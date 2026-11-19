Egyedül útra kelni igazi szabadságot jelent, hiszen te döntöd el, mikor induljon a nap, melyik múzeumban töltesz el hosszabb időt, vagy hol iszod meg a délutáni kávéd. A szóló utazások népszerűsége töretlenül ível felfelé, a Dertour utazási felmérése szerint 2025/26 telén már szinte minden ötödik utat egyénileg szerveztek meg. A Dertour most a legnépesebb német városok közül vizsgálta meg a legjobbakat biztonság, megélhetési költségek, élménysűrűség és népszerűség alapján.
A felmérés eredménye kifejezetten meglepő lett, hiszen az élmezőnyben nem a legnagyobb metropoliszok végeztek, hanem olyan helyszínek, amelyekre talán nem is gondolnánk. Nézzük meg közelebbről, mely helyek állnak a lista legtetején, és mit érdemes tudni róluk.
Drezda az ötödik helyet szerezte meg a rangsorban, és a top 10 közül itt a legmagasabb az élmények sűrűsége. A szász főváros a kultúra szerelmeseinek igazi paradicsom, ahol a Neumarkt, a Frauenkirche és a híres Semperoper lenyűgöző élményt nyújt. Az Elba túlpartján fekvő Äußere Neustadt pedig kávézóival, galériáival és a Kunsthofpassage különleges udvaraival várja a kikapcsolódni vágyókat.
A negyedik helyen Bochum végzett, és az élmezőnyből ez a város bizonyult a legkedvezőbb árú úti célnak. A Ruhr-vidék e településén érdemes ellátogatni a Német Bányászati Múzeumba vagy az ipari műemlékből rendezvényhelyszínné vált Jahrhunderthalle épületébe. Esténként a híres Starlight Express musical vagy a Bermuda3Eck nevű népszerű bárnegyed kínál remek kikapcsolódási lehetőséget.
A harmadik helyet Aachen foglalja el a listán, amely az ország legnyugatibb nagyvárosa. A hely fő látványossága az UNESCO világörökség részét képező dóm és a mellette álló városháza, amelyet hangulatos, szűk utcácskák vesznek körül. A klasszicista Elisenbrunnen és a Carolus Thermen termálfürdő tökéletes helyszínt biztosít a pihenésre a hosszú városnéző séták után.
Nürnberg a második helyen zárt. Itt a középkori óváros és a magasban álló Kaiserburg varázsolja el a látogatókat. A Pegnitz folyó mentén található Henkersteg és a kézműves házak sora kiváló fotótémát nyújt az egyéni séták során. A föld alatti sziklapincékben tett túrák és a híres helyi sült kolbász megkóstolása garantáltan felejthetetlen élménnyé teszik a látogatást.
A felmérés legnagyobb meglepetése Augsburg lett, amely az első helyen végzett köszönhetően óriási népszerűségének és gazdag történelmének. A városháza az Aranyteremmel, a dóm és az UNESCO listás vízgazdálkodási rendszer kihagyhatatlan állomások a séta során. A világ legrégebbi, ma is működő szociális lakótelepe, a Fuggerei pedig egyedülálló betekintést enged a hely különleges múltjába.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.