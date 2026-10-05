Az univerzum kegyeltjei lesznek: erre a 3 csillagjegyre elképesztően szerencsés október vár

Három csillagjegy számára 2026 októbere jóval több szerencsés napot tartogat, mint nehéz pillanatot. A horoszkóp szerint számukra a hónap asztrológiai eseményei szinte az univerzum áldásaként érkezhetnek.
A bolygók helyzete minden hónapban többször is változik, az energiák átrendeződése pedig az asztrológia szerint életünk különböző területeire is hatással lehet. Amikor ezek a hatások kedvezően alakulnak, szerencsésebb és pozitívabb időszak köszönthet ránk – előbb-utóbb pedig mindenki sorra kerül. Október végére ez a három csillagjegy azt érezheti, hogy sokkal jobban alakulnak a dolgai, mint a hónap kezdetén.
Október 23-án a Nap belép a Skorpió jegyébe, ezzel pedig kezdetét veszi a születésnapi időszakod. Ez az év egyik leginkább energiával feltöltő szakasza lehet számodra. Addig a Nap a 12. házadon halad keresztül, ami sok önvizsgálatra, elmélyülésre és bizonyos döntések újragondolására ösztönözhet. Bár ebben a hónapban két retrográd bolygó is jár a jegyedben, még így is jóval több kedvező napra számíthatsz.
A jegyedben járó Vénusz különösen kedvező hatással lehet rád: magabiztosabbnak és vonzóbbnak érezheted magad, másokra is jó benyomást tehetsz, és összességében pozitívabban tekinthetsz az életedre. A Vénusz retrográd mozgása ugyanakkor arra késztethet, hogy átgondold az értékrendedet, pénzügyeidet és szerelmi életedet. Lehetőséget kapsz arra, hogy változtass mindazon, ami már nincs összhangban azzal, amit valójában szeretnél – és ez bizonyos kapcsolataidat is érintheti.
Amikor október 25-én a Vénusz retrográd mozgása során visszatér a 2. házadba, ismét előtérbe kerülhetnek egyes kapcsolati és pénzügyi kérdések. Az önbecsülésedet is alaposabban megvizsgálhatod, és felismerheted, mely területeken lenne még szükséged változásra.
A Merkúr egész hónapban a Skorpió jegyében jár, ezért a kommunikáció kiemelt szerepet kap. Ez különösen fontos lehet, mivel az október 10-i újhold a Mérlegben, a kommunikációhoz kapcsolódó 3. házadban következik be. Október 26-án pedig a Bikában lesz telihold, amely a pénzügyekkel és az önbecsüléssel összefüggő 2. házadat érinti.
Mivel a születésnapi időszakod egészen október 23-ig tart, rengeteg kedvező nap várhat rád ebben a hónapban, Mérleg. Amíg a Nap a jegyedben jár, általában energikusabbnak, magabiztosabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad.
Ebben a hónapban a Vénusz és a Merkúr is retrográd mozgást végez a Skorpióban, a 2. házadban. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy rendbe tedd pénzügyeidet, foglalkozz az önbecsüléseddel, és finomhangolj mindent, amivel jelenleg nem vagy teljesen elégedett. Október 25-én a Vénusz retrográd mozgása során visszatér a jegyedbe, ahol egészen december 4-ig marad. Ez kifejezetten kedvező időszakot jelezhet, hiszen a szerencsét és harmóniát hozó Vénusz a szokásosnál hosszabb ideig tartózkodik a Mérlegben.
A Mars egész hónapban az Oroszlán jegyében halad, ami felpezsdítheti a társasági életedet, és több közösségi programot hozhat. Bátrabban tehetsz lépéseket hosszú távú céljaid és vágyaid megvalósítása felé is. A hatást tovább erősítheti, hogy a Marshoz a szerencsével és gyarapodással összekapcsolt Jupiter is társul.
Október 10-én érkezik el a születésnapi időszakod újholdja, amely egyfajta éves újrakezdést jelenthet számodra. A hónap végi telihold pedig a Bikában következik be, amelyet – akárcsak a Mérleget – a Vénusz ural. Ez kedvező alkalmat teremthet a változtatásra és arra, hogy régi problémákhoz új módon közelíts.
Összességében október számos nagyszerű napot tartogathat számodra. Élvezheted a kedvező bolygóhatásokat, miközben új barátokra és értékes szövetségesekre is találhatsz.
A retrográd bolygómozgások ellenére kifejezetten szerencsés hónap várhat rád, Oroszlán. A cselekvés bolygójaként számon tartott Mars és a szerencséhez, valamint a gyarapodáshoz kapcsolt Jupiter egyaránt a jegyedben jár, így októberben jóval több kedvező napod lehet, mint nehéz. Komoly előrelépést érhetsz el, vagy olyan biztos terveket dolgozhatsz ki a közeljövőre, amelyeket a retrográd időszakok lezárulta után valósíthatsz meg.
A Nap október 23-ig a számodra kedvező Mérleg jegyében tartózkodik. Mivel a Mérleg a kommunikációhoz, a rokoni kapcsolatokhoz és a mindennapi teendőkhöz kötődő 3. házadat uralja, ezek a területek most nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Október 10-én az újhold is ebben a házban következik be, 25-től pedig a Vénusz is tovább erősíti ezeket a hatásokat.
A Vénusz október 23-ig retrográd mozgást végez a Skorpióban. Ebben az időszakban sokat gondolkodhatsz az otthonodon, életed alapjain, valamint ingatlannal vagy családdal kapcsolatos kérdéseken. Szerelmi életedet és párkapcsolatodat is újraértékelheted. A retrográd Vénusz időnként egy múltbeli személyt is visszahozhat az életedbe, vagy olyan tevékenységekhez és eseményekhez vezethet vissza, amelyek korábban fontosak voltak számodra.
A kommunikáció bolygója, a Merkúr egész hónapban az otthonhoz és családhoz kapcsolódó 4. házadon halad keresztül, október 24-én pedig retrográd mozgásba kezd. Emiatt többször is megváltoztathatod a véleményedet, és újragondolhatsz bizonyos családi, otthoni vagy a biztonságérzeteddel kapcsolatos kérdéseket. Bár a retrográd Merkúr okozhat némi bosszúságot, nem feltétlenül kell tartanod tőle: ez az időszak olyan információkat is felszínre hozhat, amelyekre szükséged van a továbblépéshez.
Az október 26-i telihold a Bikában, vagyis a karrierhez és a társadalmi megítéléshez kapcsolódó 10. házadban következik be. A figyelem ekkor különösen a munkádra irányulhat, és jelentős szakmai eredményt érhetsz el. Arra is jó esély kínálkozhat, hogy elismerjék a képességeidet és a teljesítményedet, így október igazán meghatározó hónappá válhat számodra.
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