Ez a 3 csillagjegy a legkétszínűbb – velük nem árt résen lenni

Mindannyian találkoztunk már olyan emberrel, akiről később derült ki, hogy egészen másképp viselkedik a hátunk mögött, mint ahogyan a szemünkbe beszél. Az ilyen kettős viselkedés különösen zavaró lehet egy barátságban, párkapcsolatban vagy akár a munkahelyen. A horoszkóp természetesen nem tudományos személyiségteszt, ezért a következő jellemzés inkább játékos útmutatóként értelmezhető. A csillagjegyekhez azonban régóta különböző személyiségjegyeket társítanak, és ezek között akadnak olyanok is, amelyek könnyen kelthetik a „kétszínűség” benyomását.
Az asztrológiai elemzésekben Ikrek gyakran kerül fel az ilyen listákra, és nem véletlenül. Rendkívül alkalmazkodó, kíváncsi és kommunikatív jegy, amely szinte minden társaságban megtalálja a helyét. Éppen ez az, ami miatt kívülről néha úgy tűnhet, mintha egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozna.
Egyik emberrel kedves és megértő, más társaságban viszont már egészen más véleményt képviselhet. Nem feltétlenül rosszindulatból teszi: egyszerűen szeret alkalmazkodni a környezetéhez, és könnyen változtat a hozzáállásán.
Aki viszont nehezen viseli a kiszámíthatatlanságot, annak ez könnyen tűnhet kétszínű viselkedésnek.
A Mérleg egyik legfontosabb célja, hogy megőrizze a békét. Ez elsőre kifejezetten pozitív tulajdonság, ám néha éppen ez okozhat kellemetlen helyzeteket.
Ha két ember vitázik, a Mérleg hajlamos lehet mindkettőnek igazat adni, csak hogy ne kelljen konfrontálódnia. Amit az egyik embernek mond, nem biztos, hogy pontosan ugyanaz lesz, amit a másik félnek mond néhány perccel később.
Kívülről ez könnyen kétszínűségnek látszik. Ő azonban sokszor nem manipulálni akar, egyszerűen képtelen elviselni a feszült helyzeteket.
A Skorpió más módon kerülhet erre a listára. Nem feltétlenül beszél sokat, és különösen óvatos azzal kapcsolatban, hogy mit árul el saját magáról.
Közben rendkívül figyelmes lehet: megjegyzi, ki mit mondott, hogyan viselkedett, és könnyen kiszúrhatja az apró változásokat is. Emiatt sokszor többet tud egy helyzetről, mint amennyit elárul.
Ha pedig valaki megbántja, nem biztos, hogy azonnal szóvá teszi. Inkább elraktározza magában, és később dönti el, mit kezdjen vele. Ez a titokzatosság és zárkózottság kívülről könnyen keltheti azt az érzést, hogy nem lehet tudni, mi jár valójában a fejében.
Fontos hangsúlyozni, hogy a csillagjegy önmagában semmit nem mond el biztosan egy ember jelleméről. Ugyanaz a tulajdonság lehet valakinél erény, másnál pedig kellemetlen viselkedés.
Az Ikrek alkalmazkodóképessége lehet rugalmasság, a Mérleg békeszeretete lehet diplomácia, a Skorpió visszafogottsága pedig egyszerűen azt jelentheti, hogy óvatosan enged közel másokat.
Vagyis ha ismersz egy ilyen csillagjegyű embert, ne írd le rögtön kétszínűnek – az emberek jellemét sokkal inkább a tetteik mutatják meg, mint az, hogy melyik hónapban születtek.
Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a csillagjegyekről:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.