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Kötőjellel vagy anélkül? Ha eltalálod, benne vagy a felső 2 százalékban – Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elválasztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 11. 18:30
helyesírás kvíznyelvészet
A kötőjel-használat a mai napig a magyar helyesírás egyik legingoványosabb területe, amelyen még a legtapasztaltabb tollforgatók (és gépelők) is rendszeresen elbuknak. Helyesírási kvízünk kitöltésével bizonyíthatod, nyelvtani zseni vagy-e vagy sem; de vigyázz: a kötőjeles kvízt csak a lakosság 2 százaléka képes tökéletesen kitölteni!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Kötőjellel vagy anélkül? Teszteld, mennyire érzed biztosan a helyes írásmódot!
  • Az egybe- és különírás szabályai még a gyakorlott nyelvhasználóknak is okozhatnak meglepetést.
  • Vajon sikerül a felső 2 százalékba kerülnöd hibátlan teljesítménnyel?

Egy hivatalos levélben, egy magazin vagy egy nívós online felület hasábjain a pontatlan írásmód azonnal megtöri az olvasás ritmusát, csökkenti a szöveg professzionalizmusát, és akaratlanul is csorbítja a szerző hitelességét. A helyes külön- és egybeírás, illetve a mozgószabályok ismerete egy helyesírási kvíz esetében is fontos. Ráadásul a gördülékeny kommunikáció és a vizuális igényesség alapköve, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az üzenetünk pontosan célba érjen úgy, ahogy azt kívánjuk.

Helyesírási kvízt papíron kitöltő lány
Egy helyesírási kvíz segít abban is, hogy a hibák ne rögzüljenek. Forrás: 123RF

Helyesírási kvíz: a kötőjel-használat tesztje

A szövegszerkesztők remekül kiszűrik a legalapvetőbb elgépeléseket vagy a legegyszerűbb összetételi hibákat, ám a bonyolultabb, szövegkörnyezettől függő szavakkal, kifejezésekkel nem mindig tudnak mit kezdeni. 

A mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellek már sokkal fejlettebbek, hiszen képesek értelmezni a mondatok egészét, és logikus javaslatokat tesznek a többszörös összetételekre vagy az elválasztásokra vonatkozóan, teljesen vakon azonban az MI-re sem hagyatkozhatunk. A gépi intelligencia is hozhat hibás döntéseket; az emberi ellenőrzés és a helyesírási szabályok ismerete továbbra is pótolhatatlan.

Az alábbi helyesírási kvíz most a kötőjelek, az egybe- és különírás, valamint a bonyolultabb szókapcsolatok világába kalauzol. Vajon sikerül hibátlanul megoldanod?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik a helyes forma?

Ha hadilábon állsz a kötőjelekkel, gondolatjelekkel, ezt a videót erősen ajánlott megtekintened:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu