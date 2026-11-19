Nyertes Zsuzsa világ életében agilis volt és színésznőként is igyekezett azon az úton járni, amelyen édesanyja járt szülőként, nagyszülőként és dolgozó nőként is. Így aztán egyikük sem ismer lehetetlent és még akkor sem térnek le az önmaguknak kijelölt ösvényről, ha fáradtság, vagy éppen fájdalom gyötri őket. Ez utóbbiból pedig mindkettejüknek kijutott az utóbbi időben. A színésznő saját bevallása szerint nemrég olyan rossz fizikai állapotba került, hogy el kellett gondolkodnia azon is, hogy visszavonul a színpadtól, ami pedig az éltető energiát jelenti számára.
Nyertes Zsuzsa a fájdalmai közepette mindig édesanyja példáját látta maga előtt. „Fantasztikus édesanyám van. Amit tőle kaptam, az a hihetetlen energia és élni akarás” - kezdte Zsuzsa, akinek anyukája a mai napig példát mutat kitartásból. „Három gyermeket nevelt fel, dolgozott, mosott, főzött, takarított, miközben egy ásványvíz-mintabolt vezetőjeként még a nehéz rekeszeket is emelgette.”
Nyolc unokája körül is rengeteget segített, ám a sok fizikai munka nem múlt el nyomtalanul: mára a gerince és az ízületei is megsínylették az évtizedes terhelést. 87 éves, mindene fáj, de a mai napig nem ismeri a lehetetlent!
„Most is pozitív, és mindenre képes, amire ennyi idősen lehet az ember” - mondta a színésznő, aki felelősséggel tartozik több generációért a családjában, így különösen fontosnak tartja, hogy odafigyeljen magára. Zsuzsa ma már maga is nagymama, és hároméves unokájával, Oliviával szeretne minden pillanatot kiélvezni. „Most milliószor kell leguggolni hozzá, a játszótéren rohangászni utána, bújócskázni, kúszni-mászni a földön. A legnagyobb boldogságom, amikor azt mondja: Mamó, gyere, játsszunk! Én pedig szeretnék maximálisan helytállni. Azon a bizonyos délután is pont együtt voltunk, amikor meggondolatlanul felkaptam Oliviát az ölembe, viszont ő már nem olyan pici baba, én pedig már nem vagyok olyan fiatal. Csak annyira emlékszem, mintha belém csapott volna egy villám” – meséli a színésznő, aki ma már tudja, hogy lelkesedésével a teste nem mindig tudja tartani a lépést. A derék- és ízületi fájdalmak egy idő után már a mindennapjait és a színpadi munkáját is megnehezítették.
A helyzet annyira komollyá vált, hogy már a fellépései miatt is aggódott. Attól félt, hogy nem tud felkelni, lábra állni, és kénytelen lesz lemondani a megélhetését és az egész életét jelentő előadásokat. Számára ez azért is volt különösen ijesztő gondolat, hiszen a munkája nemcsak a hivatása, hanem az élete egyik legfontosabb része is. „Alig tudtam felállni, már a noteszomat nézegettem, hogy melyik előadást kellene lemondanom. Gondolkodtam azon, Úristen, mi van, ha tényleg nem tudok felkelni, lábra állni, és akkor le kell mondani egy előadást? Ezt nem akartam” - vallotta be Nyertes Zsuzsa, aki a fájdalmak ellenére sokáig dolgozott tovább. Orvoshoz sem fordult, és a fájdalomcsillapítóktól, gyógyszerektől is idegenkedett.
Utálom a fájdalomcsillapítókat, a kemikáliákat és az utóhatásaikat is. Persze van, amikor szükség van gyógyszerekre, de én mindig is hittem a gyógynövényekben, és szerettem volna természetesebb megoldást találni
- mesélte. A fordulat egy forgatáson következett be. Oszvald Marikával beszélgetett arról, hogyan bírják a nagymamák a sok fizikai megterhelést, amikor kolléganője egy gyógynövényes, ízületeket támogató kúrát ajánlott neki. „Panaszkodtam neki, hogy te hogy bírod ezt a sok rohangálást, guggolást, felállást? Ő ajánlott egy ízületregeneráló gyógynövénykúrát, én pedig megfogadtam a tanácsát, és ez szerencsére segített rendbe jönni. Csupa olyan gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító van a napi adagomban, amit az egyiptomi és kínai receptúrákban már időszámításunk előtt is használtak. Utánaolvastam és megtudtam, hogy a fűzfakérget a gyulladások visszaszorítására, az indiai tömjénfát az ízületek és csontok védelmében, a violát a reuma ellen. Évezredek óta tudják, hogy ezek milyen hatásosak, akkor nekem is jók lesznek, gondoltam és igazam lett. Kellett persze az is, hogy jobban figyeljek magamra és már orvosnál is voltam. Köszönöm szépen, jól vagyok, boldog vagyok, Olivia pedig elégedett velem! ” - mondta nevetve.
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