Csak a legműveltebbek tudják megoldani ezt a kvízt: ismered a történelem legfontosabb szállóigéit?

A történelem legmeghatározóbb alakjai gyakran egyetlen elhíresült szállóigével írták be magukat az emlékezetbe.

A teszt az ókori hadvezérektől a középkori tudósokon át a XX. századi államférfiakig gyűjti össze a leghíresebb mondásokat.

Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered a múlt legfontosabb drámai kijelentéseit!

A történelem legmeghatározóbb pillanatai mögött szinte mindig ismertek olyan mondatok, amelyek örökre fennmaradtak az utókor számára. Ez a történelmi kvíz a régmúlt és a közelmúlt leghíresebb szónoklatait, szállóigéit és drámai kijelentéseit gyűjti egy csokorba.

Mennyire vagy képben a leghíresebb történelmi szállóigékkel? Ez a történelmi kvíz gyorsan kideríti.

Fotó: wikipedia

A történelem leghíresebb szállóigéi: teszteld a tudásod e történelmi kvíz segítségével!

A kvízben megadott idézetek gyakran birodalmak sorsát fordították meg, vagy éppen egy-egy korszak szellemét sűrítették magukba. Egyes gondolatok a csatamezők puskaporos levegőjében, mások csillagvizsgálókban, királyi tróntermekben vagy éppen a politikai szónoki emelvényeken születtek meg.

A híres mondatok mögött álló alakok között találunk nagynevű hadvezéreket, abszolút hatalomra törekvő uralkodókat, a tudomány szabadságáért küzdő tudósokat és az emberi jogokért kiálló aktivistákat is. E mondatok története és háttere legalább annyira izgalmas, mint maguk a szavak, hiszen sokukról még ma is éles viták folynak a kutatók között.

Vajon felismered, kik voltak azok a formabontó gondolkodók és államférfiak, akiknek a szavai máig olvashatók a történelemkönyvek lapjain? Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy képben a múlt leghíresebb idézeteit illetően!