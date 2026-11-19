Anne Hathaway mindent megtett azért, hogy a nyilvánosság előtt megőrizzen minden fontos információt a harmadik gyermekéről, ám úgy tűnik, valaki mégis idő előtt elszólta magát. A 44 éves színésznő egyik filmes munkatársa, Molly Rogers Instagram-oldalán egy gratuláló üzenetben véletlenül elárulta, milyen nemű babája született a világsztárnak. Az Ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője bejegyzésében leleplezte, hogy a színésznő egy kislánynak adott életet.

Anne Hathaway babájának nemét kikotyogta Az Ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője

(Fotó: PA / Northfoto)

Lelepleződött Anne Hathaway babájának neme

babájának neme A titkot Az Ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője, Molly Roger s kotyogta ki az Instagram-oldalán

jelmeztervezője, s kotyogta ki az Instagram-oldalán A bejegyzés szerint a 44 éves színésznő két fia után, most egy kislánynak adott életet

Anne Hathaway babájának nemét kikotyogta Az Ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője

Anne Hathaway nemrég világra hozta harmadik gyermekét. És bár a színésznő minden tőle telhetőt megtett azért, hogy elrejtse a nyilvánosság elől a baba nemét, egy filmes kollégája mégis leleplezte titkát. Az ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője, Molly Rogers Instagram-történetében gratulált a színésznőnek, amelyben egyértelmű utalást tett arra, hogy kislány született a családba. A bejegyzésben egy plüssmackó fényképét osztotta meg, amelyhez a következő üzenetet írta:

Gratulálunk a büszke anyukának, @annehathaway-nek és a család új tagjának… egy kislánynak!

Anne Hathaway terhessége alatt szinte végig dolgozott

A 44 éves színésznő 2026 júniusában jelentette be, hogy ismét gyermeket vár. Anne Hathaway Instagram-oldalán egy pocakos videót osztott meg, amelyhez csak annyit írt, hogy: 'x Drágám, a tiéd vagyok x'. A bejelentés sok rajongót meglepett, hiszen Anne Hathaway rendkívül mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. Egy éven belül számos kasszasiker jelent meg a neve alatt: Az Ördög Pradát visel 2, az Odüsszeia, a Verity és még sok más produkció.

Anne Hathaway és férje, Adam Shulman 2012-ben házasodtak össze és azóta három gyermekük született

(Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Megszületett Anne Hathaway harmadik gyermeke

Anne Hathaway és férje, Adam Shulman 2012-ben házasodtak össze, és azóta két fiuk született. Első gyermekük, Jonathan 2016-ban jött világra, a második kisfiú, Jack pedig 2019-ben született. A színésznő a nyilvánosság előtt mindig óvta a gyerekeit, és nem szívesen osztott meg róluk személyes részleteket. Harmadik gyermeke érkezését is csak egy lesifotónak köszönhetően lehetett megtudni. A TMZ által megosztott képeken Anne Hathaway egy hordozóban vitte újszülött babáját New York utcáin. És bár a színésznő eddig nem tett hivatalos bejelentést, úgy tűnik egy titok már lelepleződött a sok közül.