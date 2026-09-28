Csak a legműveltebbek tudják megoldani ezt a kvízt: ismered a történelem legfontosabb szállóigéit?

A történelem legmeghatározóbb pillanatai mögött szinte mindig ismertek olyan mondatok, amelyek örökre fennmaradtak az utókor számára. Ez a történelmi kvíz a régmúlt és a közelmúlt leghíresebb szónoklatait, szállóigéit és drámai kijelentéseit gyűjti egy csokorba.
A kvízben megadott idézetek gyakran birodalmak sorsát fordították meg, vagy éppen egy-egy korszak szellemét sűrítették magukba. Egyes gondolatok a csatamezők puskaporos levegőjében, mások csillagvizsgálókban, királyi tróntermekben vagy éppen a politikai szónoki emelvényeken születtek meg.
A híres mondatok mögött álló alakok között találunk nagynevű hadvezéreket, abszolút hatalomra törekvő uralkodókat, a tudomány szabadságáért küzdő tudósokat és az emberi jogokért kiálló aktivistákat is. E mondatok története és háttere legalább annyira izgalmas, mint maguk a szavak, hiszen sokukról még ma is éles viták folynak a kutatók között.
Vajon felismered, kik voltak azok a formabontó gondolkodók és államférfiak, akiknek a szavai máig olvashatók a történelemkönyvek lapjain? Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy képben a múlt leghíresebb idézeteit illetően!
Nézd meg az alábbi videót is, amelyben további híres mondatokat ismerhetsz meg:
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