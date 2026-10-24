"Négy év alatt több mint 100 házas férfival feküdtem le - mind ugyanazt mondják"

A 32 éves manchesteri Saurora Grace szexmunkásként több mint 100 házas férfival feküdt le... de azt állítja, hogy a munkája nem lerombolja a házasságokat – hanem megmenti őket. Mint mondta, a házas ügyfelei mind ugyanarra panaszkodnak: a feleségeik már nem akarnak velük szexelni, és nem tudják, hogyan hozzák fel a témát. Ezért fordulnak szexmunkásokhoz.

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"Nem egy-két hét szexmentes életre gondolok. Van olyan ügyfelem, aki 20-30 éve nem élt szexuális életet a feleségével. Évek óta kapcsolatban vannak, és most lakótársakként élnek, mert eltűnt az intimitás.

Összeházasodtak gyerekkori szerelmükkel, és most, 50-es vagy 60-as éveikben, kötelességüknek érzik, hogy velük maradjanak. Vagy aggódnak a válás miatt, mivel anyagi csődbe mennének miatta. Akárhogy is, tudják, hogy a helyzet annyira súlyos, hogy segítségre van szükségük.

A karrierem édesanyám 2022-es alkoholizmusban bekövetkezett halála után kezdődött, ami teljesen megváltoztatta az életről és a kapcsolatokról alkotott képemet. Utálta a férfiakat, és nem élt szexpozitív életmódot. A halála miatt ebbe a mélypontra kerültem, ahol próbálom megérteni, miért küzdenek az emberek az intimitással, és hogyan hat ránk a szégyen.

Ez vezetett ahhoz, hogy tantrikus szexológusként, majd később tantrikus sámánisztikus szomatikus gyógyítóként tanuljak. Tényleg meg akartam érteni ezt a dolgot, nem csak a saját tapasztalatomból beszélni róla. Teljesen megváltoztatta a testről alkotott képemet, és azt, hogy mennyire összefügg minden.

És onnantól kezdve a szexuális "béranyaság" természetes fejlődéssé vált. Ez teljesen más, mint az escortszolgáltatás. A kísérőszolgálat általában szexuális vagy intim szolgáltatás nyújtását jelenti pénzért. A szexuális béranyaság inkább arról szól, hogy az intimitást, a kapcsolódást és a szexualitást egy nagyobb, személyes utazás részeként használjuk.

Az egyik törzsvendégem a hatvanas éveiben jár, és 10 éve nem volt szexuális kapcsolata, mielőtt megismert. Elmondta, hogy segítségre van szüksége a feleségével, mert nem tud vele szexről beszélni, és hogy a felesége soha nem akart valami újat kipróbálni. Kétségbeesetten szeretett volna a kedvében járni, de a nő folyamatosan elutasította, és nem kínált alternatívákat.