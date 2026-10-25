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Így illik viselkedni egy szállodában.

Sokan nem tudják, de tilos: ezeket soha ne vidd el a szállodai szobából

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szálloda
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 08:30
viselkedésvendégszemélyzet
Utazás közben sokan hajlamosak megfeledkezni azokról az alapvető viselkedési szabályokról, amelyeket az otthoni környezetükben természetesnek tartanak. Ismerd meg a leggyakrabban elkövetett hibákat, és tudd meg, mit diktál a szállodai etikett!
Etédi Alexa
újságíró
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  • Tisztelet a személyzetnek: a dolgozók megszólítása és a türelmes fellépés gyakran még a vártnál is jobb kiszolgálást vagy szobakategória-váltást eredményez.
  • Csend a folyosókon: a szálloda a zavartalan pihenés tere, a folyosókon a nappali órákban is kerülendő a zajongás és a szaladgálás.
  • Határok a szobában: míg a papucs és a kisebb bekészítések hazavihetők, a törölközők, köntösök és rögzített flakonok elvétele lopásnak számít.

A pihenés során gyakran érezhetjük úgy, hogy a kifizetett szolgáltatásért cserébe bármit megtehetünk, a szállodai elvárások megszegése azonban kellemetlen helyzetekbe sodorhat bennünket. A vendéglátásban dolgozók nap mint nap szembesülnek azzal, hogy a szállóvendégek fittyet hánynak a mások nyugalmát biztosító íratlan szabályokra. A szállodai etikett betartása nemcsak a személyzettel szembeni tisztelet megadása miatt lényeges, hanem a többi utazó gondtalan kikapcsolódását is szolgálja. Néhány apró figyelmességgel és odafigyeléssel jelentősen emelheted a saját utazásod színvonalát is.

A szállodai etikett része a személyzettel való kulturát kommunikáció is.
A szállodai etikett betartása mindannyiunk közös érdeke. 
Fotó: Shutterstock

Milyen szabályokat ír elő a szállodai etikett a gondtalan pihenés érdekében?

A recepcióra vagy a vendéglátóhelyekre érkezve az első benyomás döntő jelentőségű. A személyzet tagjai ugyanúgy felmérik a vendégeket, ahogyan mi értékeljük a helyiséget. A tiszteletteljes kommunikáció, a dolgozók névtáblájának figyelése és a nevükön történő megszólítása rendkívül pozitív reakciókat válthat ki. Egy kényelmetlen szituációban vagy csúszás esetén a türelem és a barátságos hozzáállás sokkal hamarabb hoz eredményt, mint a türelmetlenség. A fellépő problémákat érdemes azonnal, higgadtan jelezni a helyszínen, ahelyett, hogy magunkban tartva a panaszt, később kizárólag egy elmarasztaló online értékelést hagynánk magunk után.

A szállodák hangulata a nyugalomra épül, ezért a folyosókon tartózkodva mindig ügyelni kell a hangerőre. Sokan nemcsak éjszaka, hanem a nappali órákban is pihennek, például a munkájuk vagy az időeltolódás miatt. A helytelen viselkedés, a szaladgálás, a hangos kiabálás és az ajtók csapkodása komolyan zavarhatja a szomszédos szobák lakóit.

Száldai bekészítés piperecikkekkel és törölközőkkel.
A szállodai bekészítés személyes, kisebb dolgait nyugodtan hazavihetjük, azonban a törölközők eltulajdonítása lopásnak minősül. 
Fotó: Shutterstock

A szobák felszereltségét illetően szintén érdemes tisztázni a határokat. A kisméretű tisztálkodási szerek, a pamutkorongok vagy a papucsok nyugodtan hazavihetők emlékként, ám a törölközők, a köntösök és a falra rögzített tusfürdős flakonok elvitele már lopásnak minősül. A bőröndök mozgatásánál is nyugodtan igénybe vehetjük a hordárok segítségét, hiszen ez a szolgáltatás része, így elkerülhető a nehéz csomagok felesleges rángatása a folyosói szőnyegeken.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu