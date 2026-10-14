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Nagy magyar filmteszt: csak az igazi rajongóknak sikerül tökéletesen kiölteni ezt a kvízt

Nagy magyar filmteszt: csak az igazi rajongóknak sikerül tökéletesen kiölteni ezt a kvízt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors filmgyártás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 18:30
retro kvízekmagyar filmek
Készen állsz egy időutazásra a magyar filmgyártás legsikeresebb évtizedeibe? Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered a hazai mozisikereket e nosztalgikus retro kvíz segítségével!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Kultikus magyar filmek és felejthetetlen szállóigék a '60-as évektől
  • Ikonikus színészlegendák és jelenetek egy helyen
  • 8 pörgős kérdés, amivel azonnal letesztelheted a filmtudásodat

Ez a retro kvíz a magyar filmművészet egyik legizgalmasabb korszakába kalauzolja el a játékosokat. A XX. század hatvanas éveitől kezdve olyan felejthetetlen alkotások születtek a hazai stúdiókban, amelyek mára generációk közös élményévé váltak.

retro kvíz a magyar filmgyártásról
Retro kvíz a magyar filmgyártás aranykorából.
Fotó: Fortepan

Retro kvíz: mennyire ismered a régi magyar filmeket?

A látványos történelmi filmek, a Balaton-parti krimik és a sziporkázó szatírák mind-mind a magyar mozi aranykorát gazdagították. Ebben az időszakban a képernyőn feltűnő színészlegendák nemcsak karaktereket formáltak meg, hanem ikonikus párosaikkal és felejthetetlen jeleneteikkel beírták magukat a kultúrtörténetbe.

A pörgős dialógusokból született szállóigék a mai napig a mindennapi beszélt nyelvünk szerves részét képezik. A tévés sorozatok és a mozifilmek helyszínei, valamint felejthetetlen figurái a mai napig képesek megszólítani az idősebb és a fiatalabb generációkat egyaránt. Teszteld a tudásodat, és e kvíz segítségével idézd fel velünk a hazai filmgyártás legemlékezetesebb pillanatait! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik ikonikus magyar vígjátékban hangzik el a híres mondat: „Az élet nem habostorta!”?

Nézd meg a videót is:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu