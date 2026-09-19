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Eltűnhetnek kedvenc magyaros ételeink az étlapról − ez áll a háttérben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors generációs különbség
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 11:30
alapételekhagyományos ételek
Gyorsétteremben enni és a házhoz rendelni az ételt kétségkívül kényelmes, hiszen nem kell főzni, energiát pazarolni. De mi lesz, ha egyre kevesebbet akarunk majd főzni, és ha a most felnövő generáció már azt sem fogja tudni, milyenek az igazi magyaros ételek?
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Míg az X és Y generáció rajong a magyaros főzelékekért és húsételekért, addig a mai fiatalok merőben eltérő étrendet követnek. 
  • A Z és Alfa generáció egészségtudatossága nem a hagyományos magyar konyhában, hanem a növényi vagy a mentes alternatívákban jelenik meg.
  • Nézzük, mely magyaros ételek tűnhetnek el az étlapokról a jövőben!

Miközben az egészségtudatosság egyre fontosabb számukra, a mindennapi döntéseikben továbbra is jelentős szerepet játszik az ár, a praktikum és az elkészítéshez szükséges idő. Mutatjuk, mely magyaros ételek kerültek tiltólistára a Z és Alfa generáció által. 

Fiatal lány szelfizik a családdal, magyaros ételek fogyasztása után
A magyaros ételek mint a gulyás, a töltött káposzta vagy a pörkölt sokak számára családi alkalmakhoz, ünnepekhez és közös étkezésekhez kapcsolódnak.
Fotó: Roman Samborskyi

Magyaros ételek nem, gyorsaság és egészségtudatosság igen

„A tömeges válogatósság azután robbant be, hogy azt tanácsolták: ne irányítsuk a gyerekek étkezését. Ezzel együtt az amerikai gyerekek étkezésével kapcsolatos stressze is robbanásszerűen megnőtt” – fogalmaz Nadya Williams, aki a válogatós gyerekek modern jelenségét kutatja. Megfigyelései szerint a mai fiatalok étrendjében egyre nagyobb szerepet kapnak az olyan könnyen és gyorsan fogyasztható ételek, mint a gyorsételek és a smoothie-k, miközben az ázsiai konyha ízei, valamint a különféle növényi eredetű alternatívák is népszerűbbé váltak. 

Az egészséges táplálkozás iránti érdeklődés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fiatalok pontosan tisztában vannak azzal, milyen élelmiszerek támogatják valóban a szervezetük egészségét.

Mákos guba, töltött káposzta, diós bejgli − egyre kevésbé vonzóak a fiatalok számára

A klasszikus magyar konyha ételei kevésbé illeszkednek a fiatal generáció ízléséhez. Ilyen például a hurka vagy a kocsonya, amelyekről a Reddit magyar közösségeiben és különböző gasztronómiai fórumokon is gyakran indulnak beszélgetések. Több huszonéves arról számol be, hogy nehezen viseli a hagyományos disznótoros fogások ízét és állagát, ezért inkább könnyedebb ételeket választ, például avokádós pirítóst vagy smoothie-t.

A hagyományos, zsírosabb és nehezebb magyar ételek elutasítása mögött azonban nem kizárólag az ízlés áll. Egyesek tudatosan igyekeznek olyan étrendet kialakítani, amely jobban összhangban van az állatjóléti vagy környezetvédelmi szempontjaikkal.

A válogatósabb Alfa generáció esetében a családi minta is meghatározó lehet

A rohanó hétköznapokon a szülők olyan ételeket választanak, amelyek gyorsan elkészíthetők és könnyen fogyaszthatók. Ebben a helyzetben a képernyő előtt elfogyasztott, gyorsan elérhető ételek rövid időn alatt a mindennapi étrend részévé válhatnak. Az Óbudai Egyetem magyarországi élelmiszer-fogyasztási szokásokat vizsgáló kutatása szintén érdekes képet rajzol a fiatalok választásairól.

 Az eredmények alapján az újdonságok iránti nyitottság és a nemzetközi gasztronómiai trendek iránti érdeklődés egyaránt hatással van arra, mi kerül a kosárba.

Bár a fiatalok gondolkodásában jelen van az egészséges táplálkozás iránti igény, a tényleges vásárlási döntéseknél sok esetben mégis a praktikusság, az ár és a gyorsaság bizonyul meghatározónak.

töltött káposzta
Töltött káposzta: a hús, a rizs és a rostban gazdag savanyú káposzta kombinációja hosszan tartó teltségérzetet ad
Fotó: NGdesignhun

Klasszikus magyar ételek, amelyek kevésbé népszerűek a Z generáció körében

  • Hagymás sült máj – a belsőségek jellegzetes íze és állaga sok fiatal számára kevésbé vonzó.
  • Tarhonya és hurka – a hagyományos, vidéki magyar konyha jellegzetes fogásai ma már sokak számára kevésbé korszerűnek tűnnek.
  • Pacal – markáns íze és sajátos, rágós állaga miatt különösen megosztó étel a fiatalabb generációk körében.
  • Zsíros kenyér hagymával – ami korábban hétköznapi kedvencnek számított, ma inkább retró ételként vagy nosztalgikus poénként jelenik meg.
  • Lebbencsleves és tojásos nokedli uborkasalátával – ezek az egyszerű, olcsó és laktató fogások egyes fiatalok szemében már inkább a régebbi generációk étkezési kultúráját idézik.

A változó étkezési szokások azonban nem feltétlenül jelentik azt, hogy a magyar konyha hagyományos ízeinek végleg búcsút kell intenünk. A megoldás akár az is lehet, hogy a klasszikus fogásokat korszerűbb alapanyagokkal és modern konyhatechnológiai eljárásokkal gondoljuk újra.

A mákos guba márpedig örök, íme a receptje:

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