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Képtelenek lenyugodni: ezek a csillagjegyek túl sokat aggódnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 09:00
stresszhoroszkópszorongás
A mindennapok során lehetetlen elkerülni a stresszt, egyesek azonban hajlamosak arra, hogy mindenen aggodalmaskodjanak. Az alábbiakban most azokat a csillagjegyeket mutatjuk be, akik túl sokat szoronganak!
H. A.
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A mindennapok nyüzsgése során a stressz elkerülése majdhogynem lehetetlen, akadnak viszont olyanok, akik ezt már-már extrém szintre emelik. Ők azok, akik szinte állandóan szoronganak és garantáltan találnak valamit, ami miatt felizgathatják magukat. Az alábbiakban most azokat a csillagjegyeket mutatjuk be, amelyek az asztrológia szerint hajlamosak arra, hogy túl sokat aggódjanak!

Csillagjegyek, amelyek túl sokat aggódnak / Fotó: JESHOOTS.COM /  Unsplash (Illusztráció)

Csillagjegyek, amelyek túl sokat aggódnak

 

Vízöntő

A Vízöntők azok, akik szeretnének mások kedvében járni, ezért hajlamosak a túlzott szorongásra. Nagyon a szívükre veszik a dolgokat, és már előre rágódnak a különböző helyzetek negatív kimenetelén. A stresszszintjük szinte állandóan az egekben jár, mivel mindenáron be akarják tartani a határidőket.

 

Halak

A Halak ugyancsak hajlamosak a túlzott stresszre, miután bármi miatt képesek aggódni. Ritkán tudnak lenyugodni, mivel minden apróság stresszt válthat ki belőlük. Nem félnek ugyan a kihívásoktól, és mindent megtesznek, hogy győztesként kerüljenek ki bármilyen helyzetből, ugyanakkor, pontosan azért, mivel szeretnének bizonyítani, hajlamosak a túlzott szorongásra.

 

Oroszlán

Az Oroszlánok perfekcionisták és mindenben a legjobbak akarnak lenni, ami állandó éberségre készteti őket. Mivel túl sokat aggódnak a jövő miatt, sosem érzik igazán nyugodtnak magukat. Mivel nagyon tekintélyelvűek, nem tűrik, hogy bárki beleavatkozzon a dolgaikba, ezért stresszek és aggodalmasok lehetnek.

 

Rák

A Rákok érzelmesek és félnek az egyedülléttől, ezért mindenkinek a kedvében akarnak járni. Az elfogadásért való küzdelem közepette azonban elfeledkeznek a valódi önmagukról, és feleslegesen aggódnak. Szeszélyesek, és sokat stresszelnek azon, ahogy képtelenek egyensúlyban maradni, vagy uralni az érzelmeiket.

 

Szűz

A Szüzek mondhatni a horoszkóp igáslovai. Szisztematikusak és ellenőrzőlistákat vezetnek, mialatt folyamatosan azon stresszelnek, hogy időben elvégezzék a kiosztott feladatokat. A folyamatos produktív munkavégzés iránti nyomás túlzott szorongást kelthet bennük. Ha egy Szűz nem tud megfelelni a saját személyes elvárásainak, könnyen áldozatul eshet a szorongásnak és a depressziónak.

Az asztrológia természetesen pusztán szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer! A csillagjegyekhez kapcsolt jellemzők nem minden emberre illenek egyformán, hiszen a személyiségünket számos más tényező is alakítja.

(Via)

Akadnak, akik nehezebben viselik a bizonytalanságot, mint mások. A legféltékenyebb csillagjegyek különösen hajlamosak arra, hogy bizalmatlanok legyenek, és legszívesebben mindig tudni akarnák, hol van és mit csinál a párjuk. IDE KATTINTVA megtudhatod, kikről van szó!

 

 

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