradnak a ruháik, az asztalon hevernek a kedvenc személyes tárgyaik, esetleg a szobájuk is érintetlen marad, mintha a tulajdonosa bármelyik pillanatban visszatérhetne, és minden a halál pillanata előttről folytatódna.

De sokan azért sem akarnak megválni a különböző holmiktól, mert akarják még érezni a hozzátartozójuk illatát, esetleg a tárgyak által érezni az elhunyt jelenlétét – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus.

Iszet boszi elhunyt szeretteink ruháinak rejtett energiáiról beszélt

Fotó: Gáll Regina / Bors

Elhunyt szeretteink ruhái jó vagy rossz energiákat hordoznak?

Olykor ezek a darabok nemcsak egy emléket vagy illatot őriznek, hanem valós energetikai jelenlétet is tárolnak az elhunyttal. Spirituálisan minden olyan holmi, amit valaki használt vagy ahol élt, ott az energiájával kapcsolat alakul ki. Ezek lehetnek ruhák, fotók, ékszerek és bármilyen használati tárgy, de ezek nemcsak pozitív energiákat hordoznak, hanem sajnos sok esetben fájdalmas információkat is, amelyek a mindennapok néma tanúivá válnak életünk szakaszaiban. Persze vannak olyanok, amelyek megnyugvást hoznak a szeretteink elvesztésével kapcsolatban, és ezektől nem szabad és nem is kell megválni. Maximum olyan helyen célszerű tartani őket, ami számunkra a legmegfelelőbb. De ha vannak olyan tárgyak, ingatlanok, egyebek, amik nyugtalanságot váltanak ki belőlünk– még akkor is, ha az elvesztett személlyel szeretet és harmónia volt –, akkor azokról jobb lemondani.

Mit csináltak régen a halott ember tárgyaival?

A régi korokban fontosnak tartották, hogy különféle tárgyakat helyezzenek az elhunyt mellé, és napjainkban is sok helyen őrzik ezt a szokást. De mégis mi az oka? Ennek a hagyománynak mély lelki és spirituális jelentése van. Egyrészt a hozzátartozók számára a búcsú szimbóluma: így vesznek búcsút, és szeretettel engedik el a közös világba az elhunytat. Másrészről pedig egy mélyebb spirituális tartalommal is bír, mégpedig hogy a túlvilágon se kelljen a kedvenc tárgyának hiányától szenvednie. Nem azért, mintha valóban szüksége lenne rá a túlvilágon hanem a búcsú rítusaként az élőknek és az eltávozottnak egyaránt jelképes átmenetet jelent.