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Emlékszel még ezekre a magyar slágerekre? 7 kvízkérdés, ami próbára teszi a 90-es évekbeli zenei tudásod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retro kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 12. 15:00
magyar poptörténet90-es évekdalpopzene
Egyetlen dallam is elég ahhoz, hogy visszarepüljünk a kazetták, zenei tévék és házibulik világába. Most hét ikonikus 90-es évekbeli magyar slágerrel tesztelheted, mennyire emlékszel az előadókra. Indulhat a zenei kvíz?
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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A kilencvenes évek magyar popzenéje tele volt olyan dalokkal, amelyeket néhány hangból vagy akár egyetlen mondatból fel lehetett ismerni. Voltak köztük romantikus slágerek, nyári bulidalok, fiúbandás szerzemények és egészen különleges, első hallásra felejthetetlen produkciók. Ezekből hoztunk egy nosztalgikus dalfelismerő kvízt.

koncert a 90-es évek zenéiből, amiről a dalfelismerő kvíz is szól
Emlékszel még ki volt a slágerek előadója, amikre buliztunk? Töltsd ki kvízünket és teszteld a tudásod! 
Fotó: 123RF

Dalfelismerő retró kvíz

A korszakban egymás után jelentek meg az új előadók és együttesek. A Republic, a Pa-Dö-Dő, az Ámokfutók, a 4F Club, a Hip Hop Boyz, a TNT és később a V-Tech is olyan dalokat tett le az asztalra, amelyek sokak számára máig a kilencvenes évek hangulatát idézik. A korszak slágerei között például a Hip Hop Boyz Megbántottak és a TNT Titkos üzenet című dala is szerepelt.

Most nem a dalok címére vagyunk kíváncsiak. Az előadót kell eltalálnod egy rövid dalszövegrészlet alapján. Ha annak idején kívülről tudtad ezeket a magyar slágereket, jó eséllyel most sem fogsz zavarba jönni.

Készen állsz, jöhet a zenei kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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„Szállj el kismadár, Nézd meg, hogy merre jár” Ki az előadó?

Nosztalgiázz az Ámokfutók egyik slágerével:

Tedd próbára magad az alábbi kvízekkel is:

 

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