Szoboszlai Dominik szerint a határ a csillagos ég a Liverpool 18 éves tehetsége, Rio Ngumohának, de a magyar válogatott csapatkapitánya arra is figyelmeztette fiatal csapattársát, hogy a nagy lehetőségek mellett a nehézségekre is fel kell készülnie. A tinédzser a Manchester United elleni 4–0-s győzelem egyik főszereplője volt: előkészítette Florian Wirtz gólját, majd a második félidőben maga is betalált.

Szoboszlai Dominik Fotó: AFP

Ngumoha ezzel különleges rekordot állított fel, hiszen 1997 óta ő lett a Liverpool legfiatalabb játékosa, aki egy Premier League-meccsen gólt szerzett és gólpasszt adott. Szoboszlai jól ismeri a fiatal támadót, aki már az érkezése utáni második idényében is együtt edzett az első csapattal, miközben az utánpótlásban szerepelt.

„Most már a keretünk fontos tagja. Mindenki tudja, milyen jó játékos, és ezt hétről hétre, az edzéseken és a mérkőzéseken is bizonyítja. Még fiatal, sokat kell tanulnia, de a határ a csillagos ég számára” – dicsérte társát a magyar középpályás.

Szoboszlai Dominik Ngumohának üzent

Szoboszlai Dominik szerint a tehetség önmagában nem elég: Ngumohának meg kell találnia az egyensúlyt, és hallgatnia kell a tapasztaltabb játékosokra. Azt is meg kell tanulnia, mikor érdemes egy az egyben vállalni a párharcot, és mikor jobb visszafogni magát, ha több védővel kerül szembe. A magyar futballista úgy látja, a fiatal angolnak a sikereket és a kudarcokat is megfelelően kell kezelnie. Nem szabad elszállnia egy jó időszak után, de egy gyengébb teljesítmény sem törheti le. Szoboszlai szerint Ngumoha különleges képességekkel rendelkezik, és a Liverpoolnál minden segítséget megkaphat ahhoz, hogy kihozza magából a maximumot – írta a This is Anfield.