A csillagjegyed alapján ezt üzenik számodra az arkangyalok

Az asztrológia és az angyali szimbolika két külön világ, mégis sokan szeretnek úgy tekinteni rájuk, mint amelyek segíthetnek egy kicsit jobban megérteni önmagunkat. Ebben a játékos összeállításban mind a tizenkét csillagjegyhez egy arkangyalt társítunk, az üzenetek pedig olyan élethelyzetekre világítanak rá, amelyekkel időről időre szinte mindenki találkozhat. Nem kell szó szerint venned ezeket a sorokat. Inkább gondolatébresztőként olvasd őket, és figyeld meg, melyik mondat talál be igazán az angyali üzenetek közül a horoszkópod szerint.
Mihály arkangyal a bátorságra és a belső erőre emlékeztet. Azt üzeni a Kosnak, hogy ne hátráljon meg csak azért, mert valaki megkérdőjelezi az útját: amit őszintén és tiszta szándékkal kezdesz el, azért érdemes kiállnod.
Rafael arkangyal arra hívja fel a Bika figyelmét, hogy a biztonság nem csak az anyagiakban és a megszokott dolgokban rejlik. Engedd meg magadnak a változást, és közben ne feledkezz meg arról sem, hogy a lelki egyensúlyod legalább annyit ér, mint minden kézzelfogható eredményed.
Gábriel arkangyal a kommunikáció és az önkifejezés erejére emlékezteti az Ikreket. Lehet, hogy éppen egy kimondatlan gondolat vagy régóta halogatott beszélgetés hozná el azt a megkönnyebbülést, amire szükséged van – ne félj őszintén megfogalmazni, amit érzel.
Haniel arkangyal arra biztatja a Rákot, hogy hallgasson jobban a megérzéseire. Nem minden döntést kell kizárólag logikával meghoznod: néha az első belső benyomásod pontosabban mutatja az irányt, mint a vég nélküli mérlegelés.
Jophiel arkangyal azt üzeni az Oroszlánnak, hogy a valódi ragyogás nem attól függ, hányan figyelnek rá. Ne mások elismeréséből próbáld megtudni, mennyit érsz – az értékeid akkor is megmaradnak, amikor éppen senki nem tapsol neked.
Uriel arkangyal arra emlékezteti a Szüzet, hogy nem kell minden apró részletet kézben tartania. Néha éppen akkor nyílik ki előtted egy új lehetőség, amikor hajlandó vagy elengedni a tökéletesség iránti kényszert, és elfogadni, hogy nem mindenre lehet előre felkészülni.
Raguel arkangyal az egyensúly és a béke fontosságát hozza el a Mérleg számára. Ne csak mások kedvéért próbáld elsimítani a konfliktusokat: a saját érzéseid és határaid ugyanúgy megérdemlik, hogy helyet kapjanak az életedben.
Azrael arkangyal azt üzeni a Skorpiónak, hogy bizonyos dolgokat már nem kell tovább cipelned. Egy lezárás elsőre fájdalmasnak tűnhet, mégis felszabadítóvá válhat, ha felismered: ami véget ért, annak nem feltétlenül kell újra az életed részévé válnia.
Zadkiel arkangyal a megbocsátás erejére hívja fel a Nyilas figyelmét. Nem azért érdemes elengedned egy régi sérelmet, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert te megérdemled, hogy a múlt ne határozza meg a következő lépéseidet.
Cassiel arkangyal türelemre és kitartásra ösztönzi a Bakot. Lehet, hogy valami lassabban alakul, mint szeretnéd, de ettől még nem biztos, hogy rossz irányba haladsz – néha éppen a lassú építkezés hozza a legtartósabb eredményt.
Raziel arkangyal arra biztatja a Vízöntőt, hogy merjen a megszokottól eltérő módon gondolkodni. Egy szokatlan ötlet vagy régóta dédelgetett elképzelés most nagyobb jelentőséget kaphat, ezért ne söpörd félre csak azért, mert mások elsőre nem értik.
Ariel arkangyal azt üzeni a Halaknak, hogy ideje jobban hinnia saját erejében. Az érzékenység nem gyengeség, és nem kell mindig mások problémáit magadra venned: a saját határaid megtartása éppen úgy lehet szeretetteljes döntés, mint az, amikor segítesz valakinek.
Bármelyik csillagjegyhez is tartozol, talán nem az a legfontosabb, hogy pontosan melyik arkangyal neve szerepel melletted. Sokkal érdekesebb lehet az a gondolat, amely megmarad benned olvasás után.
Lehet, hogy éppen bátorságra, türelemre, elengedésre vagy egy őszinte beszélgetésre van szükséged. Ha valamelyik angyali üzenet különösen megszólított, érdemes elgondolkodnod azon, miért éppen most talált meg.
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