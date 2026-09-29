A boszorkány-teszttől Nagy Sándorig: a dió titka, amiről csak titkos könyvek tesznek említést

A dió az ókori uralkodók, köztük Nagy Sándor elismerését is kivívta.

A diófa biológiai védekezőmechanizmusa évszázadokon át táplálta a boszorkánysággal kapcsolatos félelmeket és a népi babonákat.

Rendkívüli agyserkentő tápanyagbomba, amely a közhiedelemmel ellentétben a fogyást is támogatja.

Nem csupán őszi csemege, hanem a történelem egy olyan misztikus termése, amely összeköti az ókori görög mitológiát, Nagy Sándor birodalmát és a természeti jelenségeket. Eredjünk hát a dió nyomába!

Kevés olyan alapanyag van, amely ugyanolyan jól működik a karácsonyi bejgliben, a zserbóban, mint egy friss, kecskesajtos-körtés őszi salátában. Forrás: 123rf.com

A különleges dió: Nagy Sándor és a diófák legendája

A világhódító Nagy Sándor alakját már életében is félisteni kultusz övezte. A közép-ázsiai szóbeli hagyományok és legendák megőriztek egy különös történetet a hadvezérről, amikor seregeivel elérte a mai Kirgizisztán területét.

A monda szerint Nagy Sándor a hódításai során egyetlen dolgot hiányolt a kirgiz tájról: a diófákat. Miután továbbvonult, parancsba adta, hogy küldjenek diócsemetéket a területre. A helyiek a mai napig ebből a történetből eredeztetik diófáik létezését.

A dió mint a boszorkányság jelképe

A középkori inkvizítorok úgy vélték, a diófák alatt a boszorkányok az ördöggel cimborálnak és átkokat szőnek. Ennek a félelemnek azonban volt egy nagyon is valóságos, ám akkoriban megmagyarázhatatlan botanikai alapja: a diófák egy juglon nevű mérgező vegyületet termelnek, amelyet a gyökereikkel és a leveleikkel a talajba juttatnak, ami meggátolja, hogy a diófa lombkoronája alatt más növények életben maradjanak.

A középkori ember szerint a magányos fa, amely körül kipusztul minden, a rontás és a boszorkányság közvetlen bizonyítéka.

A feltört dióhéjat sem kell kidobni! Kiváló csonthéjas mulcs a kerti növények alá. Forrás: 123rf.com

Dionüszosz és Karüa tragédiája

A görög mitológiában a diófa egy halandó hercegnőből született. A történet szerint Dionüszosz, a bor, a mámor és a termékenység istene vendégségben járt Dion lakóniai királynál. Dionüszosz beleszeretett a legkisebb királylányba, Karüába, aki viszonozta az isten érzéseit. A két idősebb nővér, Orfhé és Lükó, végtelenül féltékenyek lettek, és megpróbálták megakadályozni, hogy a szerelmesek találkozzanak. A haragra gerjedt Dionüszosz tébollyal sújtotta a két idősebb nővért, akik a Taygetos-hegyre menekültek és sziklává változtak.

Karüa nem bírta elviselni a családi tragédiát, és belehalt a bánatba. Dionüszosz a lány testét diófává változtatta, hogy az örökké éljen.

Hízlal-e a dió vagy sem?

Nem, sőt mértékkel fogyasztva kifejezetten segít a fogyásban. Az Amerikai Agrárkutatási Szolgálat (ARS) vizsgálatai kimutatták, hogy a dióban lévő zsírok és kalóriák körülbelül 21 százaléka nem szívódik fel a szervezetünkben, hanem kiürül. Egy maréknyi adag valójában csak 146 hasznosítható kalóriát jelent a korábban hitt 185 helyett.