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Ötösöd volt töriből? Lássuk, mire elég a tudásod ebben a kvízben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világtörténelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 18:30
történelem kvízekjáték
Tedd próbára a tudásod, és nézd meg, mennyire emlékszel a világ múltjának fontos eseményeire! Ez a tízkérdéses történelem kvíz megmutatja, mi maradt meg a régi töriórákból és a későbbi olvasmányaidból.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Tíz kérdéssel kalandozunk a világtörténelem különböző korszakaiban.
  • Ókori civilizációk, híres uralkodók és sorsfordító csaták teszik próbára a tudásodat.
  • Teszteld, mennyire emlékszel a töriórákon tanultakra!

A következő történelem kvíz apropóján érdemes felidéznünk, mennyire különböző utakon formálódtak a világ civilizációi. Az ókorban városok születtek, írásrendszerek alakultak ki, és egyre nagyobb területek kerültek közös uralom alá. A hódítások nyomán népek találkoztak, miközben áruk, találmányok és vallási eszmék jutottak el távoli vidékekre.

Történelem kvíz a világtérkép, földgömb és régi könyvek segítségével.
Izgalmas történelem kvíz a világ történéseinek fejezeteiből. Te mennyire tudod a választ?
Fotó: Shuterstock

Mennyire ismered a világ múltját? Ez a történelem kvíz éged is próbára tesz

A középkor történetét a csaták mellett a kereskedelem, a városok fejlődése és az uralkodói hatalom körüli küzdelmek is alakították. Később a tengeri felfedezések szorosabb kapcsolatot teremtettek a földrészek között, a gyarmatosítás pedig egész társadalmak életét változtatta meg. A függetlenségi harcok és forradalmak során új államok születtek, régi hatalmi rendszerek omlottak össze. Másutt reformokkal igyekeztek választ adni a változó világ kihívásaira. E fordulatok mögött uralkodók döntései, közösségek törekvései és olykor egyetlen ütközet következményei álltak.

Ha mindezek a témák téged is érdekelnek, biztosan nem okoz nehézséget ez az amúgy nem egyszerű kvíz kérdéssor. Felkészültél?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik ókori civilizációhoz köthető az ékírás kialakulása?

Nézd meg az alábbi videót is:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu