Az Ethiopian Airlines 961-es járata 1996-ban az Indiai-óceánba zuhant, miután az eltérített gépnek elfogyott az üzemanyaga.

A világ első, repülés közben végrehajtott gépeltérítését Nopcsa Ferenc magyar báróhoz kötik, a menetrend szerinti járatok első dokumentált esete pedig a Miss Macao tragédiája volt.

D. B. Cooper a váltságdíjjal együtt eltűnt, az entebbei túszdráma pedig izraeli mentőakcióval ért véget.

A repülőgép-eltérítések történetének egyik legsúlyosabb esete az Ethiopian Airlines 961-es járatáé, amely Addisz-Abebából Elefántcsontpart fővárosába, Abidjanba tartott. A Boeing 767-est három férfi térítette el, akik Ausztráliában akartak menedéket kérni. A kapitány hiába közölte velük, hogy a gépben ehhez kevés az üzemanyag. Leul Abate kapitány a Comore-szigetek felé vette az irányt, abban bízva, hogy sikerül leszállnia a szigetcsoport repülőterén. A gépeltérítők akkor sem engedtek, amikor a Boeing már Grande Comore közelében járt, és alig maradt üzemanyaga.

Az F-BVGG, az Air France Airbus A300-asa, amely a repülőgép-eltérítések történetének egyik legismertebb példája lett az 1972-es entebbei túszdrámában Fotó: Wikipedia

Repülőgép-eltérítések sötét históriája – mi történt a 961-es járattal?

A hajtóművek egymás után leálltak, és a Boeing siklásban folytatta az útját. A kapitány megpróbálta elérni a repülőteret, de a pilótafülkében dulakodás tört ki, és szem elől vesztette a tájékozódási pontját. Végül a sziget északi részén, Mitsamiouli közelében, egy szálloda előtt próbálta vízre tenni a gépet. A Boeing a víznek csapódva szétszakadt, törzsének nagy része gyorsan elsüllyedt.

Az Ethiopian Airlines 961-es járata a becsapódás pillanatában Fotó: Wikipedia

A túlélők segítségére helybeliek és nyaralók, köztük búvárok és orvosok siettek. A becsapódást egy dél-afrikai turista videóra vette. Később azt mondta, azért kezdett filmezni, mert először azt hitte, hogy légi bemutatót lát. A fedélzeten lévő 175 ember közül 125-en meghaltak, köztük mindhárom gépeltérítő. Ötvenen maradtak életben, köztük Leul Abate kapitány és Yonas Mekuria másodpilóta. A sérülteket először a közeli kórházba vitték, majd még aznap átszállították őket a szigetcsoport fővárosába, Moroniba.

Az első gépeltérítés egy magyar báró nevéhez fűződik

A Guinness-rekordok könyve az első, repülés közben végrehajtott gépeltérítést Nopcsa Ferenc bárónak tulajdonítja. A dinoszauruszok kutatójaként ismert magyar báró 1919 tavaszán, a Tanácsköztársaság idején akart Ausztriába menekülni. Budapestről hivatalosan Sopronba indult, ám útközben arra kényszerítette a pilótát, hogy Ausztriába vigye. A báró akkoriban már ismert őslénykutató volt. A gépeltérítés pontos időpontját eltérően adják meg a források. A Guinness 1919 márciusára vagy áprilisára teszi, egy magyar légi határforgalmi tanulmány április 22-re datálja.