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7 szó, amit szinte senki sem tud helyesen leírni – Neked sikerül kitölteni ezt a kőkemény kvízt?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors helyesírás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 11:00
nyelvhelyességhelyesírás kvízkvíz
A kézzel írás és a nyelvtani kvízek arra késztetnek, hogy pár percre megálljunk, és valóban odafigyeljünk arra, amit leírunk. A Bors-helyesírási kvíz most hét olyan szót hoz neked, amelyek könnyen összezavarhatják még azokat is, akik egyébként magabiztosak a magyar nyelvben.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • 7 szó, amely könnyen bizonytalanságot okozhat
  • Még a jó helyesírókat is érheti meglepetés ebben a kvízben
  • Teszteld, mennyire biztos a tudásod nyelvtanból, helyesírásból

A kézírás talán lassabb, mint néhány koppintás a billentyűzeten, mégis van benne valami, amit a digitális világ nem tud teljesen pótolni: jobban ráhangol a gondolkodásra. A helyesírási kvíz pedig arra is felhívja a figyelmed, hogy vannak szavak, amelyek leírása még akkor sem magától értetődő, ha egyébként nap mint nap használod őket. Mit szólsz az alábbihoz?

Helyesírási kvíz iskolában
Helyesírási kvíz előnye: bárhol, akár utazás közben vagy egy 5 perces szünetben is kitölthető okostelefonon
Fotó: s880

Kifejezetten nehéz helyesírási kvíz

A magyar nyelv bővelkedik olyan szavakban és szókapcsolatokban, amelyek időnként még a legfigyelmesebbeket is zavarba hozhatják. Ez a helyesírási teszt azoknak is okozhat néhány meglepetést, akik annak idején könnyedén szerezték meg a legjobb jegyeket nyelvtanból. Hogy miért? Mert most nem a legegyszerűbbek, hanem a legcselesebb szavak közül válogattunk. 

A javadra válhat

A nyelvi kvízekért van, aki kifejezetten rajong, másokat viszont bosszant, ha nem olyan eredmény születik, amire számítottak. Egy dolog azonban biztos: az ilyen feladatok nemcsak szórakoztatnak, hanem abban is segíthetnek, hogy rögzüljön néhány szó helyes alakja. Erre pedig a mindennapokban is szükség lehet, hiszen nem minden helyzetben számíthatunk a szövegszerkesztők automatikus javítására. Korábban már tesztelhetted, mennyire tudod megkülönböztetni a trükkös ly-os és j-s szavakat. Most egy másfajta kihívással készültünk!

Indulhat a kvíz? Teszteld a tudásod! Mi drukkolunk.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Hogy írjuk helyesen?

Egy kis emlékeztető:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu