Katalin hercegné titokban egy dokumentumfilmet forgatott, amelyben megható vallomást tett betegségéről. Vilmos herceg felesége elárulta, hogy a diagnózis nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is örökre megváltoztatta, és bevallotta, hogy a kezelése végén nem csengette meg a kórházi gyógyulás hagyományos jelképeként ismert harangot.

Katalin hercegné dokumentumfilmjében őszinte vallomást tett betegségéről

(Fotó: PA/Northfoto)

Katalin hercegné titokban egy dokumentumfilmet forgatott, amelyben őszinte vallomást tett betegségéről

titokban egy dokumentumfilmet forgatott, amelyben őszinte vallomást tett betegségéről A produkcióban a walesi hercegné teljesítette a National Three Peaks Challenge -et, vagyis 24 órán belül megmászta Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegyeit

-et, vagyis 24 órán belül megmászta Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegyeit A dokumentumfilm november 29-én jelenik meg a BBC csatornán.

Katalin hercegné feltárta betegsége részleteit

A walesi hercegné titokban egy dokumentumfilmet forgatott élete legnehezebb időszakáról. A Heal című produkció előzetesében Katalin hercegné most először vall rákbetegséggel folytatott küzdelméről.

A rák valóban megváltoztatja az embert. Megváltoztatja a testedet, fizikailag is megváltoztat. De van egy sokkal, sokkal mélyebb rétege annak, amit a rákdiagnózis benned megváltoztat.

A dokumentumfilm azonban nem csupán Katalin hercegné betegségéről szól, hanem arról is, hogyan lehet újra megtalálni az élet örömeit egy ilyen súlyos megpróbáltatás után. A walesi hercegné szerint a gyógyulás hosszú folyamat, amely során az embernek újra kapcsolatba kell kerülnie azokkal a dolgokkal, amelyeket korábban természetesnek vett.

Katalin hercegné három hegyet mászott meg egyetlen nap alatt

A film Katalin hercegné útját követi nyomon, ahogy teljesítette a National Three Peaks Challenge-et, amely során 24 órán belül megmászta Nagy-Britannia három legmagasabb hegycsúcsát. A kihívással a Royal Marsden Cancer Charity munkáját támogatta, amely a rákbetegek ellátását és a kutatásokat segíti.

Katalin hercegné teljesítette a National Three Peaks Challenge-et, három hegyet mászott meg 24 óra alatt

(Fotó: Pool/i-Images/eyevine/Northfoto)

Katalin hercegné nem csengette meg a gyógyulás harangját

Katalin hercegné dokumentumfilmjének egyik legmeghatóbb jelenetében a hercegné bevallotta öccsének, James Middletonnak, hogy amikor befejezte a rákkezelést a londoni Royal Marsden kórházban, nem kongatta meg a gyógyulást jelképező harangot. A férfi erre pedig csak annyit reagált, hogy szerinte ez a hegymászó kihívás lehet nővére jelképes harangozása. A produkciót november 29-én mutatják be a brit BBC One csatornán, az Egyesült Államokban pedig november 30-án kerül képernyőre az NBC-n.