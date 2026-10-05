Ezt a helyesírási kvízt csupán a magyarok 2%-a tudja megoldani – Te köztük vagy?

Vannak szavak, amelyeket naponta leírunk, mégis rendszeresen megállunk fölöttük néhány másodpercre. Egybe vagy külön? J vagy ly? Kell bele még egy mássalhangzó, vagy éppen eggyel kevesebb? A magyar nyelv tele van olyan alakokkal, amelyek kiejtve egyáltalán nem tűnnek problémásnak, írásban azonban már könnyen csapdába csalhatnak. Ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amivel próbára teheted a tudásod. Lássuk, vétesz helyesírási hibákat vagy hibátlanul kitöltöd?

Helyesírási kvízünkkel tesztelheted a tudásod

Fotó: Golden Dayz

Kőkemény helyesírási kvíz

Ráadásul minél többször találkozunk egy hibásan leírt szóval az interneten vagy az üzenetekben, annál ismerősebbnek tűnhet. Így fordulhat elő, hogy egyszer csak a helyes változat kezd furcsának látszani. Ebben a helyesírási kvízben hét olyan szó és kifejezés következik, amelyeknél nem árt egy pillanatra elgondolkodni. Néhány kérdés elsőre könnyűnek tűnhet, másoknál viszont könnyen meginoghat még az is, aki egyébként a helyesírás bajnoka.

Készen állsz, jöhet a kvíz? Lássuk, összejön-e a hibátlan 7/7 eredmény!