Ők nem tudnak hazudni: ez a 3 csillagjegy a legőszintébb mind közül

Nyilas: számára az igazság kimondása természetes, és olykor csak utólag veszi észre, hogy szavaival megbántott valakit.

Kos: nem szereti a játszmákat és a mellébeszélést, inkább nyíltan vállalja a véleményét.

Szűz: éles szemmel veszi észre a hibákat, és ha kikérik a véleményét, ritkán csomagolja díszpapírba az igazságot.

Az őszinteséget általában pozitív tulajdonságnak tartjuk, egészen addig, amíg valaki olyasmit nem mond nekünk, amit legszívesebben nem hallanánk. Egy jó barát azonban sokszor éppen attól értékes, hogy nem bólogat mindenre, hanem akkor is elmondja a véleményét, amikor tudja, hogy azzal esetleg konfliktust vállal. A horoszkóp szerint a csillagjegyek között is akadnak olyanok, akiknek különösen nehezükre esik elrejteni, mit gondolnak valójában. Nem feltétlenül azért, mert bántani szeretnének másokat. Egyszerűen sokkal többre tartják az egyenes beszédet a kegyes hazugságnál. Három csillagjegynél pedig különösen kicsi az esélye annak, hogy csak azért mondanak valamit, hogy a kedvedben járjanak.

A horoszkóp szerint 3 csillagjegy különösen őszinte.

Forrás: 123rf

A horoszkóp szerint ez a 3 legőszintébb csillagjegy

Nyilas csillagjegy – nála az igazság néha fáj

Ha egy Nyilastól kérsz őszinte véleményt, számíts rá, hogy meg is kapod. Ez a csillagjegy híres szókimondó természetéről. Nehezen érti, miért kellene kerülgetnie egy témát, ha néhány mondattal egyenesen a lényegre lehet térni. Ha valamivel nem ért egyet, általában nem tartja magában.

Éppen ezért a Nyilas őszintesége időnként túlságosan nyersnek tűnhet. Előfordulhat, hogy már kimondta, amit gondol, mire rájön, hogy egy kicsit diplomatikusabban is megfogalmazhatta volna. Ugyanakkor pontosan emiatt könnyű tudni, hányadán állsz vele. A Nyilas ritkán mosolyog rád úgy, hogy közben egészen mást gondol a hátad mögött.

A barátságaiban és párkapcsolataiban is fontos számára a nyíltság. Inkább vállal egy kellemetlen beszélgetést, mint hogy hetekig kerülgesse a problémát.

A Nyilas mottója lehetne: inkább fájjon egy pillanatig az igazság, mint tartson sokáig a hazugság.

Kos csillagjegy – nincs türelme a játszmákhoz

A Kos számára a mellébeszélés egyszerűen időpocsékolás. Gyors, határozott és ösztönös személyiségként többnyire azt mondja, amit az adott pillanatban valóban gondol. Nem szeret hosszasan azon töprengeni, hogyan lehetne úgy megfogalmazni a véleményét, hogy az mindenkinek megfeleljen.