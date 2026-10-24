"Négy év alatt több mint 100 házas férfival feküdtem le - mind ugyanazt mondják"

A 32 éves manchesteri Saurora Grace szexmunkásként több mint 100 házas férfival feküdt le... de azt állítja, hogy a munkája nem lerombolja a házasságokat – hanem megmenti őket. Mint mondta, a házas ügyfelei mind ugyanarra panaszkodnak: a feleségeik már nem akarnak velük szexelni, és nem tudják, hogyan hozzák fel a témát. Ezért fordulnak szexmunkásokhoz.
"Nem egy-két hét szexmentes életre gondolok. Van olyan ügyfelem, aki 20-30 éve nem élt szexuális életet a feleségével. Évek óta kapcsolatban vannak, és most lakótársakként élnek, mert eltűnt az intimitás.
Összeházasodtak gyerekkori szerelmükkel, és most, 50-es vagy 60-as éveikben, kötelességüknek érzik, hogy velük maradjanak. Vagy aggódnak a válás miatt, mivel anyagi csődbe mennének miatta. Akárhogy is, tudják, hogy a helyzet annyira súlyos, hogy segítségre van szükségük.
A karrierem édesanyám 2022-es alkoholizmusban bekövetkezett halála után kezdődött, ami teljesen megváltoztatta az életről és a kapcsolatokról alkotott képemet. Utálta a férfiakat, és nem élt szexpozitív életmódot. A halála miatt ebbe a mélypontra kerültem, ahol próbálom megérteni, miért küzdenek az emberek az intimitással, és hogyan hat ránk a szégyen.
Ez vezetett ahhoz, hogy tantrikus szexológusként, majd később tantrikus sámánisztikus szomatikus gyógyítóként tanuljak. Tényleg meg akartam érteni ezt a dolgot, nem csak a saját tapasztalatomból beszélni róla. Teljesen megváltoztatta a testről alkotott képemet, és azt, hogy mennyire összefügg minden.
És onnantól kezdve a szexuális "béranyaság" természetes fejlődéssé vált. Ez teljesen más, mint az escortszolgáltatás. A kísérőszolgálat általában szexuális vagy intim szolgáltatás nyújtását jelenti pénzért. A szexuális béranyaság inkább arról szól, hogy az intimitást, a kapcsolódást és a szexualitást egy nagyobb, személyes utazás részeként használjuk.
Az egyik törzsvendégem a hatvanas éveiben jár, és 10 éve nem volt szexuális kapcsolata, mielőtt megismert. Elmondta, hogy segítségre van szüksége a feleségével, mert nem tud vele szexről beszélni, és hogy a felesége soha nem akart valami újat kipróbálni. Kétségbeesetten szeretett volna a kedvében járni, de a nő folyamatosan elutasította, és nem kínált alternatívákat.
De a testeknek továbbra is szükségük van érintésre, szeretetre és törődésre, és meg is érdemlik őket, bármilyen korúak is. Az önbizalma a mélyponton volt, amikor először meglátogatott. Mivel kétségbeesetten szerette volna helyrehozni a dolgokat, mesélt neki a munkámról, és azt mondta, hogy párokkal is találkozom. De amikor rám nézett, fenyegetve érezte magát, és azt mondta neki, hogy túl szép vagyok, és nem akar látni.
Szóval most már csak diszkréten találkozunk kettesben. Azt mondja, hogy a kapcsolatuk most már szeretetteljesebb, és bár azóta szexelnek, szeretné, ha rendszeresebb lenne, és még mindig próbálja rávenni a feleségét, hogy jobban megnyíljon.
Még mindig szexel velem. Ha én nem lettem volna, már kilépett volna abból a házasságból, szóval igazából nekem köszönheti, hogy összetartottam őket. Az utolsó dolog, amit akarok, az az, hogy szakítsanak.
Nem csak kettesben találkozom a házas férfiakkal, néha párokkal találkozom, és segítek nekik megvalósítani a fantáziáikat, vagy megtanítom nekik, hogyan szerezzenek örömet egymásnak. Egy nemrég házasodott, harmincas éveikben járó pár lefoglalt egy hármas szexet velem. Nem eszkortot akartak, valami mélyebb kapcsolatra vágytak. Egy szexuális béranya segítségével akarták kiélni a fantáziájukat egy biztonságos, drámamentes környezetben. Azt is feltártuk, hogy mi történik a kapcsolatukban, és eszközöket alkottunk, amelyek segítenek nekik jobban kommunikálni, a hálószobában és azon kívül is.
Egy másik párnak az volt a fantáziája, hogy a nő szerette nézni, ahogy a férjével alszom, aztán mindannyian együtt játszottunk.
De főleg házas férfiakkal találkozom egyedül. Vagy eljönnek hozzám Manchesterbe, vagy lefoglalnak egy szállodát, mivel nyilvánvalóan nem mehetek el hozzájuk. Mielőtt elítélnéd ezeket a férfiakat, leszögezném, hogy nem csinálnak semmi rosszat, és nem akarnak viszonyt.
Azért jönnek hozzám, hogy felfedezzék az intimitást, megtanuljanak jobban kommunikálni, és jobb partnerekké és szeretőkké váljanak. Általában én vagyok a végső mentsvár. A feleségeknek nem kell félniük, hogy elveszem a férjüket. Szerető párkapcsolatban élek. Nem kell más párja. Teljes mértékben elfogadja, amit csinálok, és támogatja a munkámat, megértve, hogy ez fontos része annak, aki vagyok."
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