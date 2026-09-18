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Őszi bakancslista: 5 lélegzetelállító kirándulóhely Komárom-Esztergom vármegyében

Őszi bakancslista: 5 lélegzetelállító kirándulóhely Komárom-Esztergom vármegyében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 18:30
kirándulástippKomárom-Esztergom vármegyeősz
Összegyűjtöttük a legizgalmasabb helyszíneket, amelyeket mindenképpen érdemes felírni az őszi bakancslistádra. Ha tartalmas és változatos programot keresel a hétvégére, Komárom-Esztergom vármegye látnivalói tökéletes úti célt jelentenek egy emlékezetes kiránduláshoz.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Vértes és a Gerecse lankái között középkori apátság romjai és különleges klasszicista kastély rejtőzik.
  • Az őskori leleteket őrző Vértesszőlősi bemutatóhely és a tatabányai Szelim-barlang igazi időutazásra hív.
  • Az Epöl-szikla tetejéről páratlan panoráma nyílik, így a vármegye kincsei egyetlen túrára is felfűzhetők.

A Visegrádi-hegység, a Gerecse és a Vértes ölelésében fekvő terület számtalan izgalmas úti célt tartogat az év minden szakában. Legyen szó középkori romokról, őskori leletekről vagy lenyűgöző sziklaformációkról, Komárom-Esztergom vármegye látnivalói garantáltan lenyűgöznek minden útnak indulót. Érdemes kényelmes cipőt húzni, mert a régió egymáshoz közeli kincsei kiválóan alkalmasak egy tartalmas hétvégi túra megtervezéséhez. Tarts velünk, és ismerd meg a környék legnépszerűbb pontjait!

Komárom-Esztergom vármegye látnivalói közé tartozik az őszi környezetben láható bajnai Sándor-Metternich-kastély.
Komárom-Esztergom vármegye látnivalói, mint a bajnai Sándor–Metternich-kastély is, ősszel mesés arcukat mutatják
Fotó: Andrew Mayovskyy /  Shutterstock 

Melyek Komárom-Esztergom vármegye látnivalói, amelyeket egy őszi kirándulás során vétek lenne kihagyni?

1. Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Bemutatóhelye, Vértesszőlős

Vértesszőlősön található Európa egyik legjelentősebb őskőkori lelőhelye, amely az 1960-as években végzett feltárások nyomán vált világhírűvé. A szabadtéri bemutatóhelyen korai emberi maradványokat, köztük egy híres tarkócsontot, valamint kőeszközöket és őskori állatnyomokat tekinthetsz meg. A helyszín interaktív módon mutatja be a heidelbergi típusú előember egykori környezetét és mindennapi életét.

2. Vértesszentkereszti Bencés Apátság

A Vértes erdeinek mélyén rejtőznek a XIII. században virágzó bencés monostor lenyűgöző, gótikus és román stílusjegyeket őrző falmaradványai. Az egykor vörösmárvány díszeiről ismert, "vörös kolostorként" is emlegetett műemlék ma már szakvezetéssel látogatható. A több méter magas falpillérek és kapuboltozat-töredékek között sétálva megelevenedik a terület viharos, évszázadokon átívelő történelme.

3. Sándor–Metternich-kastély, Bajna

A Gerecse lábánál fekvő klasszicista kastélyegyüttes a híres Ördöglovas, Sándor Móric gróf egykori otthona volt, amelyet Hild József tervei alapján építettek újjá. A restaurált épületben interaktív kiállítás mutatja be a gróf vakmerő lovasbravúrjait és lánya, Paulina hercegné párizsi divatvilágban betöltött szerepét. A dísztermek helyreállított freskói és az angolpark modernizált környezete különleges élményt nyújtanak a látogatóknak.

4. Szelim-barlang, Tatabánya

A Tatabánya fölé magasodó Kő-hegy oldalában található, fokozottan védett Szelim-barlang mindössze néhány perces sétával elérhető a Turul-emlékműtől. A hatalmas sziklakapuval és mennyezeti nyílásokkal rendelkező csarnokból csodás kilátás nyílik a városra és a környező tájra. A régészeti leletek tanúsága szerint a 45 méter hosszú barlang már mintegy 200 000 évvel ezelőtt is lakott volt.

5. Epöl-szikla, Epöl

A 315 méter magas sziklaszirt Epöl községéből kiindulva egy rövid, könnyű túrával érhető el, így gyermekekkel is ideális program. A helyiek által Szarkabereknek nevezett, védett terület tetejéről teljes, 360 fokos panoráma nyílik a Gerecsére és a Pilis vonulataira. A kőszikla meghódítása után a környező tisztások kiváló helyszínt biztosítanak egy szabadtéri pihenéshez vagy fotózáshoz.
Indulj útnak, és fedezd fel a vármegye egyedülálló hangulatát a saját szemeddel!

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