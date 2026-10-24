Nacsa Olivér nemsokára apa lesz: „A kisbabánk a legjobb pillanatban érkezik az életünkbe”

Nacsa Olivér felesége Anna a várandóssága utolsó heteiben jár. A leendő szülők már számlálják vissza a napokat, alig várják, hogy magukhoz ölelhessék a kislányukat.

Nacsa Olivér és felesége gyermeke nemsokára megszületik (Fotó: hot! magazin/ Nacsa Kornél)

Nacsa Olivér és felesége Anna fájdalmas veszteség után az első gyermeküket várják

Exkluzívan számoltak be a babavárás részleteiről

Azt is elárulták, hogy milyen szülők szeretnénének lenni

Kislányuk érkezése csak még magasabb szintre emeli a köztük lévő harmóniát

Nacsa Olivér és felesége Tripolszky Anna már számolják vissza a napokat

Tele vagyunk izgalommal! Az első két trimeszter inkább arról szólt, hogy feldolgozzuk az örömünket – bár rájöttünk, hogy lehetetlen, mivel ez egy akkora csoda, hogy az ember még akkor sem hiszi el, amikor megtörténik. Ebben az időszakban viszont már nem is magára a babavárásra fókuszálunk, hanem a pillanatra, amikor a karunkban tarthatjuk őt, miközben persze a szülés miatti izgalom is abszolút bennünk van

– kezdte a kismama a hot!-nak.

Valósággal örömmámorban úszom, olyan, mintha egy csodavilágban lennék. Biztos vagyok benne, hogy az apaság lesz életem legcsodálatosabb szerepe, hiszen ­ennél jobban semmit sem ­vártam még

– fűzte hozzá boldogan a humorista.

A boldogságig vezető út korántsem volt zökkenőmentes Nacsa Olivér és Tripolszky Anna számára, hiszen korábban a szülőként átélhető egyik legnagyobb megpróbáltatással kellett szembenézniük: egy méhen kívüli terhesség következtében el­veszítették a gyermeküket.

„Az egy óriási trauma volt számunkra, de mostanra sikerült magunk mögött hagynunk azt az időszakot. Kezdetben sok félelem volt bennünk a múlt miatt, de fokozatosan elhittük, hogy ez alkalommal tényleg minden rendben lesz. Ebben sokat segített a Később érkezem című pod­castsorozatom, amelyet a tavalyi veszteségünk után hoztam létre, hogy segítsem azokat, akik a szülővé válás olykor rögös, de csodákkal teli útját járják. Ez a sorozat számomra is egyfajta terápiát ­jelentett, és közben azt is ­láttam, hogy másoknak mekkora támaszt nyújt. Hiszem, hogy ez a nehéz út hozzájárult ahhoz, hogy milyen szülőkké válunk” – mesélte Anna.