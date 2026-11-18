Bár Menyhárt Gábor első tábortűz ceremóniáján még tökéletesnek írta le kapcsolatát, sok minden történt az utolsó napokban. Végignézte, ahogy barátnője egyre közelebb kerül Bencéhez, így ő sem habozott tovább és Leila személyében megtalálta a kiszemeltjét. A Kísértés álomrandija pedig olyan jól sikerült, hogy a gyertyafényes vacsora után egy csók is elcsattant. Az indok pedig elég egyértelmű volt a részéről.

A Kísértés 2026-os évadában nem tartott sokáig Gábor és Gabriella "tökéletes" kapcsolata (Fotó: TV2)

A Kísértés álomrandija kifejezetten jól sikerült Gábornak

A később érkező párosnál nagy hátrányt jelentett, hogy a többiek már napok óta összezárva voltak a többiekkel, viszont Gábor viselkedése az elején mindenki számára taszító volt.

Egyébként nem gondoltam volna, hogy valaha eljutok vele egy randira, nemhogy egy álomrandira. Ez nyilván egy elég nagy lépés, viszont örülök, hogy így alakult

– jegyezte meg Leila.

Gábor a vacsora közben pedig nem fogta vissza magát és nagy vallomást tett a kísértőnek. „Nagyon odavagyok érted. A te külsőd minden igényemet kielégíti. Jól érzem magam veled” – árulta el A Kísértés szereplője. Érezni lehetett a kémiát kettőjük között, mivel Leila is viszonozta ezeket az érzéseket iránta.

A Kísértés Gábora úgy tűnik, hogy megtalálta a szigeten új kedvesét (Fotó: TV2)

Végül elcsattant az első csók is közöttük

Amit a vacsora végén tettem, az egy csók volt. Azért csináltam, mert jól esett és biztos, hogy nem vonnám vissza

– jelentette ki Gábor.

Ezek után együtt vonultak el a szobába, viszont az rejtély marad, hogy pontosan mi is történt a négy fal között.

A reggeli közben viszont tudatosult Gáborban, hogy vége az álomrandinak és előre félt, hogy mi vár rá az esti ceremónián. „Egyre rosszabbul érzem magam, mert tudom, hogy mi következik. Megemészt a tudata ennek az egésznek” – jegyezte meg a randi végén.

Csütörtök este pedig kiderül, hogy vajon hogyan folytatódik Gábor és Gabriella kapcsolata és mi lesz ezek után Leilával.