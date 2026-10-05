Az univerzum kegyeltjei lesznek: erre a 3 csillagjegyre elképesztően szerencsés október vár

Három csillagjegy számára 2026 októbere jóval több szerencsés napot tartogat, mint nehéz pillanatot. A horoszkóp szerint számukra a hónap asztrológiai eseményei szinte az univerzum áldásaként érkezhetnek.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, amelyre rengeteg szerencse vár 2026 októberében

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A bolygók helyzete minden hónapban többször is változik, az energiák átrendeződése pedig az asztrológia szerint életünk különböző területeire is hatással lehet. Amikor ezek a hatások kedvezően alakulnak, szerencsésebb és pozitívabb időszak köszönthet ránk – előbb-utóbb pedig mindenki sorra kerül. Október végére ez a három csillagjegy azt érezheti, hogy sokkal jobban alakulnak a dolgai, mint a hónap kezdetén.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, amelyre rengeteg szerencse vár 2026 októberében

1. Skorpió

Október 23-án a Nap belép a Skorpió jegyébe, ezzel pedig kezdetét veszi a születésnapi időszakod. Ez az év egyik leginkább energiával feltöltő szakasza lehet számodra. Addig a Nap a 12. házadon halad keresztül, ami sok önvizsgálatra, elmélyülésre és bizonyos döntések újragondolására ösztönözhet. Bár ebben a hónapban két retrográd bolygó is jár a jegyedben, még így is jóval több kedvező napra számíthatsz.

A jegyedben járó Vénusz különösen kedvező hatással lehet rád: magabiztosabbnak és vonzóbbnak érezheted magad, másokra is jó benyomást tehetsz, és összességében pozitívabban tekinthetsz az életedre. A Vénusz retrográd mozgása ugyanakkor arra késztethet, hogy átgondold az értékrendedet, pénzügyeidet és szerelmi életedet. Lehetőséget kapsz arra, hogy változtass mindazon, ami már nincs összhangban azzal, amit valójában szeretnél – és ez bizonyos kapcsolataidat is érintheti.

Amikor október 25-én a Vénusz retrográd mozgása során visszatér a 2. házadba, ismét előtérbe kerülhetnek egyes kapcsolati és pénzügyi kérdések. Az önbecsülésedet is alaposabban megvizsgálhatod, és felismerheted, mely területeken lenne még szükséged változásra.

A Merkúr egész hónapban a Skorpió jegyében jár, ezért a kommunikáció kiemelt szerepet kap. Ez különösen fontos lehet, mivel az október 10-i újhold a Mérlegben, a kommunikációhoz kapcsolódó 3. házadban következik be. Október 26-án pedig a Bikában lesz telihold, amely a pénzügyekkel és az önbecsüléssel összefüggő 2. házadat érinti.