Halle Berry és volt férje, Olivier Martinez között tovább éleződik a gyermekelhelyezési vita. A francia színész most már nemcsak a fiuk felügyeleti jogáért harcol, hanem a gyerektartás összegét is megemelné. A színésznő volt férje szerint a korábbi megállapodás már nem tükrözi a jelenlegi helyzetet, ezért azt szeretné, ha az Oscar-díjas színésznő jóval többet fizetne közös fiuk után.

Halle Berry volt férje kérvényezte a színésznő által fizetett gyerektartás emelését

(Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto)

Olivier Martinez új bírósági iratokat nyújtott be, amelyekben a gyerektartásdíj emelését kérte volt feleségétől

új bírósági iratokat nyújtott be, amelyekben a gyerektartásdíj emelését kérte volt feleségétől Halle Berry exférje ezelőtt 240 000 dollár ügyvédi díj megfizetését is kérte a színésznőtől, azzal érvelve, hogy nincs elegendő anyagi forrása a jogi vita egyre növekvő költségeinek fedezésére

exférje ezelőtt 240 000 dollár ügyvédi díj megfizetését is kérte a színésznőtől, azzal érvelve, hogy nincs elegendő anyagi forrása a jogi vita egyre növekvő költségeinek fedezésére A bíró október 29-én ideiglenesen az apának ítélte a 13 éves Maceo elsődleges fizikai felügyeletét

Halle Berry exférje még több pénzt követel a színésznőtől

Olivier Martinez november 9-én nyújtotta be kérelmét a Los Angeles-i bíróságon, amelyben a Halle Berry által fizetendő gyerektartás összegének emelését kérte. A színész szerint a jelenlegi megállapodás még abból indult ki, hogy a szülők fele-fele arányban osztoztak 13 éves fiuk, Maceo felügyeletén, a valós helyzet azonban az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott. A férfi azt állítja, hogy ez az összeg már nem megfelelő, mivel a jelenlegi ideiglenes felügyeleti rend szerint a fia az idő nagyobb részét vele tölti, ezért a meglévő pénzügyi megállapodást felül kell vizsgálni.

Havi nyolcezer dollár, vagyis 2,6 millió forint nem elég a volt férjnek

A 2023 augusztusában véglegesített válási megállapodás alapján Halle havonta körülbelül 8000 dollárt, vagyis nagyjából 2,6 millió forintot fizet gyerektartásként volt férjének. Emellett a színésznő kétmillió dollár feletti éves jövedelmének 4,3 százalékát is. Olivier Martinez úgy véli, ez most már nem elég, és ezért azt szeretné, ha Halle Berry friss jövedelmi és vagyoni adatokat szolgáltatna a bíróságnak, hogy pontosan kiszámítsák az új tartásdíj összegét. A színész tehát nem egyszerűen a korábbi összeg emelését szeretné: azt kéri, hogy a bíróság a jelenlegi felügyeleti helyzet és a szülők tényleges anyagi bevételei alapján számolja újra a fizetendő támogatást. Mindezek mellett pedig továbbra is igényt tart a 240 000 dollár ügyvédi díj kifizetésére is, amit egy héttel korábban nyújtott be a bíróságon.