A malocchio rejtélye: küldhet ránk valaki rontást a tekintetével?

Amikor egy itáliai barátunktól megkérdezzük, „mi újság?”, biztosan nem azt válaszolja, hogy „minden a legnagyobb rendben.” Nem azért, mert az olaszok borúlátóak lennének, hanem mert tudják, mekkora bajt hozhat a fejükre a malocchio – és jobb, ha mi is megtanuljuk, hogy egy valódi zöld szemű szörny leselkedhet ránk ártatlan csevegéseink során.

Mi a malocchio?

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Mi magyarok is tisztában vagyunk azzal, hogy a szerencsét óvni kell. Tudjuk, ha jól alakulnak a dolgaink, azt jobb lekopogni, nem elkiabálni. Bár a legtöbben a sors kezétől tartanak, az olasz kultúrában ezt az ősi félelmet a féltékenységhez kapcsolják. Hogy miért? A magyarázat ismerős lehet, hiszen a szúrós, irigykedő tekintetek erejét már mind érezhettük magunkon. Azt azonban nem sejtettük, hogy valóságos rontást küldhetnek ránk.

Gyilkos tekintetek kereszttüzében, avagy a malocchio jelentése

A sötét mágia elkövetője lehet egy szomszéd, egy volt osztálytárs, akár távoli rokon, akinek elmeséljük, milyen jól teljesít a gyermekünk az egyetemen, vagy milyen szép házba költöztünk. A csodálkozó szempárok és a dicsérő szavak mögött, amelyek jó híreinket követik, ott bujkálhat a malocchio, a szemmel verés átka, amit akár tudattalanul is ránk ragaszthatnak. A mágikus erő, amelyet az irigység táplál és egy szúrós pillantás vagy illedelmes elismerés közvetít, több ezeréves múltra tekint vissza. Az ókori Mezopotámiától a Földközi-tenger vidékéig számos kultúrában jelen van, de Olaszországban rendkívül erős gyökeret vert. Olyannyira, hogy sok itáliai ma is ellenőrzi, van-e a rontás a szerettein.