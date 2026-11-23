Ma este 20 órakor drámai fejezetéhez érkezik az Ázsia Expressz 2026 a TV2-n. A műsor már a döntő hét nyitónapján brutális tempót diktál. A promó alapján a versenyzők szó szerint életveszélyesnek tűnő, embert próbáló szituációkba kerülnek: előbb a társukat kell kiásniuk a homokból, majd a háborgó óceánon hánykolódva, csónakokban szállnak harcba az arany jokerért.

Az Ázsia Expressz döntő hetén kegyetlen drámákra számíthatunk (Fotó: TV2)

Életveszélyes feladat az Ázsia Expresszben

A tét hatalmas, hiszen a döntő hét küszöbén minden apró előny vagy baki sorsdöntő lehet – különösen úgy, hogy az elmúlt napok medálcseréi és taktikai húzásai alaposan felkavarták az állóvizet a mezőnyben. A megmérettetés felvezetésében a műsorvezető, Ördög Nóra sem fogalmazott óvatosan, amikor szembesítette a játékosokat a körülményekkel:

Köszöntelek titeket az első arany joker játékon, amint látjátok, az óceán ma egy kicsit haragos kedvében van.

A kemény fizikai és lelki próbatétel már a parton elkezdődik, ahol a párosoknak gyorsan és hatékonyan kell kiszabadítaniuk a társukat a homok fogságából, mielőtt tovább indulhatnak a csónak felé. Kiara Lord arcára tisztán kiül, hogy ez a kaotikus feladat egyáltalán nincs az ínyére – nem is csoda, hiszen a homokban küzdeni, majd nyílt, hullámzó vízen helytállni bárki türelmét és idegeit próbára tenné. Az elemek ráadásul valóban nem kímélik a játékosokat, az egyik csónak fel is borul, így a benne ülő páros a háborgó óceánban találja magát.

A még versenyben lévő párosok eddig is komoly erőpróbákon, hajszákon és feszült szövetségi játszmákon keresztül verekedték át magukat a véghajráig, ám ezúttal minden korábbinál jobban oda kell tenniük magukat, ha előnyhöz szeretnének jutni. Most, hogy a műsor az utolsó hétre látványosan bekeményít, a kiszabadítási "hadművelet", a tarajos hullámok és a kíméletlen téthelyzet újabb feszültségeket és váratlan fordulatokat ígér...