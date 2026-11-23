A repülőgép-eltérítések történetének egyik legsúlyosabb esete az Ethiopian Airlines 961-es járatáé, amely Addisz-Abebából Elefántcsontpart fővárosába, Abidjanba tartott. A Boeing 767-est három férfi térítette el, akik Ausztráliában akartak menedéket kérni. A kapitány hiába közölte velük, hogy a gépben ehhez kevés az üzemanyag. Leul Abate kapitány a Comore-szigetek felé vette az irányt, abban bízva, hogy sikerül leszállnia a szigetcsoport repülőterén. A gépeltérítők akkor sem engedtek, amikor a Boeing már Grande Comore közelében járt, és alig maradt üzemanyaga.
A hajtóművek egymás után leálltak, és a Boeing siklásban folytatta az útját. A kapitány megpróbálta elérni a repülőteret, de a pilótafülkében dulakodás tört ki, és szem elől vesztette a tájékozódási pontját. Végül a sziget északi részén, Mitsamiouli közelében, egy szálloda előtt próbálta vízre tenni a gépet. A Boeing a víznek csapódva szétszakadt, törzsének nagy része gyorsan elsüllyedt.
A túlélők segítségére helybeliek és nyaralók, köztük búvárok és orvosok siettek. A becsapódást egy dél-afrikai turista videóra vette. Később azt mondta, azért kezdett filmezni, mert először azt hitte, hogy légi bemutatót lát. A fedélzeten lévő 175 ember közül 125-en meghaltak, köztük mindhárom gépeltérítő. Ötvenen maradtak életben, köztük Leul Abate kapitány és Yonas Mekuria másodpilóta. A sérülteket először a közeli kórházba vitték, majd még aznap átszállították őket a szigetcsoport fővárosába, Moroniba.
A Guinness-rekordok könyve az első, repülés közben végrehajtott gépeltérítést Nopcsa Ferenc bárónak tulajdonítja. A dinoszauruszok kutatójaként ismert magyar báró 1919 tavaszán, a Tanácsköztársaság idején akart Ausztriába menekülni. Budapestről hivatalosan Sopronba indult, ám útközben arra kényszerítette a pilótát, hogy Ausztriába vigye. A báró akkoriban már ismert őslénykutató volt. A gépeltérítés pontos időpontját eltérően adják meg a források. A Guinness 1919 márciusára vagy áprilisára teszi, egy magyar légi határforgalmi tanulmány április 22-re datálja.
A menetrend szerinti utasszállítók első dokumentált eltérítéseként a Miss Macao 1948-as esetét tartják számon. A támadók a tehetős utasokért akartak váltságdíjat követelni. A Makaóból Hongkongba tartó hidroplán a fedélzeten kitört dulakodás után a tengerbe zuhant. A 26 fedélzeten tartózkodó ember közül egyetlenegy maradt életben, az egyik géprabló.
1971. november 24-én egy magát Dan Coopernek nevező férfi szállt fel a Northwest Orient Airlines portlandi járatára. Azt állította, hogy bomba van nála, és 200 ezer dollárt követelt. Az utaskísérő vitte az üzenetét a pilótafülkébe. Seattle-ben a pénz átvétele után elengedte az utasokat, majd a gép újra felszállt. Cooper később ejtőernyővel kiugrott, és eltűnt. Az FBI a férfi kilétét nem tudta megállapítani. A sajtóban D. B. Cooper néven vált ismertté. Kilenc évvel később egy fiú 5800 dollárnyi bankjegyet talált. A sorszámok alapján az FBI megállapította, hogy a pénz a váltságdíjból származott, Cooper sorsa azonban továbbra is ismeretlen. Az FBI több száz embert hallgatott meg az ügyben, és 2016-ban közölte, hogy a nyomozásra fordított erőforrásait más ügyekre csoportosítja át.
1976. június 27-én az Air France Tel-Avivból Párizsba tartó 139-es járatát térítették el az athéni megálló után. A gép végül az ugandai Entebbében szállt le, ahol a támadók bebörtönzött társaik és más foglyok szabadon engedését követelték. A következő napokban az utasok nagy részét elengedték, de több mint száz embert, köztük az Air France személyzetét, továbbra is túszként tartottak fogva az entebbei repülőtéren. Az elrablók azzal fenyegetőztek, hogy megölik a túszokat, ha a kitűzött határidőig nem engedik szabadon a foglyokat. Az izraeli kommandósok július 3-ról 4-re virradó éjjel kiszabadították a túszok többségét. Az entebbei túszdráma névvel elhíresült mentőakcióban három túsz és az egység parancsnoka, Yonatan Netanjahu (Benjamin Netanjahu testvére) is életét vesztette.
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