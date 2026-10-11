Kötőjellel vagy anélkül? Ha eltalálod, benne vagy a felső 2 százalékban – Kvíz

Kötőjellel vagy anélkül? Teszteld, mennyire érzed biztosan a helyes írásmódot!

Az egybe- és különírás szabályai még a gyakorlott nyelvhasználóknak is okozhatnak meglepetést.

Vajon sikerül a felső 2 százalékba kerülnöd hibátlan teljesítménnyel?

Egy hivatalos levélben, egy magazin vagy egy nívós online felület hasábjain a pontatlan írásmód azonnal megtöri az olvasás ritmusát, csökkenti a szöveg professzionalizmusát, és akaratlanul is csorbítja a szerző hitelességét. A helyes külön- és egybeírás, illetve a mozgószabályok ismerete egy helyesírási kvíz esetében is fontos. Ráadásul a gördülékeny kommunikáció és a vizuális igényesség alapköve, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az üzenetünk pontosan célba érjen úgy, ahogy azt kívánjuk.

Egy helyesírási kvíz segít abban is, hogy a hibák ne rögzüljenek. Forrás: 123RF

Helyesírási kvíz: a kötőjel-használat tesztje

A szövegszerkesztők remekül kiszűrik a legalapvetőbb elgépeléseket vagy a legegyszerűbb összetételi hibákat, ám a bonyolultabb, szövegkörnyezettől függő szavakkal, kifejezésekkel nem mindig tudnak mit kezdeni.

A mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellek már sokkal fejlettebbek, hiszen képesek értelmezni a mondatok egészét, és logikus javaslatokat tesznek a többszörös összetételekre vagy az elválasztásokra vonatkozóan, teljesen vakon azonban az MI-re sem hagyatkozhatunk. A gépi intelligencia is hozhat hibás döntéseket; az emberi ellenőrzés és a helyesírási szabályok ismerete továbbra is pótolhatatlan.

Az alábbi helyesírási kvíz most a kötőjelek, az egybe- és különírás, valamint a bonyolultabb szókapcsolatok világába kalauzol. Vajon sikerül hibátlanul megoldanod?