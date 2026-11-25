Katalin hercegné titokban egy dokumentumfilmet forgatott, amelyben megható vallomást tett betegségéről. Vilmos herceg felesége elárulta, hogy a diagnózis nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is örökre megváltoztatta, és bevallotta, hogy a kezelése végén nem csengette meg a kórházi gyógyulás hagyományos jelképeként ismert harangot.
A walesi hercegné titokban egy dokumentumfilmet forgatott élete legnehezebb időszakáról. A Heal című produkció előzetesében Katalin hercegné most először vall rákbetegséggel folytatott küzdelméről.
A rák valóban megváltoztatja az embert. Megváltoztatja a testedet, fizikailag is megváltoztat. De van egy sokkal, sokkal mélyebb rétege annak, amit a rákdiagnózis benned megváltoztat.
A dokumentumfilm azonban nem csupán Katalin hercegné betegségéről szól, hanem arról is, hogyan lehet újra megtalálni az élet örömeit egy ilyen súlyos megpróbáltatás után. A walesi hercegné szerint a gyógyulás hosszú folyamat, amely során az embernek újra kapcsolatba kell kerülnie azokkal a dolgokkal, amelyeket korábban természetesnek vett.
A film Katalin hercegné útját követi nyomon, ahogy teljesítette a National Three Peaks Challenge-et, amely során 24 órán belül megmászta Nagy-Britannia három legmagasabb hegycsúcsát. A kihívással a Royal Marsden Cancer Charity munkáját támogatta, amely a rákbetegek ellátását és a kutatásokat segíti.
Katalin hercegné dokumentumfilmjének egyik legmeghatóbb jelenetében a hercegné bevallotta öccsének, James Middletonnak, hogy amikor befejezte a rákkezelést a londoni Royal Marsden kórházban, nem kongatta meg a gyógyulást jelképező harangot. A férfi erre pedig csak annyit reagált, hogy szerinte ez a hegymászó kihívás lehet nővére jelképes harangozása. A produkciót november 29-én mutatják be a brit BBC One csatornán, az Egyesült Államokban pedig november 30-án kerül képernyőre az NBC-n.
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