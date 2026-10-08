JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebből a három csillagjegyből kerülnek ki a legrosszabb anyósok: rettegnek tőlük a menyek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 17:00
csillagjegyasztrológiaanyós
Sok menynek okoz fejtörést, hogyan találja meg a közös hangot párja édesanyjával. A különféle asztrológiai elemzések szerint a legrosszabb anyósok között visszatérően ugyanazok a csillagjegyek bukkannak fel, mert nehezebben engedik el gyermeküket, vagy éppen túlságosan bele akarnak szólni az életükbe.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Cikkünkben bemutatjuk azt a három csillagjegyet, amelyeknél gyakori, a mindent tudni akaró, a mindent irányítani akaró, vagy az örök elégedetlen anyós.
  • Ha úgy érzed, hogy a férjedet a mai napig gyerekként kezeli és nem is akarja elengedni az anyukája, akkor nézd meg a horoszkópját és lehet, hogy sok dolog egyből világossá válik!
  • Mutatjuk, melyik három horoszkópból kerülnek ki a nárcisztikus anyósokról szóló viccek főszereplői!

Az asztrológia szerint a Rák, a Skorpió és a Bika jegyéhez köthetők a leggyakrabban emlegetett „nehéz anyós” tulajdonságok. Tudni akarod, hogy miért gyakoriak köztük a legrosszabb anyósok? Máris megmutatjuk!

Legrosszabb anyósok horoszkóp
Bika, Rák, Skorpió: az asztrológia szerint ezekből kerülnek ki a legrosszabb anyósok.
Fotó: BearFotos / Shutterstock

Legrosszabb anyósok csillagjegyei: ezt állítja az asztrológia

Bár minden ember más, az asztrológia és a különféle horoszkóp-elemzések gyakran próbálják megmagyarázni, miért alakulnak ki feszültségek családon belül. Így van ez a legrosszabb anyósok csillagjegyei között is. A csillagjegyek elemzéseivel foglalkozó oldalakon ugyanis rendszeresen felbukkan a Rák, a Skorpió és a Bika, mert az asztrológusok szerint ezek a jegyek hajlamosabbak lehetnek túlságosan ragaszkodni a gyermekükhöz.

Mitől lesz rossz egy anyós?

A kérdés sok családban felmerül: mitől lesz rossz egy anyós? Az asztrológusok szerint gyakran az okozza a problémát, ha az édesanya nem tudja elfogadni, hogy gyermeke új családot alapított, ezért minden fontos döntésbe beleszólna. Ez az a tulajdonság, amely a legtöbb rossz anyós esetében a konfliktusforrás lehet.

Rák: anyuci pici fia marad örökre

A Rák jegyű anyósok rendkívül családcentrikusak. Az elemzések szerint mindig tudni szeretnék, mi történik a fiuk kapcsolatában, és gyakran úgy érzik, hogy csak ők tudják, mit kellene tenni egyes helyzetekben. Nem véletlen, hogy gyakori náluk a folyamatos ellenőrzés, az információéhség, és a menyükkel kapcsolatos kritikus hozzáállás.

Skorpió: a menyek rémálma

A Skorpió különösen rossz hírnévnek örvend az anyós-horoszkópokban. Az asztrológusok szerint nehezen viseli, ha valaki „elveszi” tőle szeretett gyermekét, emiatt pedig féltékennyé, sőt egyes esetekben manipulatívvá válhat. Sok horoszkópos összeállítás ezért ezt a jegyet említi, amikor a nárcisztikus anyós típusról esik szó. Az pedig csak hab a tortán, hogy nem riadnak vissza tőle, hogy érzelmileg zsarolják a gyermeküket, ha úgy érzik, hogy keveslik a figyelmüket vagy a társaságukat.

Bika: aki mindig jobban tudja

A Bika alapvetően a család érdekeit tartja szem előtt, ám a horoszkópos elemzés szerint hajlamos túlzásba vinni a tanácsadást. Ha valami nem az elképzelései szerint történik, azt általában szóvá is teszi. Emiatt könnyen kialakulhatnak viták a meny és az anyós között. Tegyük a szívünkre a kezünket, ki örülne neki, ha az anyósa folyton rálicitálna, vagy helyette akar dönteni?

+1 Mi a helyzet a Bakkal?

Érdekesség, hogy a life-eng-uaportal elemzése szerint a Bak jegyet is a problémás anyósok közé tartozik. A lap szerint a Bak magas elvárásokat támaszt a menye felé, sokat kritizálhat, és nehezen változtat az első benyomásán. Nála ha elrúgtuk a pöttyöst, akkor talán soha nem fogunk tudni tiszta lappal újraindulni.

A legrosszabb anyósok horoszkópjai természetesen nem jelentenek kőbe vésett igazságot, de az ilyen összeállításokban újra és újra ugyanazok a jegyek térnek vissza.

Az asztrológiával kapcsolatos további információkat itt találhatsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu