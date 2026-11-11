Az argentin sztárfocistát lánya bántalmazásával vádolják, távoltartási végzést adtak ki ellene

Mauro Icardival szemben távoltartási végzést rendeltek el, miután olyan vádak merültek fel az argentin válogatott támadóval szemben, hogy bántalmazta 11 éves lányát.
A 33 éves támadó – aki az előző szezonban még Sallai Roland csapattársa volt a Galatasaraynál – azután költözött vissza Argentínába, hogy nyáron lejárt a szerződése a török klubbal.
Icardi azóta szabadon igazolható, de egyelőre nem talált magának új csapatot, pedig az átigazolási időszak végén még a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurnél is felmerült a neve.
A Paris Saint-Germain és az Internazionale egykori támadója most ismét a magánélete miatt került a címlapokra. A német Bild értesülései szerint az argentin futballista nem találkozhat a lányával, miután volt felesége, Wanda Nara büntetőfeljelentést tett ellene.
Icardit azzal vádolják, hogy a Nordeltában található otthonában megütötte gyermekét.
Az argentin támadó – akit szeptemberben 73 évre eltiltottak a vezetéstől – állítólag heves szóváltásba is keveredett volt feleségével, amikor Wanda Nara a segélykérő üzenet elolvasása után a luxusingatlanhoz hajtott. A beszámolók szerint Icardi 11 éves lánya egy számítógépről küldött üzenetet édesanyjának, amelyben ez állt:
Apa megütött. Félek.
Az eset miatt Wanda Nara félbeszakította az argentin MasterChef című műsor felvételét, majd volt férje otthonához sietett. Amikor a rendőrök megérkeztek az ingatlanhoz, Icardi állítólag nem volt hajlandó szóba állni velük, és azt a számítógépet sem adta át, amelyet a lánya használt az üzenet elküldéséhez.
Az argentin bíróság ezt követően 45 napos távoltartási végzést adott ki a nyolcszoros argentin válogatott futballista ellen.
Ennek következtében Icardi nem mehet 100 méternél közelebb a lányához, és semmilyen formában nem léphet vele kapcsolatba.
Az argentin támadó azonban tagadja a súlyos vádakat. Ügyvédei közleményt adtak ki, amelyben kijelentették:
Mauro Icardi soha nem ütötte meg a lányát.
A jogi képviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyermek vizsgálata során nem találtak sérüléseket. Továbbá hangsúlyozták, hogy Icardi ellen nem adtak ki elfogatóparancsot.
Mauro Icardi és Wanda Nara két évvel ezelőtt kezdeményezték házasságuk felbontását. Az egykori kiváló támadó jelenleg az énekes-színésznő China Suárezzel alkot egy párt.
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