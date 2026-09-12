Emlékszel még ezekre a magyar slágerekre? 7 kvízkérdés, ami próbára teszi a 90-es évekbeli zenei tudásod

A kilencvenes évek magyar popzenéje tele volt olyan dalokkal, amelyeket néhány hangból vagy akár egyetlen mondatból fel lehetett ismerni. Voltak köztük romantikus slágerek, nyári bulidalok, fiúbandás szerzemények és egészen különleges, első hallásra felejthetetlen produkciók. Ezekből hoztunk egy nosztalgikus dalfelismerő kvízt.

Emlékszel még ki volt a slágerek előadója, amikre buliztunk? Töltsd ki kvízünket és teszteld a tudásod!

Fotó: 123RF

Dalfelismerő retró kvíz

A korszakban egymás után jelentek meg az új előadók és együttesek. A Republic, a Pa-Dö-Dő, az Ámokfutók, a 4F Club, a Hip Hop Boyz, a TNT és később a V-Tech is olyan dalokat tett le az asztalra, amelyek sokak számára máig a kilencvenes évek hangulatát idézik. A korszak slágerei között például a Hip Hop Boyz Megbántottak és a TNT Titkos üzenet című dala is szerepelt.

Most nem a dalok címére vagyunk kíváncsiak. Az előadót kell eltalálnod egy rövid dalszövegrészlet alapján. Ha annak idején kívülről tudtad ezeket a magyar slágereket, jó eséllyel most sem fogsz zavarba jönni.

Készen állsz, jöhet a zenei kvíz?