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Íme a történelem leghíresebb szállóigéi.

Csak a legműveltebbek tudják megoldani ezt a kvízt: ismered a történelem legfontosabb szállóigéit?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szállóige
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 10:30
történelem kvízekjátéktörténelem
A történelem legmeghatározóbb pillanatai gyakran egyetlen elhíresült mondattal írták be magukat az emlékezetbe. Teszteld a tudásodat ezzel az izgalmas történelmi kvíz kérdéssorral, és derítsd ki, mennyire ismered a múlt legfontosabb szállóigéit!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A történelem legmeghatározóbb alakjai gyakran egyetlen elhíresült szállóigével írták be magukat az emlékezetbe.
  • A teszt az ókori hadvezérektől a középkori tudósokon át a XX. századi államférfiakig gyűjti össze a leghíresebb mondásokat.
  • Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered a múlt legfontosabb drámai kijelentéseit!

A történelem legmeghatározóbb pillanatai mögött szinte mindig ismertek olyan mondatok, amelyek örökre fennmaradtak az utókor számára. Ez a történelmi kvíz a régmúlt és a közelmúlt leghíresebb szónoklatait, szállóigéit és drámai kijelentéseit gyűjti egy csokorba.

Történelmi kvíz a híres szállóigékről, amit Diogenész mondott Nagy Sándornak: ne álld el előlem a napot.
Mennyire vagy képben a leghíresebb történelmi szállóigékkel? Ez a történelmi kvíz gyorsan kideríti. 
Fotó: wikipedia

A történelem leghíresebb szállóigéi: teszteld a tudásod e történelmi kvíz segítségével!

A kvízben megadott idézetek gyakran birodalmak sorsát fordították meg, vagy éppen egy-egy korszak szellemét sűrítették magukba. Egyes gondolatok a csatamezők puskaporos levegőjében, mások csillagvizsgálókban, királyi tróntermekben vagy éppen a politikai szónoki emelvényeken születtek meg.

A híres mondatok mögött álló alakok között találunk nagynevű hadvezéreket, abszolút hatalomra törekvő uralkodókat, a tudomány szabadságáért küzdő tudósokat és az emberi jogokért kiálló aktivistákat is. E mondatok története és háttere legalább annyira izgalmas, mint maguk a szavak, hiszen sokukról még ma is éles viták folynak a kutatók között.

Vajon felismered, kik voltak azok a formabontó gondolkodók és államférfiak, akiknek a szavai máig olvashatók a történelemkönyvek lapjain? Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy képben a múlt leghíresebb idézeteit illetően! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki volt az a római hadvezér és politikus, aki átszelve a Rubicon folyót, a híres mondást tette: „Alea iacta est”, vagyis „A kocka elvan vetve”.

Nézd meg az alábbi videót is, amelyben további híres mondatokat ismerhetsz meg:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu