Ebből a három csillagjegyből kerülnek ki a legrosszabb anyósok: rettegnek tőlük a menyek

Az asztrológia szerint a Rák, a Skorpió és a Bika jegyéhez köthetők a leggyakrabban emlegetett „nehéz anyós” tulajdonságok. Tudni akarod, hogy miért gyakoriak köztük a legrosszabb anyósok? Máris megmutatjuk!
Bár minden ember más, az asztrológia és a különféle horoszkóp-elemzések gyakran próbálják megmagyarázni, miért alakulnak ki feszültségek családon belül. Így van ez a legrosszabb anyósok csillagjegyei között is. A csillagjegyek elemzéseivel foglalkozó oldalakon ugyanis rendszeresen felbukkan a Rák, a Skorpió és a Bika, mert az asztrológusok szerint ezek a jegyek hajlamosabbak lehetnek túlságosan ragaszkodni a gyermekükhöz.
A kérdés sok családban felmerül: mitől lesz rossz egy anyós? Az asztrológusok szerint gyakran az okozza a problémát, ha az édesanya nem tudja elfogadni, hogy gyermeke új családot alapított, ezért minden fontos döntésbe beleszólna. Ez az a tulajdonság, amely a legtöbb rossz anyós esetében a konfliktusforrás lehet.
A Rák jegyű anyósok rendkívül családcentrikusak. Az elemzések szerint mindig tudni szeretnék, mi történik a fiuk kapcsolatában, és gyakran úgy érzik, hogy csak ők tudják, mit kellene tenni egyes helyzetekben. Nem véletlen, hogy gyakori náluk a folyamatos ellenőrzés, az információéhség, és a menyükkel kapcsolatos kritikus hozzáállás.
A Skorpió különösen rossz hírnévnek örvend az anyós-horoszkópokban. Az asztrológusok szerint nehezen viseli, ha valaki „elveszi” tőle szeretett gyermekét, emiatt pedig féltékennyé, sőt egyes esetekben manipulatívvá válhat. Sok horoszkópos összeállítás ezért ezt a jegyet említi, amikor a nárcisztikus anyós típusról esik szó. Az pedig csak hab a tortán, hogy nem riadnak vissza tőle, hogy érzelmileg zsarolják a gyermeküket, ha úgy érzik, hogy keveslik a figyelmüket vagy a társaságukat.
A Bika alapvetően a család érdekeit tartja szem előtt, ám a horoszkópos elemzés szerint hajlamos túlzásba vinni a tanácsadást. Ha valami nem az elképzelései szerint történik, azt általában szóvá is teszi. Emiatt könnyen kialakulhatnak viták a meny és az anyós között. Tegyük a szívünkre a kezünket, ki örülne neki, ha az anyósa folyton rálicitálna, vagy helyette akar dönteni?
Érdekesség, hogy a life-eng-uaportal elemzése szerint a Bak jegyet is a problémás anyósok közé tartozik. A lap szerint a Bak magas elvárásokat támaszt a menye felé, sokat kritizálhat, és nehezen változtat az első benyomásán. Nála ha elrúgtuk a pöttyöst, akkor talán soha nem fogunk tudni tiszta lappal újraindulni.
A legrosszabb anyósok horoszkópjai természetesen nem jelentenek kőbe vésett igazságot, de az ilyen összeállításokban újra és újra ugyanazok a jegyek térnek vissza.
Az asztrológiával kapcsolatos további információkat itt találhatsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.