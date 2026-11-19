Nyertes Zsuzsa világ életében agilis volt és színésznőként is igyekezett azon az úton járni, amelyen édesanyja járt szülőként, nagyszülőként és dolgozó nőként is. Így aztán egyikük sem ismer lehetetlent és még akkor sem térnek le az önmaguknak kijelölt ösvényről, ha fáradtság, vagy éppen fájdalom gyötri őket. Ez utóbbiból pedig mindkettejüknek kijutott az utóbbi időben. A színésznő saját bevallása szerint nemrég olyan rossz fizikai állapotba került, hogy el kellett gondolkodnia azon is, hogy visszavonul a színpadtól, ami pedig az éltető energiát jelenti számára.

Nyertes Zsuzsa fájdalmak között élte mindennapjait (Fotó: MW)

Nyertes Zsuzsa unokájával játszott, mikor megtörtént a baj: „Csak annyira emlékszem, mintha belém csapott volna egy villám”

Nyertes Zsuzsa a fájdalmai közepette mindig édesanyja példáját látta maga előtt. „Fantasztikus édesanyám van. Amit tőle kaptam, az a hihetetlen energia és élni akarás” - kezdte Zsuzsa, akinek anyukája a mai napig példát mutat kitartásból. „Három gyermeket nevelt fel, dolgozott, mosott, főzött, takarított, miközben egy ásványvíz-mintabolt vezetőjeként még a nehéz rekeszeket is emelgette.”

Nyolc unokája körül is rengeteget segített, ám a sok fizikai munka nem múlt el nyomtalanul: mára a gerince és az ízületei is megsínylették az évtizedes terhelést. 87 éves, mindene fáj, de a mai napig nem ismeri a lehetetlent!

„Most is pozitív, és mindenre képes, amire ennyi idősen lehet az ember” - mondta a színésznő, aki felelősséggel tartozik több generációért a családjában, így különösen fontosnak tartja, hogy odafigyeljen magára. Zsuzsa ma már maga is nagymama, és hároméves unokájával, Oliviával szeretne minden pillanatot kiélvezni. „Most milliószor kell leguggolni hozzá, a játszótéren rohangászni utána, bújócskázni, kúszni-mászni a földön. A legnagyobb boldogságom, amikor azt mondja: Mamó, gyere, játsszunk! Én pedig szeretnék maximálisan helytállni. Azon a bizonyos délután is pont együtt voltunk, amikor meggondolatlanul felkaptam Oliviát az ölembe, viszont ő már nem olyan pici baba, én pedig már nem vagyok olyan fiatal. Csak annyira emlékszem, mintha belém csapott volna egy villám” – meséli a színésznő, aki ma már tudja, hogy lelkesedésével a teste nem mindig tudja tartani a lépést. A derék- és ízületi fájdalmak egy idő után már a mindennapjait és a színpadi munkáját is megnehezítették.