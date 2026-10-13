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Retró kvíz: ezeket a slágereket egy ország énekelte – te felismered őket a dalszöveg alapján?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zenei kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 18:30
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Omega, Edda, Bikini, Ámokfutók és még számos legendás előadó, akiknek a dalait egykor mindenki kívülről fújta. De vajon néhány dalszövegrészlet alapján is felismered őket? Ez a retró kvíz most megmutatja, mennyire emlékszel a régi idők legnagyobb slágereire!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Vannak dalok, amelyekhez elég néhány szó, és máris megszólal a fejünkben az ismerős dallam. A régi házibulik, diszkók és koncertek felejthetetlen slágerei ma is sokak kedvencei, de az évek múlásával könnyen összekeverhetjük az előadókat. Ezért most hoztunk egy retró kvízt, amellyel próbára teheted a memóriád és visszarepülhetsz a 80-as 90-es évek legnagyobb bulijaiba. 

retró kvíz kitöltése után bulizó fiatalok
Utazz vissza az időben, a legnagyobb bulikba retró kvízünkkel!

Retró kvíz a legjobb magyar slágerekből

A retró kvíz most a magyar könnyűzene emlékezetes korszakait idézi meg. A legendás rockballadáktól a kilencvenes évek táncolható slágerein át az ezredforduló bulizenéiig többféle stílus is előkerül. Lesz kérdés a Kozsó vezette Ámokfutók egyik daláról, az Edda Művek örökbecsű slágeréről és a Happy Gang fiúbanda is feltűnik a kvízben. 

Vajon felismered, melyik együtteshez tartoznak az idézett dalszövegek és retró slágerek? Lesznek könnyebb kérdések, de olyanok is, amelyek még a legnagyobb retrórajongókat is elgondolkodtathatják.

Tedd próbára a zenei memóriádat, és nézd meg, hány helyes választ sikerül összegyűjtened! Segítség nélkül vajon hibátlanul teljesíted a retró zenei kvízt?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki énekelte ezt a fülbemászó dalt? Egyszer megjavulok én, jó leszek majd, És visszatérek hozzád újra.

Hallgasd meg az Omega örökbecsű slágerét:

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