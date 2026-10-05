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Ezt a helyesírási kvízt csupán a magyarok 2%-a tudja megoldani – Te köztük vagy?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 18:30
kvízkérdéshelyesírási hibahelyesírás kvíz
Muszáj vagy muszály? Egyelőre vagy egyenlőre? A magyar helyesírásban néha egyetlen betű is elég ahhoz, hogy elbizonytalanodjunk. Hoztunk 7 becsapós kérdést: nézd meg, felismered-e minden esetben a helyes alakot!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Vannak szavak, amelyeket naponta leírunk, mégis rendszeresen megállunk fölöttük néhány másodpercre. Egybe vagy külön? J vagy ly? Kell bele még egy mássalhangzó, vagy éppen eggyel kevesebb? A magyar nyelv tele van olyan alakokkal, amelyek kiejtve egyáltalán nem tűnnek problémásnak, írásban azonban már könnyen csapdába csalhatnak. Ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amivel próbára teheted a tudásod. Lássuk, vétesz helyesírási hibákat vagy hibátlanul kitöltöd?

helyesírási kvízen gondolkodó nő
Helyesírási kvízünkkel tesztelheted a tudásod 
Fotó: Golden Dayz

Kőkemény helyesírási kvíz

Ráadásul minél többször találkozunk egy hibásan leírt szóval az interneten vagy az üzenetekben, annál ismerősebbnek tűnhet. Így fordulhat elő, hogy egyszer csak a helyes változat kezd furcsának látszani. Ebben a helyesírási kvízben hét olyan szó és kifejezés következik, amelyeknél nem árt egy pillanatra elgondolkodni. Néhány kérdés elsőre könnyűnek tűnhet, másoknál viszont könnyen meginoghat még az is, aki egyébként a helyesírás bajnoka.

Készen állsz, jöhet a kvíz? Lássuk, összejön-e a hibátlan 7/7 eredmény!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Hogyan írjuk helyesen?

Tedd próbára magad ezekkel a helyesírási kvízekkel is:

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu