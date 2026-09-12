A malocchio rejtélye: küldhet ránk valaki rontást a tekintetével?

Amikor egy itáliai barátunktól megkérdezzük, „mi újság?”, biztosan nem azt válaszolja, hogy „minden a legnagyobb rendben.” Nem azért, mert az olaszok borúlátóak lennének, hanem mert tudják, mekkora bajt hozhat a fejükre a malocchio – és jobb, ha mi is megtanuljuk, hogy egy valódi zöld szemű szörny leselkedhet ránk ártatlan csevegéseink során.
Mi magyarok is tisztában vagyunk azzal, hogy a szerencsét óvni kell. Tudjuk, ha jól alakulnak a dolgaink, azt jobb lekopogni, nem elkiabálni. Bár a legtöbben a sors kezétől tartanak, az olasz kultúrában ezt az ősi félelmet a féltékenységhez kapcsolják. Hogy miért? A magyarázat ismerős lehet, hiszen a szúrós, irigykedő tekintetek erejét már mind érezhettük magunkon. Azt azonban nem sejtettük, hogy valóságos rontást küldhetnek ránk.
A sötét mágia elkövetője lehet egy szomszéd, egy volt osztálytárs, akár távoli rokon, akinek elmeséljük, milyen jól teljesít a gyermekünk az egyetemen, vagy milyen szép házba költöztünk. A csodálkozó szempárok és a dicsérő szavak mögött, amelyek jó híreinket követik, ott bujkálhat a malocchio, a szemmel verés átka, amit akár tudattalanul is ránk ragaszthatnak. A mágikus erő, amelyet az irigység táplál és egy szúrós pillantás vagy illedelmes elismerés közvetít, több ezeréves múltra tekint vissza. Az ókori Mezopotámiától a Földközi-tenger vidékéig számos kultúrában jelen van, de Olaszországban rendkívül erős gyökeret vert. Olyannyira, hogy sok itáliai ma is ellenőrzi, van-e a rontás a szerettein.
Ha egy olasz ismerősünk ősz hajszálainkat vizslatja és rokonaink hogyléte felől érdeklődik, az bármilyen szokatlan is, nem véletlen. A rontás jeleit keresi. A malocchio ugyanis nem marad észrevétlen. Hatására tapasztalhatunk gyengeséget, rossz közérzetet, bágyadtságot. Amennyiben az irigységet megjelenésünk váltotta ki, az átok hatásai is külsőnket érhetik, például hajhullás vagy bőrproblémák formájában. Amikor sorozatos balszerencse ér bennünket, vagy megromlanak emberi kapcsolataink, szintén van okunk arra gyanakodni, hogy valaki szemmel vert bennünket. Ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy átok ül rajtunk, csepegtessünk egy kevés olívaolajat egy tál vízbe. Ha az olaj szétbomlik, szétterül a tálban, az rontást jelezhet - írja a Fanny magazin.
A hagyomány szerint szertartások segítségével megtisztulhatunk a ránk ragasztott negatív erőtől. Ezekhez különböző gyógynövényeket – a malocchio, azaz a szemmel verés ellen célzatosan rutát –, vagy füstölőt alkalmazhatunk. Ha pedig szeretnénk megelőzni a szemmel verés következményeit, védőamulettekkel, például a cornicellóval vértezhetjük fel magunkat. Ezt az apró piros szarvmedált viselhetjük nyakláncunkon, kulcstartónkon vagy a táskánkon. Ezenkívül oltalmazhatnak még bennünket ásványok is. Az obszidián-, korall- vagy ónixkő például képes magába szívni a rossz energiákat. Amikor az ékszer eltörik vagy leesik, az azt jelzi, hogy megtette a dolgát, megvédett bennünket, és ideje új segítőt választanunk.
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