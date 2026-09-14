Személyiségteszt: te milyen stílusú karakter lettél volna a 80-as években?

Vajon te milyen karakter lettél volna a 80-as években? A vagány diszkókirálynő, a laza farmeres, a romantikus álmodozó vagy inkább az örök bulizó? Válaszolj az alábbi személyiségteszt kérdéseire, jegyezd meg, melyik betűből választottál a legtöbbször, majd keresd meg a hozzá tartozó eredményt!
A) Neon színű felső, feltűnő ékszerek és hatalmas haj – ha már retró, legyen igazán retró!
B) Farmerdzseki, farmernadrág és sportcipő. Egyszerű, de ütős.
C) Színes szoknya, csinos blúz és egy romantikus frizura.
D) Bő zakó, menő napszemüveg és valami igazán feltűnő kiegészítő.
A) Egész estés táncolás egy zsúfolt diszkóban.
B) Baráti összejövetel, ahol órákon át megy a zene és a beszélgetés.
C) Mozi, majd egy romantikus séta valakivel, aki fontos neked.
D) Egy spontán buli, amiről senki sem tudja, hogyan fog végződni.
A) Egy kazettás magnót, amivel egész nap a kedvenceidet hallgathatod.
B) Egy menő walkmant, amit bárhová magaddal vihetsz.
C) Egy romantikus képeslapot vagy egy gondosan megőrzött szerelmes levelet.
D) Egy Polaroid fényképezőgépet, hogy minden buliról legyen bizonyíték.
A) Valami pörgős, amire lehet táncolni és közben megmutatni a legjobb mozdulatokat.
B) Egy ikonikus rock- vagy popslágerre, amit a barátaiddal együtt ordíthatsz.
C) Egy érzelmes, szerelmes dalra, amit titokban kívülről tudsz.
D) Arra, ami éppen a legmenőbb – te mindig képben vagy az újdonságokkal.
A) Te vagy az, aki mindig feldobja a hangulatot.
B) Rád lehet számítani, és akkor is melletted állsz másoknak, amikor nehéz helyzet van.
C) Te vagy a társaság érzékenyebb, empatikusabb tagja.
D) Te találod ki a legőrültebb programokat, és általában mindenki veled akar menni.
Te biztosan nem akartál volna beleolvadni a tömegbe! A feltűnő színek, a nagy hajak, a csillogó kiegészítők és a hangos zene pontosan neked való. Valószínűleg te lettél volna az, aki már a buli elején megtölti a táncparkettet, és utolsóként indul haza.
Nálad a kényelem és a vagányság kéz a kézben jár. Nem kellett volna túlzásba vinned a divatot ahhoz, hogy menő legyél: egy jól szabott farmer, egy sportos felső és egy klassz dzseki tökéletesen elég lett volna. A társaságban pedig te lennél az, akire mindig lehet számítani.
Neked a 80-as évek érzelmesebb oldala jutott volna. Imádtad volna a szerelmes dalokat, a kézzel írt üzeneteket, a közös fotókat és azokat az apró dolgokat, amelyekhez emlékek kötődnek. Valószínűleg ma is van benned valami abból a romantikus korszakból.
Te már akkor is megelőzted volna a 80-as évek divatját. Nem az érdekelt volna, hogy mások mit viselnek, hanem az, hogy neked mi áll jól és mivel tudsz kitűnni. Merész ruhák, különleges kiegészítők, spontán programok – a 80-as évek neked igazi játszótér lett volna.
Hallgasd meg a 80-as évek legmenőbb dalait:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.