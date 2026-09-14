Személyiségteszt: te milyen stílusú karakter lettél volna a 80-as években?

Te melyik 80-as évekbeli karakter lettél volna? Most kiderül!

Egy gyors személyiségtesztből megtudhatod, milyen retró stílus illett volna hozzád.

Diszkókirály, laza farmeres, romantikus álmodozó vagy vagány trendsetter? Vajon melyik vagy?

Öt kérdés, négy lehetséges karakter – te melyik eredményt kapod?

Válaszd ki, mi áll hozzád a legközelebb, és keresd meg a végén, milyen lett volna a 80-as évekbeli éned!

A hajad, a ruhád és a zenei ízlésed mellett azt is megmutatjuk, milyen személyiség lettél volna a korszakban.

Vajon te milyen karakter lettél volna a 80-as években? A vagány diszkókirálynő, a laza farmeres, a romantikus álmodozó vagy inkább az örök bulizó? Válaszolj az alábbi személyiségteszt kérdéseire, jegyezd meg, melyik betűből választottál a legtöbbször, majd keresd meg a hozzá tartozó eredményt!

Töltsd ki játékos személyiségtesztünket arról, hogy milyen lettél volna a 80-as években

Fotó: Max4e Photo / Shutterstock

Retró személyiségteszt a 80-as évekről

1. Megérkezel egy 80-as évekbeli buliba. Mi van rajtad?

A) Neon színű felső, feltűnő ékszerek és hatalmas haj – ha már retró, legyen igazán retró!

B) Farmerdzseki, farmernadrág és sportcipő. Egyszerű, de ütős.

C) Színes szoknya, csinos blúz és egy romantikus frizura.

D) Bő zakó, menő napszemüveg és valami igazán feltűnő kiegészítő.

2. Melyik programra mondanál azonnal igent?

A) Egész estés táncolás egy zsúfolt diszkóban.

B) Baráti összejövetel, ahol órákon át megy a zene és a beszélgetés.

C) Mozi, majd egy romantikus séta valakivel, aki fontos neked.

D) Egy spontán buli, amiről senki sem tudja, hogyan fog végződni.

3. Melyik tárgyat választanád a 80-as évekből?

A) Egy kazettás magnót, amivel egész nap a kedvenceidet hallgathatod.

B) Egy menő walkmant, amit bárhová magaddal vihetsz.

C) Egy romantikus képeslapot vagy egy gondosan megőrzött szerelmes levelet.

D) Egy Polaroid fényképezőgépet, hogy minden buliról legyen bizonyíték.

4. Milyen zenére kapnád fel azonnal a fejed?

A) Valami pörgős, amire lehet táncolni és közben megmutatni a legjobb mozdulatokat.

B) Egy ikonikus rock- vagy popslágerre, amit a barátaiddal együtt ordíthatsz.

C) Egy érzelmes, szerelmes dalra, amit titokban kívülről tudsz.

D) Arra, ami éppen a legmenőbb – te mindig képben vagy az újdonságokkal.