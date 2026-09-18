7 szó, amit szinte senki sem tud helyesen leírni – Neked sikerül kitölteni ezt a kőkemény kvízt?

7 szó, amely könnyen bizonytalanságot okozhat

Még a jó helyesírókat is érheti meglepetés ebben a kvízben

Teszteld, mennyire biztos a tudásod nyelvtanból, helyesírásból

A kézírás talán lassabb, mint néhány koppintás a billentyűzeten, mégis van benne valami, amit a digitális világ nem tud teljesen pótolni: jobban ráhangol a gondolkodásra. A helyesírási kvíz pedig arra is felhívja a figyelmed, hogy vannak szavak, amelyek leírása még akkor sem magától értetődő, ha egyébként nap mint nap használod őket. Mit szólsz az alábbihoz?

Helyesírási kvíz előnye: bárhol, akár utazás közben vagy egy 5 perces szünetben is kitölthető okostelefonon

Fotó: s880

Kifejezetten nehéz helyesírási kvíz

A magyar nyelv bővelkedik olyan szavakban és szókapcsolatokban, amelyek időnként még a legfigyelmesebbeket is zavarba hozhatják. Ez a helyesírási teszt azoknak is okozhat néhány meglepetést, akik annak idején könnyedén szerezték meg a legjobb jegyeket nyelvtanból. Hogy miért? Mert most nem a legegyszerűbbek, hanem a legcselesebb szavak közül válogattunk.

A javadra válhat

A nyelvi kvízekért van, aki kifejezetten rajong, másokat viszont bosszant, ha nem olyan eredmény születik, amire számítottak. Egy dolog azonban biztos: az ilyen feladatok nemcsak szórakoztatnak, hanem abban is segíthetnek, hogy rögzüljön néhány szó helyes alakja. Erre pedig a mindennapokban is szükség lehet, hiszen nem minden helyzetben számíthatunk a szövegszerkesztők automatikus javítására. Korábban már tesztelhetted, mennyire tudod megkülönböztetni a trükkös ly-os és j-s szavakat. Most egy másfajta kihívással készültünk!

Indulhat a kvíz? Teszteld a tudásod! Mi drukkolunk.