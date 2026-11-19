Egy friss felmérés szerint a szóló utazások körében a kevésbé felkapott városok teljesítenek a legjobban.

Drezda, Bochum, Aachen, Nürnberg és Augsburg verte meg a klasszikus német metropoliszokat.

Biztonság, kedvező árak és páratlan élménykínálat várja az egyedül útra kelőket.

Egyedül útra kelni igazi szabadságot jelent, hiszen te döntöd el, mikor induljon a nap, melyik múzeumban töltesz el hosszabb időt, vagy hol iszod meg a délutáni kávéd. A szóló utazások népszerűsége töretlenül ível felfelé, a Dertour utazási felmérése szerint 2025/26 telén már szinte minden ötödik utat egyénileg szerveztek meg. A Dertour most a legnépesebb német városok közül vizsgálta meg a legjobbakat biztonság, megélhetési költségek, élménysűrűség és népszerűség alapján.

Ezek a német városok végeztek a Dertour felmérésén a legelőkelőbb helyeken, amelyeket szóló utazóként is érdemes felkeresni. Fotó: Shutterstock

Melyek a legnépszerűbb német városok a szólóban utazók körében?

A felmérés eredménye kifejezetten meglepő lett, hiszen az élmezőnyben nem a legnagyobb metropoliszok végeztek, hanem olyan helyszínek, amelyekre talán nem is gondolnánk. Nézzük meg közelebbről, mely helyek állnak a lista legtetején, és mit érdemes tudni róluk.

Drezda

Drezda az ötödik helyet szerezte meg a rangsorban, és a top 10 közül itt a legmagasabb az élmények sűrűsége. A szász főváros a kultúra szerelmeseinek igazi paradicsom, ahol a Neumarkt, a Frauenkirche és a híres Semperoper lenyűgöző élményt nyújt. Az Elba túlpartján fekvő Äußere Neustadt pedig kávézóival, galériáival és a Kunsthofpassage különleges udvaraival várja a kikapcsolódni vágyókat.

Bochum

A negyedik helyen Bochum végzett, és az élmezőnyből ez a város bizonyult a legkedvezőbb árú úti célnak. A Ruhr-vidék e településén érdemes ellátogatni a Német Bányászati Múzeumba vagy az ipari műemlékből rendezvényhelyszínné vált Jahrhunderthalle épületébe. Esténként a híres Starlight Express musical vagy a Bermuda3Eck nevű népszerű bárnegyed kínál remek kikapcsolódási lehetőséget.

Aachen

A harmadik helyet Aachen foglalja el a listán, amely az ország legnyugatibb nagyvárosa. A hely fő látványossága az UNESCO világörökség részét képező dóm és a mellette álló városháza, amelyet hangulatos, szűk utcácskák vesznek körül. A klasszicista Elisenbrunnen és a Carolus Thermen termálfürdő tökéletes helyszínt biztosít a pihenésre a hosszú városnéző séták után.