A közösségi média teljesen felbolydult, miután bizarr, futótűzként terjedő videók jelentek meg, amelyeken állítólag egy óriási pterodaktilusz látható, amint az amerikai-mexikói határ feletti égboltot pásztázza. A hátborzongató felvételeken egy sötét szárnyú, árnyékszerű sziluett siklik az égen, a megrémült helyiek pedig meg vannak győződve arról, hogy a Jurassic Park valósággá vált.

Valóban megjelent a Jurassic Park egyik dinoszaurusza Mexikóban? Fotó: StockTrek Images via AFP

Valóban megjelent a Jurassic Park egyik dinoszaurusza

Miközben a szkeptikusok ügyes mesterségesintelligencia-hamisítványnak bélyegezték az X-en terjedő videókat, az ufóvadász Jaime Maussan is beszállt a vitába. A szakértő ragaszkodik hozzá, hogy a szörnyeteg valódi, sőt, akár egy interdimenzionális portálon keresztül is átjuthatott a mi világunkba.

A Maussan által közzétett egyik éjjellátó biztonsági kamerás felvételen állítólag a Juárez-völgy felett ólálkodó szárnyas lény látható, egy másik, nappali videón pedig egy hasonló alak repül Ciudad Juárez felett. Természetesen vegyes kritikákat váltottak ki a felvételek: egyesek szkeptikusan viszonyultak hozzájuk, míg mások egyenes a Jurassic Parkhoz hasonlították a látottakat.

Maussan kezdetben a pterodaktilusz-elméletet támogatta, mielőtt az Interestelar című műsorában éles fordulatot vett volna. Azt állította, hogy a lény hatalmas mérete és jellegzetes taraja miatt valójában egy Pteranodonról van szó - egy óriási repülő hüllőről, amely 66 millió évvel ezelőtt halt ki.

A szakért beismerte, hogy tévedett, majd feltette a kérdést: "A Juárez-völgyben nemrég levideózott lény vajon annak a bizonyítéka, hogy egy dimenziókapu található ott?"

Az már csak olaj volt a tűzre, hogy Maussan adásában bemutattak egy harmadik, nem ellenőrzött felvételt is, amelyet állítólag november 7-én este 11 órakor készítettek Ciudad Juárez Felipe Ángeles negyedében. A videót egy Fernando Arteaga nevű fiúnak tulajdonítják, aki azt állította, hogy a szörny lecsapott egy kutyára, mielőtt a magasba emelkedett.

Beszámolója szerint a furcsa lény megtámadott egy kutyát, és megpróbálta elragadni, de az utolsó pillanatban elengedte, majd elrepült. Ez a tulajdonság alapvető fontosságú annak megállapításához, hogy egy Pteranodonról van szó

- hangzott el az adásban.