JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Eleged van a tömegből? Van élet Velencén és Párizson túl is, íme a legjobb alternatívák

Eleged van a tömegből? Van élet Velencén és Párizson túl is, íme a legjobb alternatívák

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 12:00
alternatívatömegturizmus
Európa legnépszerűbb metropoliszai csodálatosak, ám a hatalmas tömeg gyakran megnehezíti a látnivalók élvezetét. Ha nyugodtabb élményekre vágysz, érdemes a zsúfolt városok helyett kevéssé ismert, ám hasonlóan varázslatos alternatívákat választanod.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Zsúfolt európai nagyvárosok helyett csendesebb, de ugyanolyan látványos alternatívák is elérhetők.
  • Öt népszerű úti cél (Amszterdam, Velence, Párizs, London, Lisszabon) kapott kevéssé ismert párhuzamot.
  • A helyszínek gazdag történelmi, kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak tömeg nélkül.

A népszerű úti célokon a főszezonban a turisták tömege szinte ellepi az utcákat és a híres nevezetességeket. Ha nem csupán a híres városnevek kipipálása a célod, hanem a helyi hangulat megtapasztalása, a zsúfolt városok helyett kereshetsz csendesebb célpontokat is.

Zsúfolt városok helyett kellemes alternatíva a portugáliai Coimbra.
Zsúfolt városok helyett bőven akadnak kellemes európai alternatívák is, ezekhez adunk néhány ötletet, mint például a portugáliai Coimbra.
Fotó: Shutterstock

Mit érdemes választani a zsúfolt városok helyett?

Számos olyan európai település létezik, ahol lenyűgöző történelmi épületek, gazdag kulturális kínálat és pezsgő bevásárlóutcák várnak, jóval kisebb tömeg kíséretében. Az alábbiakban öt olyan kiváló alternatívát mutatunk be, amelyek tökéletes helyszínt biztosítanak egy pihentető városlátogatáshoz.

Hoorn (Amszterdam helyett)

Amszterdamhoz hasonlóan Hoorn városát is a XVII–XVIII. századi holland aranykor gazdagsága formálta, ahol csatornák, csúcsíves homlokzatú házak és történelmi raktárak várják a látogatókat. A kikötőben álló egykori védőtorony, a de Hoofdtoren, valamint a központi térként funkcionáló Roode Steen remek kiindulópontot nyújtanak a sétákhoz. A régi sajtkereskedelmi központ épületében, a de Waagban ma étterem működik, a város múzeumai pedig a XX. századi helyi történelembe és a kereskedelmi múltba engednek betekintést.

Chioggia (Velence helyett)

A Velencétől mindössze 50 kilométerre délre elhelyezkedő halászváros a lagúna hangulatát kínálja, lényegesen csendesebb környezetben. A csatornák partján álló kis kávézók, a vízen ringatózó halászhajók és a történelmi templomok rendkívül hangulatos összképet nyújtanak. Az esti órákban a Corso del Popolo sétálóutcává alakul, ahol elegáns paloták és éttermek mentén lehet kellemes sétát tenni.

Bordeaux (Párizs helyett)

A Garonne folyó partján fekvő Bordeaux neoklasszicista palotáival és elegáns sugárútjaival méltán viseli a déli Párizs elnevezést. A gótikus Cathédrale Saint-André a Notre-Dame-hoz hasonlóan építészeti remekmű, a Tour Pey-Berland toronyból pedig pazar kilátás nyílik a környékre. A város a kortárs művészeti múzeumnak, a fenséges gasztronómiai kínálatnak és a világ legnagyobb digitális művészeti központjának köszönhetően kulturálisan is kiemelkedő.

Bristol (London helyett)

Anglia délnyugati részén fekszik ez a pezsgő egyetemi város, amely a fővároshoz képest lényegesen nyugodtabb légkört biztosít. Legismertebb jelképe a 75 méter magasban ívelő Clifton függőhíd, de a Brandon Parkban álló Cabot Tower is kiváló panorámát nyújt. A Harbourside negyedben szórakoztató központok, akvárium és múzeumok találhatók, míg a St. Nicholas piacon független kereskedők kínálnak egyedi termékeket.

Coimbra (Lisszabon helyett)

Portugália egykori fővárosa, Coimbra a Mondego folyó partján terül el, és az ország legrégebbi, UNESCO világörökségi védettséget élvező egyetemének ad otthont. A macskaköves utcákkal teli óvárosban a lenyűgöző barokk Biblioteca Joanina és számtalan történelmi kolostor található. A város emellett sajátos Fado-hagyománnyal büszkélkedhet, amelyet a helyi kulturális központokban portói bor kíséretében lehet meghallgatni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu