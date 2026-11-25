Norovírus – minden, amit tudni érdemes róla: az orvosok szerint öt olyan hétköznapi hibát is elkövethetünk, amelyek növelik egy különösen kellemetlen vírusfertőzés kockázatát.

Norovírus és influenza: 5 hiba, amely növeli a fertőzésveszélyt

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A norovírus akár két hétig is életképes maradhat bizonyos használati tárgyakon.

A téli hónapokban fokozódik a vírusfertőzések terjedésének kockázata.

Öt hétköznapi hibára figyelmeztet egy kutatóorvos.

A szellőztetés és az alapos kézmosás is segíthet a fertőzések megelőzésében.

A betegek a tünetek enyhülése után is fertőzőképesek lehetnek.

Norovírus és influenza: 5 hiba, amely növeli a fertőzésveszélyt

A norovírus a textíliákra kerülve akár 12 napig is életképes maradhat, míg az olyan tárgyak felületén, mint a poharak, bögrék és tányérok, a szennyeződést követően akár 14 napig is fennmaradhat. Az Egyesült Királyságban egyre több norovírusos megbetegedést regisztrálnak. A fertőzésnek jellemzően hat fő tünete van, amelyek közé a hányás is tartozik.

A vírusfertőzések leggyakrabban az őszi és téli hónapokban fordulnak elő. A hideg idő beköszöntével több időt töltünk zárt térben, ami a fertőzések számának jelentős emelkedéséhez vezethet. Az influenzavírus különösen könnyen terjed zárt helyiségekben, a hideg, száraz levegő pedig kedvez a terjedésének.

Egy 2024-ben publikált kutatás szerint, ha valaki influenzás lett egy háztartásban, a vele együtt élők becslések szerint 18,8 százalékánál alakult ki laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzafertőzés. Néhány egyszerű változtatással azonban, amelyek a közös beltéri helyiségek használatát érintik, mérsékelhetjük az influenza és más téli vírusfertőzések terjedését.

Dr. Hawys Thomas, a Trialmed vezető kutatóorvosa és klinikai vizsgálatvezetője elmondta:

Ha a családban valaki légúti fertőzést kap, az még nem jelenti azt, hogy mindenki más is megbetegszik. Bár a fertőzés kockázatát nem lehet teljesen kiküszöbölni, néhány egyszerű módszerrel csökkenthetjük annak esélyét, hogy a vírus egyik emberről a másikra terjedjen. Nem az a cél, hogy otthonunkat teljesen kórokozómentessé tegyük. Inkább azokra a helyzetekre érdemes odafigyelni, amelyekben a legnagyobb a fertőzés átadásának veszélye: ilyen a tartós, szoros érintkezés, a rosszul szellőző helyiségek közös használata, valamint a higiéniai szabályok figyelmen kívül hagyása köhögéskor vagy tüsszentéskor.

Mutatjuk azt az öt hétköznapi hibát, amellyel akaratlanul is elősegíthetjük az influenza és más téli fertőzések terjedését otthonunkban!

1. A hideg miatt minden ablakot zárva tartunk

Sokan úgy gondolják, hogy a hidegebb hónapokban az ablakok zárva tartásával nemcsak otthonuk melegét őrizhetik meg, hanem az influenzás megbetegedés kockázatát is csökkenthetik.