JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Személyiségteszt: te milyen stílusú karakter lettél volna a 80-as években?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró élmény
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 15:30
retró stílus80-as évekszemélyiségteszt
A 80-as évek újra hódítanak: a hatalmas frizurák, a neon színek, a farmer minden mennyiségben és a merész, sokszor meghökkentő összeállítások ismét divatba jöttek. A mostani retróőrületből a Farm VIP sztárjai sem maradtak ki, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti is megmutatták, hogyan néznének ki a legendás évtizedben. Te vajon milyen lennél? Töltsd ki személyiségtesztünket és kiderül!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Te melyik 80-as évekbeli karakter lettél volna? Most kiderül!
  • Egy gyors személyiségtesztből megtudhatod, milyen retró stílus illett volna hozzád.
  • Diszkókirály, laza farmeres, romantikus álmodozó vagy vagány trendsetter? Vajon melyik vagy?
  • Öt kérdés, négy lehetséges karakter – te melyik eredményt kapod?
  • Válaszd ki, mi áll hozzád a legközelebb, és keresd meg a végén, milyen lett volna a 80-as évekbeli éned!
  • A hajad, a ruhád és a zenei ízlésed mellett azt is megmutatjuk, milyen személyiség lettél volna a korszakban.

Vajon te milyen karakter lettél volna a 80-as években? A vagány diszkókirálynő, a laza farmeres, a romantikus álmodozó vagy inkább az örök bulizó? Válaszolj az alábbi személyiségteszt kérdéseire, jegyezd meg, melyik betűből választottál a legtöbbször, majd keresd meg a hozzá tartozó eredményt!

80-as évekbeli nő a személyiségteszthez kapcsolódóan
Töltsd ki játékos személyiségtesztünket arról, hogy milyen lettél volna a 80-as években
Fotó: Max4e Photo / Shutterstock

Retró személyiségteszt a 80-as évekről

1. Megérkezel egy 80-as évekbeli buliba. Mi van rajtad?

A) Neon színű felső, feltűnő ékszerek és hatalmas haj – ha már retró, legyen igazán retró!
B) Farmerdzseki, farmernadrág és sportcipő. Egyszerű, de ütős.
C) Színes szoknya, csinos blúz és egy romantikus frizura.
D) Bő zakó, menő napszemüveg és valami igazán feltűnő kiegészítő.

2. Melyik programra mondanál azonnal igent?

A) Egész estés táncolás egy zsúfolt diszkóban.
B) Baráti összejövetel, ahol órákon át megy a zene és a beszélgetés.
C) Mozi, majd egy romantikus séta valakivel, aki fontos neked.
D) Egy spontán buli, amiről senki sem tudja, hogyan fog végződni.

3. Melyik tárgyat választanád a 80-as évekből?

A) Egy kazettás magnót, amivel egész nap a kedvenceidet hallgathatod.
B) Egy menő walkmant, amit bárhová magaddal vihetsz.
C) Egy romantikus képeslapot vagy egy gondosan megőrzött szerelmes levelet.
D) Egy Polaroid fényképezőgépet, hogy minden buliról legyen bizonyíték.

4. Milyen zenére kapnád fel azonnal a fejed?

A) Valami pörgős, amire lehet táncolni és közben megmutatni a legjobb mozdulatokat.
B) Egy ikonikus rock- vagy popslágerre, amit a barátaiddal együtt ordíthatsz.
C) Egy érzelmes, szerelmes dalra, amit titokban kívülről tudsz.
D) Arra, ami éppen a legmenőbb – te mindig képben vagy az újdonságokkal.

5. Mi jellemezne leginkább a baráti társaságodban?

A) Te vagy az, aki mindig feldobja a hangulatot.
B) Rád lehet számítani, és akkor is melletted állsz másoknak, amikor nehéz helyzet van.
C) Te vagy a társaság érzékenyebb, empatikusabb tagja.
D) Te találod ki a legőrültebb programokat, és általában mindenki veled akar menni.

Ha a legtöbb válaszod A: A 80-as évek diszkókirálya vagy királynője

Te biztosan nem akartál volna beleolvadni a tömegbe! A feltűnő színek, a nagy hajak, a csillogó kiegészítők és a hangos zene pontosan neked való. Valószínűleg te lettél volna az, aki már a buli elején megtölti a táncparkettet, és utolsóként indul haza.

Ha a legtöbb válaszod B: A laza farmeres

Nálad a kényelem és a vagányság kéz a kézben jár. Nem kellett volna túlzásba vinned a divatot ahhoz, hogy menő legyél: egy jól szabott farmer, egy sportos felső és egy klassz dzseki tökéletesen elég lett volna. A társaságban pedig te lennél az, akire mindig lehet számítani.

Ha a legtöbb válaszod C: A romantikus retróálmodozó

Neked a 80-as évek érzelmesebb oldala jutott volna. Imádtad volna a szerelmes dalokat, a kézzel írt üzeneteket, a közös fotókat és azokat az apró dolgokat, amelyekhez emlékek kötődnek. Valószínűleg ma is van benned valami abból a romantikus korszakból.

Ha a legtöbb válaszod D: A vagány trendsetter

Te már akkor is megelőzted volna a 80-as évek divatját. Nem az érdekelt volna, hogy mások mit viselnek, hanem az, hogy neked mi áll jól és mivel tudsz kitűnni. Merész ruhák, különleges kiegészítők, spontán programok – a 80-as évek neked igazi játszótér lett volna.

Hallgasd meg a 80-as évek legmenőbb dalait:

Töltsd ki ezeket a személyiségteszteket is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu