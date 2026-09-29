A boszorkány-teszttől Nagy Sándorig: a dió titka, amiről csak titkos könyvek tesznek említést

Nem csupán őszi csemege, hanem a történelem egy olyan misztikus termése, amely összeköti az ókori görög mitológiát, Nagy Sándor birodalmát és a természeti jelenségeket. Eredjünk hát a dió nyomába!
A világhódító Nagy Sándor alakját már életében is félisteni kultusz övezte. A közép-ázsiai szóbeli hagyományok és legendák megőriztek egy különös történetet a hadvezérről, amikor seregeivel elérte a mai Kirgizisztán területét.
A monda szerint Nagy Sándor a hódításai során egyetlen dolgot hiányolt a kirgiz tájról: a diófákat. Miután továbbvonult, parancsba adta, hogy küldjenek diócsemetéket a területre. A helyiek a mai napig ebből a történetből eredeztetik diófáik létezését.
A középkori inkvizítorok úgy vélték, a diófák alatt a boszorkányok az ördöggel cimborálnak és átkokat szőnek. Ennek a félelemnek azonban volt egy nagyon is valóságos, ám akkoriban megmagyarázhatatlan botanikai alapja: a diófák egy juglon nevű mérgező vegyületet termelnek, amelyet a gyökereikkel és a leveleikkel a talajba juttatnak, ami meggátolja, hogy a diófa lombkoronája alatt más növények életben maradjanak.
A középkori ember szerint a magányos fa, amely körül kipusztul minden, a rontás és a boszorkányság közvetlen bizonyítéka.
A görög mitológiában a diófa egy halandó hercegnőből született. A történet szerint Dionüszosz, a bor, a mámor és a termékenység istene vendégségben járt Dion lakóniai királynál. Dionüszosz beleszeretett a legkisebb királylányba, Karüába, aki viszonozta az isten érzéseit. A két idősebb nővér, Orfhé és Lükó, végtelenül féltékenyek lettek, és megpróbálták megakadályozni, hogy a szerelmesek találkozzanak. A haragra gerjedt Dionüszosz tébollyal sújtotta a két idősebb nővért, akik a Taygetos-hegyre menekültek és sziklává változtak.
Karüa nem bírta elviselni a családi tragédiát, és belehalt a bánatba. Dionüszosz a lány testét diófává változtatta, hogy az örökké éljen.
Nem, sőt mértékkel fogyasztva kifejezetten segít a fogyásban. Az Amerikai Agrárkutatási Szolgálat (ARS) vizsgálatai kimutatták, hogy a dióban lévő zsírok és kalóriák körülbelül 21 százaléka nem szívódik fel a szervezetünkben, hanem kiürül. Egy maréknyi adag valójában csak 146 hasznosítható kalóriát jelent a korábban hitt 185 helyett.
A dió szezonja szeptember közepétől október végéig tart. Kora ősszel a legfinomabb a még nedves, friss dió, amelynek barna, hártyás héját könnyen le lehet húzni. Az olajos magvak közül a dió tartalmazza a legtöbb alfa-linolénsavat (ALA), amely egy esszenciális növényi omega-3 zsírsav. Ez rendkívül fontos a szív- és érrendszer védelmében, csökkenti a gyulladásokat és az LDL-koleszterin szintjét. Nemcsak a formája miatt kötik az agyhoz: a benne található E-vitamin, a polifenolok és antioxidánsok védik az agysejteket az öregedéstől és javítják a kognitív funkciókat. Mindezen kívül a dió segít szabályozni a vércukorszintet, mivel javítja a szervezet inzulinválaszát.
Ha kedvet kaptál, készítsd el a sváb diós linzert, a preckedlit:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.