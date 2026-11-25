Minden családban akad valaki, akinek karácsony előtt különösen nehéz ajándékot választani. Amire szüksége van, azt rendszerint megveszi magának, a szokásos meglepetéseken pedig már régen túl vagyunk. De mi lenne, ha idén szakítanál a megszokott tárgyi ajándékötletekkel, és valami egészen mással szereznél örömet?

Egy élményajándék éppen ezért telitalálat! Alkalmat ad arra, hogy akit meglepünk vele kipróbáljon valami újat, régi vágyát váltsa valóra, vagy egyszerűen átéljen néhány emlékezetes órát. Az ÉlményPláza kínálatában pedig szinte minden érdeklődési körhöz találhatsz izgalmas programot.

Forrás: elmenyplaza.hu

1. Saját készítésű táska a kreatív alkotás szerelmeseinek

Aki imádja az egyedi kiegészítőket, annak egy kreatív workshop, például egy táska-összeállító program igazán személyes meglepetés lesz. A résztvevő maga választhatja ki a táska formáját, majd előre kiszabott alapanyagokból, segítséggel készítheti el saját darabját. A közös alkotás hangulata mellett az is öröm, hogy a kész táskát később büszkén viselheti.

2. Egy napra a pilótafülkében

Van a családban valaki, aki rajong a repülőgépekért? Egy repülőgép-szimulátorral most kipróbálhatja, milyen érzés egy utasszállító irányítása. A felszállás, a műszerek figyelése és a leszállás izgalma olyan kalandot ígér, amelyről még sokáig mesélhet.

3. Illatvacsora az ínyenceknek

Aki szeret új éttermeket felfedezni, azt egy szokatlan gasztronómiai programmal is meglepheted. Az illatvacsora során az illatok és az ízek izgalmas kapcsolatát fedezhetik fel a vendégek. Egy-egy fűszer először illatként mutatkozik be, majd a fogásokban is visszaköszön. Remek ajándék annak, aki azt hiszi, már mindent kóstolt!

4. Fotózás, ahol végre ő kerül a középpontba

A családi fényképeken mindig ugyanaz az ember áll a kamera mögött? Lepd meg egy profi fotózással! Egy portrésorozat vagy páros fotózás alkalmat ad arra, hogy ezúttal ő legyen a főszereplő. A fotózási élmények ráadásul kézzelfogható emléket is adnak: az elkészült képeket évek múlva is öröm lesz elővenni.

5. Siklóernyőzés annak, aki mindig új kalandra vágyik

Ha az ünnepelt szívesen próbára teszi a bátorságát, egy siklóernyőzés biztosan felkelti az érdeklődését. A magasból egészen más arcát mutatja a táj, a repülés szabadsága pedig önmagában is felejthetetlen élmény. A karácsonyi ajándék így egy későbbi, izgalmas kaland ígéretét rejti.