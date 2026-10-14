Nagy magyar filmteszt: csak az igazi rajongóknak sikerül tökéletesen kiölteni ezt a kvízt

Kultikus magyar filmek és felejthetetlen szállóigék a '60-as évektől

Ikonikus színészlegendák és jelenetek egy helyen

8 pörgős kérdés, amivel azonnal letesztelheted a filmtudásodat

Ez a retro kvíz a magyar filmművészet egyik legizgalmasabb korszakába kalauzolja el a játékosokat. A XX. század hatvanas éveitől kezdve olyan felejthetetlen alkotások születtek a hazai stúdiókban, amelyek mára generációk közös élményévé váltak.

Retro kvíz a magyar filmgyártás aranykorából.

Fotó: Fortepan

Retro kvíz: mennyire ismered a régi magyar filmeket?

A látványos történelmi filmek, a Balaton-parti krimik és a sziporkázó szatírák mind-mind a magyar mozi aranykorát gazdagították. Ebben az időszakban a képernyőn feltűnő színészlegendák nemcsak karaktereket formáltak meg, hanem ikonikus párosaikkal és felejthetetlen jeleneteikkel beírták magukat a kultúrtörténetbe.

A pörgős dialógusokból született szállóigék a mai napig a mindennapi beszélt nyelvünk szerves részét képezik. A tévés sorozatok és a mozifilmek helyszínei, valamint felejthetetlen figurái a mai napig képesek megszólítani az idősebb és a fiatalabb generációkat egyaránt. Teszteld a tudásodat, és e kvíz segítségével idézd fel velünk a hazai filmgyártás legemlékezetesebb pillanatait!