A csillagjegyed alapján ezt üzenik számodra az arkangyalok

Az asztrológia és az angyali szimbolika összeolvadásából különleges élethelyzetekre világítunk rá.

Nézd meg, az asztrológiai jegyed alapján neked mit üzennek az arkangyalok.

Ha valamelyik üzenet különösen megszólított, érdemes elgondolkodnod azon, miért éppen most talált meg.

Az asztrológia és az angyali szimbolika két külön világ, mégis sokan szeretnek úgy tekinteni rájuk, mint amelyek segíthetnek egy kicsit jobban megérteni önmagunkat. Ebben a játékos összeállításban mind a tizenkét csillagjegyhez egy arkangyalt társítunk, az üzenetek pedig olyan élethelyzetekre világítanak rá, amelyekkel időről időre szinte mindenki találkozhat. Nem kell szó szerint venned ezeket a sorokat. Inkább gondolatébresztőként olvasd őket, és figyeld meg, melyik mondat talál be igazán az angyali üzenetek közül a horoszkópod szerint.

Vajon mit üzennek számodra az arkangyalok? Cikkünkből kiderül!

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Mit üzennek az arkangyalok?

Kos – Mihály arkangyal üzenete

Mihály arkangyal a bátorságra és a belső erőre emlékeztet. Azt üzeni a Kosnak, hogy ne hátráljon meg csak azért, mert valaki megkérdőjelezi az útját: amit őszintén és tiszta szándékkal kezdesz el, azért érdemes kiállnod.

Bika – Rafael arkangyal üzenete

Rafael arkangyal arra hívja fel a Bika figyelmét, hogy a biztonság nem csak az anyagiakban és a megszokott dolgokban rejlik. Engedd meg magadnak a változást, és közben ne feledkezz meg arról sem, hogy a lelki egyensúlyod legalább annyit ér, mint minden kézzelfogható eredményed.

Ikrek – Gábriel arkangyal üzenete

Gábriel arkangyal a kommunikáció és az önkifejezés erejére emlékezteti az Ikreket. Lehet, hogy éppen egy kimondatlan gondolat vagy régóta halogatott beszélgetés hozná el azt a megkönnyebbülést, amire szükséged van – ne félj őszintén megfogalmazni, amit érzel.

Rák – Haniel arkangyal üzenete

Haniel arkangyal arra biztatja a Rákot, hogy hallgasson jobban a megérzéseire. Nem minden döntést kell kizárólag logikával meghoznod: néha az első belső benyomásod pontosabban mutatja az irányt, mint a vég nélküli mérlegelés.

Oroszlán – Jophiel arkangyal üzenete

Jophiel arkangyal azt üzeni az Oroszlánnak, hogy a valódi ragyogás nem attól függ, hányan figyelnek rá. Ne mások elismeréséből próbáld megtudni, mennyit érsz – az értékeid akkor is megmaradnak, amikor éppen senki nem tapsol neked.