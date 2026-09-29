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A boszorkány-teszttől Nagy Sándorig: a dió titka, amiről csak titkos könyvek tesznek említést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors dió
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 16:30
egészségbabonalegenda
Az emberiség egyik legősibb, legrejtélyesebb csonthéjasa, amelyet misztikus legendák öveznek. Hoztunk is néhányat a legmeghökkentőbb dióval kapcsolatos titkok közül. Tarts velünk, és tudd meg, miért rejtőzik valódi szupererő a kemény héj mögött!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A dió az ókori uralkodók, köztük Nagy Sándor elismerését is kivívta.
  • A diófa biológiai védekezőmechanizmusa évszázadokon át táplálta a boszorkánysággal kapcsolatos félelmeket és a népi babonákat.
  • Rendkívüli agyserkentő tápanyagbomba, amely a közhiedelemmel ellentétben a fogyást is támogatja.

Nem csupán őszi csemege, hanem a történelem egy olyan misztikus termése, amely összeköti az ókori görög mitológiát, Nagy Sándor birodalmát és a természeti jelenségeket. Eredjünk hát a dió nyomába!

Dió csészében egy nő kezében
Kevés olyan alapanyag van, amely ugyanolyan jól működik a karácsonyi bejgliben, a zserbóban, mint egy friss, kecskesajtos-körtés őszi salátában. Forrás: 123rf.com

A különleges dió: Nagy Sándor és a diófák legendája

A világhódító Nagy Sándor alakját már életében is félisteni kultusz övezte. A közép-ázsiai szóbeli hagyományok és legendák megőriztek egy különös történetet a hadvezérről, amikor seregeivel elérte a mai Kirgizisztán területét. 

A monda szerint Nagy Sándor a hódításai során egyetlen dolgot hiányolt a kirgiz tájról: a diófákat. Miután továbbvonult, parancsba adta, hogy küldjenek diócsemetéket a területre. A helyiek a mai napig ebből a történetből eredeztetik diófáik létezését.

A dió mint a boszorkányság jelképe

A középkori inkvizítorok úgy vélték, a diófák alatt a boszorkányok az ördöggel cimborálnak és átkokat szőnek. Ennek a félelemnek azonban volt egy nagyon is valóságos, ám akkoriban megmagyarázhatatlan botanikai alapja: a diófák egy juglon nevű mérgező vegyületet termelnek, amelyet a gyökereikkel és a leveleikkel a talajba juttatnak, ami meggátolja, hogy a diófa lombkoronája alatt más növények életben maradjanak. 

A középkori ember szerint a magányos fa, amely körül kipusztul minden, a rontás és a boszorkányság közvetlen bizonyítéka. 

Diók pulóverbe rejtve
A feltört dióhéjat sem kell kidobni! Kiváló csonthéjas mulcs a kerti növények alá. Forrás: 123rf.com

Dionüszosz és Karüa tragédiája

A görög mitológiában a diófa egy halandó hercegnőből született. A történet szerint Dionüszosz, a bor, a mámor és a termékenység istene vendégségben járt Dion lakóniai királynál. Dionüszosz beleszeretett a legkisebb királylányba, Karüába, aki viszonozta az isten érzéseit. A két idősebb nővér, Orfhé és Lükó, végtelenül féltékenyek lettek, és megpróbálták megakadályozni, hogy a szerelmesek találkozzanak. A haragra gerjedt Dionüszosz tébollyal sújtotta a két idősebb nővért, akik a Taygetos-hegyre menekültek és sziklává változtak. 

Karüa nem bírta elviselni a családi tragédiát, és belehalt a bánatba. Dionüszosz a lány testét diófává változtatta, hogy az örökké éljen.

Hízlal-e a dió vagy sem?

Nem, sőt mértékkel fogyasztva kifejezetten segít a fogyásban. Az Amerikai Agrárkutatási Szolgálat (ARS) vizsgálatai kimutatták, hogy a dióban lévő zsírok és kalóriák körülbelül 21 százaléka nem szívódik fel a szervezetünkben, hanem kiürül. Egy maréknyi adag valójában csak 146 hasznosítható kalóriát jelent a korábban hitt 185 helyett.

Diók egy férfi kezében
A jól kiszárított, héjas dió hűvös, száraz helyen akár 1-2 évig is tökéletesen eláll. Fotó:   123RF

Miért tartjuk szuperélelmiszernek a diót?

A dió szezonja szeptember közepétől október végéig tart. Kora ősszel a legfinomabb a még nedves, friss dió, amelynek barna, hártyás héját könnyen le lehet húzni. Az olajos magvak közül a dió tartalmazza a legtöbb alfa-linolénsavat (ALA), amely egy esszenciális növényi omega-3 zsírsav. Ez rendkívül fontos a szív- és érrendszer védelmében, csökkenti a gyulladásokat és az LDL-koleszterin szintjét. Nemcsak a formája miatt kötik az agyhoz: a benne található E-vitamin, a polifenolok és antioxidánsok védik az agysejteket az öregedéstől és javítják a kognitív funkciókat. Mindezen kívül a dió segít szabályozni a vércukorszintet, mivel javítja a szervezet inzulinválaszát.

Ha kedvet kaptál, készítsd el a sváb diós linzert, a preckedlit:

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