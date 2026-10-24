Nacsa Olivér nemsokára apa lesz: „A kisbabánk a legjobb pillanatban érkezik az életünkbe”

Nacsa Olivér felesége Anna a várandóssága utolsó heteiben jár. A leendő szülők már számlálják vissza a napokat, alig várják, hogy magukhoz ölelhessék a kislányukat.
Tele vagyunk izgalommal! Az első két trimeszter inkább arról szólt, hogy feldolgozzuk az örömünket – bár rájöttünk, hogy lehetetlen, mivel ez egy akkora csoda, hogy az ember még akkor sem hiszi el, amikor megtörténik. Ebben az időszakban viszont már nem is magára a babavárásra fókuszálunk, hanem a pillanatra, amikor a karunkban tarthatjuk őt, miközben persze a szülés miatti izgalom is abszolút bennünk van
– kezdte a kismama a hot!-nak.
Valósággal örömmámorban úszom, olyan, mintha egy csodavilágban lennék. Biztos vagyok benne, hogy az apaság lesz életem legcsodálatosabb szerepe, hiszen ennél jobban semmit sem vártam még
– fűzte hozzá boldogan a humorista.
A boldogságig vezető út korántsem volt zökkenőmentes Nacsa Olivér és Tripolszky Anna számára, hiszen korábban a szülőként átélhető egyik legnagyobb megpróbáltatással kellett szembenézniük: egy méhen kívüli terhesség következtében elveszítették a gyermeküket.
„Az egy óriási trauma volt számunkra, de mostanra sikerült magunk mögött hagynunk azt az időszakot. Kezdetben sok félelem volt bennünk a múlt miatt, de fokozatosan elhittük, hogy ez alkalommal tényleg minden rendben lesz. Ebben sokat segített a Később érkezem című podcastsorozatom, amelyet a tavalyi veszteségünk után hoztam létre, hogy segítsem azokat, akik a szülővé válás olykor rögös, de csodákkal teli útját járják. Ez a sorozat számomra is egyfajta terápiát jelentett, és közben azt is láttam, hogy másoknak mekkora támaszt nyújt. Hiszem, hogy ez a nehéz út hozzájárult ahhoz, hogy milyen szülőkké válunk” – mesélte Anna.
Bár a kislányuk még meg sem született, a boldog édesanya úgy érzi, hogy már most elválaszthatatlan egységet alkotnak a gyermekükkel.
Rendkívül szoros kötelék van köztünk és a kislányunk között. Esténként saját kis szeánszaink vannak: ilyenkor sokat énekelünk neki, vagy klasszikus zenét hallgatunk. Úgy érezzük, már megvannak a saját kedvencei is! Szinte úgy viselkedünk, mintha itt lenne velünk, rengeteget fantáziálunk róla
– mesélte Anna.
„Nagyon izgalmas időszak ez, folyton találgatjuk, hogy fog kinézni, kire fog hasonlítani. Állandóan olyan kérdések járnak a fejünkben, hogy milyen lesz, amikor hazahozzuk őt a kórházból, vagy hogyan telik majd az első közös karácsonyunk. Szeretjük ezeket újra és újra megbeszélni, mert hatalmas örömmel tölt el minket, hogy a tervezgetés már nem csak egy álom” – fűzte hozzá a leendő édesapa.
Lapunk arra is kíváncsi volt, hogyan látják magukat a rájuk váró, felelősségteljes szerepben.
A kisbabánk a legjobb pillanatban érkezik az életünkbe. Biztos vagyok benne, hogy most, negyvenhét évesen, jobb apa tudok lenni, mint lettem volna húsz évvel ezelőtt. Közel ötvenévesen értem meg az apaságra! Fiatalabb korában az embert még a karriervágy vagy más jellegű célok hajszolása hajtja, viszont most már százszázalékosan át tudom adni magam ennek a csodának. Van egy barátom, aki pontosan ennyi idősen lett harmadszorra apa, miközben az első két gyereke még a húszas éveiben született. Ő mesélte nekem, hogy ebben az életkorban sokkal jobb apává tudott válni, mint fiatalon – és én is ugyanezt érzem. Már most odáig vagyok a kislányunkért, fogalmam sincs, hogy ez a rózsaszín köd, amit most érzek, valaha is felszáll-e egyáltalán. Mondják, hogy az apa-lánya kapcsolat amúgy is egy különleges kapocs, és egy férfinak a kislánya mindig maga lesz a csoda, ám a gyakorlatban ez biztosan nehezebb lesz. Az elején, amikor még pici, az ember valószínűleg teljesen elolvad tőle, de hosszú távon nagyon következetesnek kell lennünk
– mondta Olivér.
Anna mosolyogva vette át a szót:
„Szeretnénk nagyon türelmes szülők lenni. Bár az élet bizonyos területein egyáltalán nem ilyenek vagyunk, az biztos, hogy a kislányunk türelemre fog tanítani minket. Emellett az ösztönösségre igyekszünk törekedni: nem akarunk tökéletesek lenni, mert olyan szerintem nem létezik, de megpróbálunk a tőlünk telhető legjobb szülőkké válni. Emellett pedig, úgy gondoljuk, az a legfontosabb, hogy a lehető legnagyobb szeretetet adjuk meg a kislányunknak, és ez mindenen átsegít majd minket.”
Olivér számára sosem volt kérdés, hogy a szülőszobában is maximálisan támogatni fogja a feleségét. A rá jellemző, hamisítatlan humorral elárulta, hogy a háttérben már gőzerővel gyakorolja a főbb apukai teendőket.
Mindenféleképpen szeretnék jelen lenni ennél a csodás pillanatnál, úgyhogy apás szülést tervezünk. A felkészülés jegyében pedig már többször bepelenkáztam egy játék babát, és egészen jól ment, úgyhogy bízom benne, hogy ez élesben is így lesz. Eddig leginkább csak a filmekből ismerem, hogy mi szokott ilyenkor történni: az apuka mindent megkap a fejére, mert a kismama ilyenkor bármire képes. De én ezt is a legnagyobb örömmel fogadom majd!
Anna hozzáállása igazi példaként szolgálhat a leendő édesanyáknak, hiszen nyoma sincs benne a szüléstől való félelemnek, inkább egyfajta semmihez sem fogható boldogsággal várja a nagy napot.
„Ezt az egészet inkább egyfajta izgalomként éljük meg, így egyáltalán nem tartok a szüléstől. Persze, tudom, hogy fájni fog, de az, ami az út végén vár ránk, hogy megláthatjuk és a kezünkben tarthatjuk a kislányunkat, minden szenvedést megér. Olivér ráadásul azt érzi, hogy nekem ez könnyen fog menni, úgyhogy reméljük, bejön a jóslata. Emellett csecsemőelsősegély-tanfolyamon is jártunk már, mert fontosnak tartjuk, hogy ha nehéz helyzet adódik, az ember azonnal tudja, hogyan segíthet a gyermekén.”
Anna és Olivér a fellegekben járnak, hiszen úgy érzik, a másik személyében ráleltek a tökéletes társra. A humorista szerint pedig a kislányuk érkezése teljessé írja majd a tündérmeséjüket.
Ez az út a nehézségeivel együtt rengeteget adott hozzá a kapcsolatunkhoz. Mérhetetlenül boldogok vagyunk, hiszen hatalmas szerelemben élünk egymással, és úgy gondoljuk, hogy ez az időszak csak még jobban megerősített bennünket, illetve bebizonyította, hogy az életben semmi sem történik véletlenül. Utólag visszatekintve azt érezzük, hogy a történetünk pontosan így lett kerek, és elképesztő belegondolni, hogy ez az érzés csak még erősebb lesz azzal, hogy a kislányunk hamarosan megérkezik hozzánk. A nevét egyelőre nem szeretnénk nyilvánosságra hozni, ám annyit elárulhatunk, hogy szerintünk nagyon különleges lesz, és L betűvel kezdődik
– mondta sejtelmesen Olivér.
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