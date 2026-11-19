Egy Mississippi államban élő nőt azzal vádolnak, hogy alig egy órával kisfia születése után bántalmazta az újszülöttet, aki tompa erőbehatás következtében súlyos sérüléseket szenvedett. A 25 éves Jantelle Sharon Jordan ellen halálbüntetéssel is sújtható emberölés vádjával indult eljárás, miután gyermeke, Jaiden Shane Jordan-Burkes életét vesztette.
A Smith megyei seriffhivatal közleménye szerint október 18-án a rendőröket és a mentőket egy polkville-i lakóházhoz riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy nő otthon adott életet gyermekének. A helyszínre érkező rendőrök hamar megállapították, hogy Jordan körülbelül egy órával korábban, a házban hozta világra kisfiát.
A hatóságok közlése szerint az újszülöttet azonnal kórházba szállították, ám a csecsemőnél „kezdetben ismeretlen eredetű egészségügyi komplikációk léptek fel”. A nyomozók az ügy vizsgálata során hamar megállapították, hogy a kisbaba nem sokkal a születése után sérüléseket szenvedett.
A csecsemő mindössze két nappal a kórházba szállítása után életét vesztette.
A boncolás megerősítette, hogy a kisfiú halálát tompa erőbehatás következtében elszenvedett sérülések okozták. A hatóságok az esetet emberölésnek minősítették.
A sérülések pontos részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a hatóságok ugyanis nem kívántak további információkat közölni – írja a Daily Star. Joel Houston seriff közleményben reagált a történtekre.
Ez az ügy mindenki számára megrázó, aki részt vesz a nyomozásban. Az ilyen eseteket bárkinek nehéz felfognia, különösen akkor, ha egy ártatlan gyermek életének elvesztéséről van szó
– fogalmazott a seriff.
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