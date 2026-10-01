Eleged van a tömegből? Van élet Velencén és Párizson túl is, íme a legjobb alternatívák

Zsúfolt európai nagyvárosok helyett csendesebb, de ugyanolyan látványos alternatívák is elérhetők.

Öt népszerű úti cél (Amszterdam, Velence, Párizs, London, Lisszabon) kapott kevéssé ismert párhuzamot.

A helyszínek gazdag történelmi, kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak tömeg nélkül.

A népszerű úti célokon a főszezonban a turisták tömege szinte ellepi az utcákat és a híres nevezetességeket. Ha nem csupán a híres városnevek kipipálása a célod, hanem a helyi hangulat megtapasztalása, a zsúfolt városok helyett kereshetsz csendesebb célpontokat is.

Zsúfolt városok helyett bőven akadnak kellemes európai alternatívák is, ezekhez adunk néhány ötletet, mint például a portugáliai Coimbra.

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Mit érdemes választani a zsúfolt városok helyett?

Számos olyan európai település létezik, ahol lenyűgöző történelmi épületek, gazdag kulturális kínálat és pezsgő bevásárlóutcák várnak, jóval kisebb tömeg kíséretében. Az alábbiakban öt olyan kiváló alternatívát mutatunk be, amelyek tökéletes helyszínt biztosítanak egy pihentető városlátogatáshoz.

Hoorn (Amszterdam helyett)

Amszterdamhoz hasonlóan Hoorn városát is a XVII–XVIII. századi holland aranykor gazdagsága formálta, ahol csatornák, csúcsíves homlokzatú házak és történelmi raktárak várják a látogatókat. A kikötőben álló egykori védőtorony, a de Hoofdtoren, valamint a központi térként funkcionáló Roode Steen remek kiindulópontot nyújtanak a sétákhoz. A régi sajtkereskedelmi központ épületében, a de Waagban ma étterem működik, a város múzeumai pedig a XX. századi helyi történelembe és a kereskedelmi múltba engednek betekintést.

Chioggia (Velence helyett)

A Velencétől mindössze 50 kilométerre délre elhelyezkedő halászváros a lagúna hangulatát kínálja, lényegesen csendesebb környezetben. A csatornák partján álló kis kávézók, a vízen ringatózó halászhajók és a történelmi templomok rendkívül hangulatos összképet nyújtanak. Az esti órákban a Corso del Popolo sétálóutcává alakul, ahol elegáns paloták és éttermek mentén lehet kellemes sétát tenni.

Bordeaux (Párizs helyett)

A Garonne folyó partján fekvő Bordeaux neoklasszicista palotáival és elegáns sugárútjaival méltán viseli a déli Párizs elnevezést. A gótikus Cathédrale Saint-André a Notre-Dame-hoz hasonlóan építészeti remekmű, a Tour Pey-Berland toronyból pedig pazar kilátás nyílik a környékre. A város a kortárs művészeti múzeumnak, a fenséges gasztronómiai kínálatnak és a világ legnagyobb digitális művészeti központjának köszönhetően kulturálisan is kiemelkedő.