Nemcsak a futballpályán, hanem a magánéletében is emlékezetes időszakot él át Németh András. A Puskás Akadémia magyar válogatott támadója pályafutása eddigi legjobb szezonját futja, most pedig a magánéletében is hatalmas mérföldkőhöz érkezett. A 24 éves labdarúgó több mint nyolc év után megkérte szerelme, Alyssa kezét. A boldog menyasszony a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt.

Eljegyezte szerelmét Németh András Fotó: Puskás Akadémia

Eljegyezte szerelmét Németh András

A magyar válogatott labdarúgó kedvese az eljegyzésről készült fotókat is megosztotta követőivel az Instagramon, amelyekhez romantikus sorokat fűzött.

Nyolc év már megvan, még egy egész élet vár ránk

– írta a gyönyörű menyasszony a poszthoz, amelyet IDE kattintva tudsz megtekinteni.

A 24 éves futballista és szerelme még tinédzserkorukban találtak egymásra, kapcsolatukat pedig most újabb szintre emelték.

Németh Andrásnak egyébként a futballpályán is remekül alakulnak a dolgai. A Puskás Akadémia csatára hat gólt és három gólpasszt jegyez az NB I aktuális idényében, csapata pedig a tabella harmadik helyén áll. A négyszeres magyar válogatott támadó jó formája ellenére sem kapott meghívót Marco Rossi legutóbbi keretébe, pedig sokan számítottak a visszatérésére.