Volt idő, amikor még nem lapult okostelefon minden zsebben, a család esténként együtt ült a televízió előtt, és egy-egy népszerű üdítő vagy édesség neve szinte mindenkinek ismerősen csengett. A hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek hétköznapjai sokak számára ma is kedves emlékeket őriznek, ezért hoztunk neked egy nosztalgikus retró kvízt.
Elég meghallani egy régi tévéműsor címét, meglátni egy ismerős márkanevet, vagy felidézni egy gyerekkori játékot, és máris visszarepülünk az időben. De vajon mennyi mindenre emlékszel pontosan?
Ebben a retró kvízben hét kérdés segítségével teheted próbára a tudásodat. Lesz szó legendás televíziós műsorokról, régi magyar termékekről és olyan hétköznapi tárgyakról is, amelyek egykor természetes részei voltak az életünknek.
Ne keress rá a válaszokra! Hagyatkozz az emlékeidre, és nézd meg, sikerül-e mind a hét kvízkérdésre helyesen válaszolnod.
Indulhat az időutazás? Töltsd ki a retró kvízt, és derítsd ki, mennyire ismered a múltat!
Egy régi retró reklám, amin mindenki jót derült:
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