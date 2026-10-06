4 csillagjegy ellopja a show-t októberben, de ez veszélyt is tartogat

Az októberi horoszkóp szerint most négy csillagjegyre irányul a figyelem, ugyanakkor ebben az időszakban fontos, hogy az érintettek megválogassák, kiket engednek közel magukhoz. A baj csak így kerülhető el!

Az októberi horoszkóp kiemelt figyelmet ígér négy csillagjegynek / Fotó: 123RF

Négy csillagjegy kerül középpontba

Kos

Októberben senki sem fogja titkolni, mit érez irántad. Lesz, aki vagy együtt akar dolgozni veled, vagy téged akar, vagy éppen olyan akar lenni, mint te. Ezért szánj egy kis időt arra, hogy lelassíts, és átgondold a kapcsolataid működését. Ha mindig csak te teszel erőfeszítéseket, lépj egy kicsit hátrébb, és hagyd, hogy a másik fél kezdeményezzen. Többet érdemelsz egy egyoldalú kapcsolatnál, és most, hogy ennyire rád irányul a figyelem, ezt meg is kaphatod. De légy óvatos: a Vénusz retrográd időszaka kihívásokat is tartogat. A legjobb, ha hagyod, hogy az emberek a tetteikkel mutassák meg, mennyire szeretnének az életed részei lenni.

Rák

Készülj fel arra, hogy mindenki hallani akar rólad. A következő hetekben az emberek sokkal kíváncsibbak lesznek a magánéletedre, és minél kevesebbet árulsz el nekik, annál jobban érdeklik majd őket a részletek. A Vénusz retrográd időszaka lehetőséget ad arra, hogy végleg megszabadulj a téged korlátozó hiedelmektől. Ha hirtelen azon kapod magad, hogy megkérdőjelezel valamit, amire évek óta vágytál, tudd, hogy jó úton jársz! Végre kezded különválasztani azt, amit valóban szeretnél, attól, amiről azt tanították neked, hogy akarnod kell. Lehet, hogy mások is észreveszik a változást, de ne feledd: nem tartozol magyarázattal senkinek.

Bak

Októberben végre megkapod azt az elismerést, amit megérdemelsz, most a karriered kerül a figyelem középpontjába. Eleinte talán nem érted majd, miért történik ez, de ha tudatosan kihasználod a helyzetet, előnyödre fordíthatod a rád irányuló új figyelmet. Ha már egy ideje fontolgatod a pályamódosítást, most lehetőséged nyílhat a váltásra, de az is lehet, hogy éppen az a munka építette fel a hírnevedet, amelyet továbbra is végezni szeretnél. Egyszerűen gondold át tudatosan a következő lépéseidet, és jelentős eredményeket érhetsz el.