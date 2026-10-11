Kötőjellel vagy anélkül? Ha eltalálod, benne vagy a felső 2 százalékban – Kvíz

Egy hivatalos levélben, egy magazin vagy egy nívós online felület hasábjain a pontatlan írásmód azonnal megtöri az olvasás ritmusát, csökkenti a szöveg professzionalizmusát, és akaratlanul is csorbítja a szerző hitelességét. A helyes külön- és egybeírás, illetve a mozgószabályok ismerete egy helyesírási kvíz esetében is fontos. Ráadásul a gördülékeny kommunikáció és a vizuális igényesség alapköve, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az üzenetünk pontosan célba érjen úgy, ahogy azt kívánjuk.
A szövegszerkesztők remekül kiszűrik a legalapvetőbb elgépeléseket vagy a legegyszerűbb összetételi hibákat, ám a bonyolultabb, szövegkörnyezettől függő szavakkal, kifejezésekkel nem mindig tudnak mit kezdeni.
A mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellek már sokkal fejlettebbek, hiszen képesek értelmezni a mondatok egészét, és logikus javaslatokat tesznek a többszörös összetételekre vagy az elválasztásokra vonatkozóan, teljesen vakon azonban az MI-re sem hagyatkozhatunk. A gépi intelligencia is hozhat hibás döntéseket; az emberi ellenőrzés és a helyesírási szabályok ismerete továbbra is pótolhatatlan.
Az alábbi helyesírási kvíz most a kötőjelek, az egybe- és különírás, valamint a bonyolultabb szókapcsolatok világába kalauzol. Vajon sikerül hibátlanul megoldanod?
Ha hadilábon állsz a kötőjelekkel, gondolatjelekkel, ezt a videót erősen ajánlott megtekintened:
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