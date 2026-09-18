JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A csillagjegyed alapján ezt üzenik számodra az arkangyalok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors angyali üzenetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 09:00
csillagjegyhoroszkóparkangyal
Vannak időszakok, amikor egyetlen mondat is elég ahhoz, hogy más szemmel nézzünk egy helyzetre. A spirituális hagyományok szerint az arkangyalok különböző energiákat és üzeneteket képviselnek – nézd meg, a csillagjegyedhez kapcsolódóan melyikük üzen neked, és mire szeretné felhívni a figyelmedet.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Az asztrológia és az angyali szimbolika összeolvadásából különleges élethelyzetekre világítunk rá.
  • Nézd meg, az asztrológiai jegyed alapján neked mit üzennek az arkangyalok.
  • Ha valamelyik üzenet különösen megszólított, érdemes elgondolkodnod azon, miért éppen most talált meg.

Az asztrológia és az angyali szimbolika két külön világ, mégis sokan szeretnek úgy tekinteni rájuk, mint amelyek segíthetnek egy kicsit jobban megérteni önmagunkat. Ebben a játékos összeállításban mind a tizenkét csillagjegyhez egy arkangyalt társítunk, az üzenetek pedig olyan élethelyzetekre világítanak rá, amelyekkel időről időre szinte mindenki találkozhat. Nem kell szó szerint venned ezeket a sorokat. Inkább gondolatébresztőként olvasd őket, és figyeld meg, melyik mondat talál be igazán az angyali üzenetek közül a horoszkópod szerint.

arkangyal a felhők között
Vajon mit üzennek számodra az arkangyalok? Cikkünkből kiderül!
Fotó: 123RF

Mit üzennek az arkangyalok?

Kos – Mihály arkangyal üzenete

Mihály arkangyal a bátorságra és a belső erőre emlékeztet. Azt üzeni a Kosnak, hogy ne hátráljon meg csak azért, mert valaki megkérdőjelezi az útját: amit őszintén és tiszta szándékkal kezdesz el, azért érdemes kiállnod.

Bika – Rafael arkangyal üzenete

Rafael arkangyal arra hívja fel a Bika figyelmét, hogy a biztonság nem csak az anyagiakban és a megszokott dolgokban rejlik. Engedd meg magadnak a változást, és közben ne feledkezz meg arról sem, hogy a lelki egyensúlyod legalább annyit ér, mint minden kézzelfogható eredményed.

Ikrek – Gábriel arkangyal üzenete

Gábriel arkangyal a kommunikáció és az önkifejezés erejére emlékezteti az Ikreket. Lehet, hogy éppen egy kimondatlan gondolat vagy régóta halogatott beszélgetés hozná el azt a megkönnyebbülést, amire szükséged van – ne félj őszintén megfogalmazni, amit érzel.

Rák – Haniel arkangyal üzenete

Haniel arkangyal arra biztatja a Rákot, hogy hallgasson jobban a megérzéseire. Nem minden döntést kell kizárólag logikával meghoznod: néha az első belső benyomásod pontosabban mutatja az irányt, mint a vég nélküli mérlegelés.

Oroszlán – Jophiel arkangyal üzenete

Jophiel arkangyal azt üzeni az Oroszlánnak, hogy a valódi ragyogás nem attól függ, hányan figyelnek rá. Ne mások elismeréséből próbáld megtudni, mennyit érsz – az értékeid akkor is megmaradnak, amikor éppen senki nem tapsol neked.

Szűz – Uriel arkangyal üzenete

Uriel arkangyal arra emlékezteti a Szüzet, hogy nem kell minden apró részletet kézben tartania. Néha éppen akkor nyílik ki előtted egy új lehetőség, amikor hajlandó vagy elengedni a tökéletesség iránti kényszert, és elfogadni, hogy nem mindenre lehet előre felkészülni.

arkangyal szobor
Az arkangyalok fontos üzeneteket súghatnak nekünk. 
Fotó: 123RF

Mérleg – Raguel arkangyal üzenete

Raguel arkangyal az egyensúly és a béke fontosságát hozza el a Mérleg számára. Ne csak mások kedvéért próbáld elsimítani a konfliktusokat: a saját érzéseid és határaid ugyanúgy megérdemlik, hogy helyet kapjanak az életedben.

Skorpió – Azrael arkangyal üzenete

Azrael arkangyal azt üzeni a Skorpiónak, hogy bizonyos dolgokat már nem kell tovább cipelned. Egy lezárás elsőre fájdalmasnak tűnhet, mégis felszabadítóvá válhat, ha felismered: ami véget ért, annak nem feltétlenül kell újra az életed részévé válnia.

Nyilas – Zadkiel arkangyal üzenete

Zadkiel arkangyal a megbocsátás erejére hívja fel a Nyilas figyelmét. Nem azért érdemes elengedned egy régi sérelmet, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert te megérdemled, hogy a múlt ne határozza meg a következő lépéseidet.

Bak – Cassiel arkangyal üzenete

Cassiel arkangyal türelemre és kitartásra ösztönzi a Bakot. Lehet, hogy valami lassabban alakul, mint szeretnéd, de ettől még nem biztos, hogy rossz irányba haladsz – néha éppen a lassú építkezés hozza a legtartósabb eredményt.

Vízöntő – Raziel arkangyal üzenete

Raziel arkangyal arra biztatja a Vízöntőt, hogy merjen a megszokottól eltérő módon gondolkodni. Egy szokatlan ötlet vagy régóta dédelgetett elképzelés most nagyobb jelentőséget kaphat, ezért ne söpörd félre csak azért, mert mások elsőre nem értik.

Halak – Ariel arkangyal üzenete

Ariel arkangyal azt üzeni a Halaknak, hogy ideje jobban hinnia saját erejében. Az érzékenység nem gyengeség, és nem kell mindig mások problémáit magadra venned: a saját határaid megtartása éppen úgy lehet szeretetteljes döntés, mint az, amikor segítesz valakinek.

Egy üzenet, amit mind a tizenkét jegynek érdemes megfogadnia

Bármelyik csillagjegyhez is tartozol, talán nem az a legfontosabb, hogy pontosan melyik arkangyal neve szerepel melletted. Sokkal érdekesebb lehet az a gondolat, amely megmarad benned olvasás után.

Lehet, hogy éppen bátorságra, türelemre, elengedésre vagy egy őszinte beszélgetésre van szükséged. Ha valamelyik angyali üzenet különösen megszólított, érdemes elgondolkodnod azon, miért éppen most talált meg.

Ezek az arkangyalokkal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu