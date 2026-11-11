Kiderülhet, mi történt a Megaházban: Herceg Erika még Dallos Bogit is leállította a Megasztár forgatásán

Herceg Erika már a Megasztár sajtótájékoztatóján is arról beszélt, hogy a Megaház forgatásán történtek miatt csalódott a zsűritársaiban. Akkor úgy fogalmazott, olyan mély sebet ejtettek rajta, mintha kést döftek volna a hátába, majd feldúltan távozott a színpadról. Azt ígérte, a nézők a későbbi adásokból megérthetik, mi váltotta ki belőle ezt a reakciót. A következő adás előzeteséből most kiderült, hogy az énekesnő többek között T. Dannyvel került éles szóváltásba, de Dallos Bogi sem úszta meg a beszólásokat.
A vita abból indulhatott ki, hogy a mesterek nem értettek egyet abban, pontosan milyen előadóknak van helyük a Megasztárban. Herceg Erika szerint a műsor nem kizárólag az éneklésről szól, hanem az előadói képességekről is, T. Danny azonban másként látta a helyzetet. „Ez egy előadói verseny, itt szerepelnek rapperek is” – jelentette ki Erika.
Ez nem egy előadói verseny
– vágott közbe T. Danny. Herceg Erika erre azonnal visszakérdezett:
Hát akkor miért ülsz itt?
A rapper sem hagyta szó nélkül a megjegyzést, és visszakérdezett, hogy Erika hallotta-e már valamelyik zenéjét. A szóváltásba ekkor Dallos Bogi is bekapcsolódott, aki úgy érezte, mestertársa túl messzire ment. „Azt azért ne kérdőjelezd meg, hogy ki miért ül itt a zsűriben!” – figyelmeztette Erikát. A mesternő azonban nem fogadta jól, hogy Bogi is véleményt mondott.
Mi most ketten beszélgetünk, nem kell beleszólni oldalról, ez a mi ügyünk
– szólt rá az énekesnőre. Bogi erre visszautasította, hogy Erika döntse el, mikor szólhat hozzá egy beszélgetéshez. A jelenet alapján úgy tűnik, a Megaházban sem lesz hiány a heves összecsapásokból. Az pedig, hogy valóban ezek a jelenetek állnak-e a korábban emlegetett mély csalódás hátterében, az a következő adásokból derülhet ki.
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