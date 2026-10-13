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Őket a legkönnyebb átverni: ez a 3 csillagjegy túl naiv a horoszkóp szerint

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 17:30
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Hisznek a szép szavaknak, hajlamosak mindenkiben a jót keresni, és sokszor akkor is adnak még egy esélyt, amikor más már rég hátat fordított volna. A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen könnyen válhat mások manipulációjának áldozatává – éppen azok a tulajdonságaik sodorhatják bajba őket, amelyek miatt annyira szerethetők.
Fehér Lilla
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  • Ez a csillagjegy hajlamos azt látni az emberekben, amit látni szeretne, és sokáig mentegetheti azt is, aki csalódást okozott neki.
  • Ez a csillagjegy érzelmei és erős kötődése miatt nehezen feltételez rosszat arról, akit közel engedett magához.
  • Ez a csillagjegy optimizmusa miatt könnyen elhiszi, hogy mások ugyanolyan egyenesek és jó szándékúak, mint amilyennek ő saját magát tartja.
  • A naivitás mögött sokszor bizalom, empátia és optimizmus áll – vagyis alapvetően pozitív tulajdonságok.
  • A csillagjegy természetesen nem határozza meg, hogy valakit valóban könnyű-e becsapni.

A horoszkóp szerint 3 csillagjegy naivabb és hiszékenyebb a többinél. Egyáltalán nem arról van szó, hogy butábbak lennének! Egyszerűen nem gyanakvóak. Lássuk, kik ők!

Horoszkóp zodiákus jegyek
A horoszkóp szerint 3 csillagjegyet könnyebb átverni, mint a többit. 
Fotó:   123RF

Ez a 3 csillagjegy a horoszkóp szerint különösen könnyen hisz másoknak

A bizalom nagyszerű tulajdonság – egészen addig, amíg valaki vissza nem él vele. Vannak, akik ösztönösen gyanakvóak, minden történetben keresik a buktatót, és csak hosszú idő után engednek közel magukhoz másokat. Mások éppen ellenkezőleg működnek: alapból abból indulnak ki, hogy az emberek őszinték és jó szándékúak.

Az asztrológiai jellemzések alapján utóbbi csoportban három csillagjegy különösen gyakran találhatja magát. Nem azért, mert kevésbé intelligensek, hanem mert érzelmeik, optimizmusuk vagy empátiájuk időnként elnyomhatja a gyanakvásukat.

Halak horoszkóp – inkább hisz a szívének, mint a figyelmeztető jeleknek

A Halak csillagjegy számára az érzelmeknek hatalmas erejük van. Empatikus természetének köszönhetően könnyen belehelyezkedik mások helyzetébe, és még akkor is képes magyarázatot találni valaki viselkedésére, amikor kívülről már egészen egyértelműnek tűnik, hogy kihasználják.

Különösen a hozzá közel álló emberekkel szemben lehet elnéző. Ha szeret valakit, hajlamos újabb és újabb esélyt adni neki. Egy ügyes manipulátor pedig pontosan ezt használhatja ki.

A Halaknak ezért néha érdemes arra is hallgatnia, amit a tények mondanak – nem csak arra, amit a szíve szeretne hallani.

Rák horoszkóp – nehezen hiszi el, hogy akit szeret, becsaphatja

A Rák csillagjegy számára a bizalom és az érzelmi kötődés különösen fontos. Ha valakit egyszer igazán közel engedett magához, sokszor nagyon nehezen feltételezi róla, hogy szándékosan ártana neki. Éppen ez lehet a gyenge pontja.

Előfordulhat, hogy olyan ígéretekben is hinni akar, amelyekben már korábban csalódott. Sokáig ragaszkodhat kapcsolatokhoz, barátságokhoz vagy emberekhez pusztán azért, mert rengeteg közös emlék köti hozzájuk.

A Rák naivitása tehát elsősorban érzelmi természetű: minél fontosabb számára valaki, annál nehezebben veszi észre, ha visszaélnek a bizalmával.

Nyilas horoszkóp – azt gondolja, mások is olyan egyenesek, mint ő

A Nyilas más okból kerülhet bajba. Alapvetően optimista, szeret hinni abban, hogy a dolgok végül jól alakulnak, és nem feltétlenül akar minden mondat mögött hátsó szándékot keresni. Ha valaki magabiztosan előad neki egy történetet, könnyen adhat neki esélyt. Nem azért, mert képtelen felismerni a hazugságot, hanem mert egyszerűen nem akar állandó gyanakvásban élni.

Ráadásul hajlamos lehet azt feltételezni, hogy mások is ugyanolyan nyílt lapokkal játszanak, mint ő. Mire kiderül, hogy ez nem így van, addigra már megtörténhet a csalódás.

A naivitás nem egyenlő a butasággal

Fontos különbség, hogy valakit könnyű megtéveszteni bizonyos helyzetekben, még nem jelenti azt, hogy kevésbé intelligens. A túlzott bizalom mögött sokszor éppen olyan tulajdonságok állnak, mint az empátia, a segítőkészség vagy az optimizmus.

A Halaknak, a Ráknak és a Nyilasnak ezért nem feltétlenül bizalmatlanabbá kell válnia – inkább azt érdemes megtanulnia, mikor kell komolyan venni a figyelmeztető jeleket.

Az asztrológia természetesen szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer, és egyetlen csillagjegy sem dönti el, mennyire naiv vagy jó emberismerő valaki.

Az alábbi videó segít még jobban megérteni a csillagjegyeket:

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