Őszi bakancslista: 5 lélegzetelállító kirándulóhely Komárom-Esztergom vármegyében

A Vértes és a Gerecse lankái között középkori apátság romjai és különleges klasszicista kastély rejtőzik.

Az őskori leleteket őrző Vértesszőlősi bemutatóhely és a tatabányai Szelim-barlang igazi időutazásra hív.

Az Epöl-szikla tetejéről páratlan panoráma nyílik, így a vármegye kincsei egyetlen túrára is felfűzhetők.

A Visegrádi-hegység, a Gerecse és a Vértes ölelésében fekvő terület számtalan izgalmas úti célt tartogat az év minden szakában. Legyen szó középkori romokról, őskori leletekről vagy lenyűgöző sziklaformációkról, Komárom-Esztergom vármegye látnivalói garantáltan lenyűgöznek minden útnak indulót. Érdemes kényelmes cipőt húzni, mert a régió egymáshoz közeli kincsei kiválóan alkalmasak egy tartalmas hétvégi túra megtervezéséhez. Tarts velünk, és ismerd meg a környék legnépszerűbb pontjait!

Komárom-Esztergom vármegye látnivalói, mint a bajnai Sándor–Metternich-kastély is, ősszel mesés arcukat mutatják

Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Melyek Komárom-Esztergom vármegye látnivalói, amelyeket egy őszi kirándulás során vétek lenne kihagyni?

1. Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Bemutatóhelye, Vértesszőlős

Vértesszőlősön található Európa egyik legjelentősebb őskőkori lelőhelye, amely az 1960-as években végzett feltárások nyomán vált világhírűvé. A szabadtéri bemutatóhelyen korai emberi maradványokat, köztük egy híres tarkócsontot, valamint kőeszközöket és őskori állatnyomokat tekinthetsz meg. A helyszín interaktív módon mutatja be a heidelbergi típusú előember egykori környezetét és mindennapi életét.

2. Vértesszentkereszti Bencés Apátság

A Vértes erdeinek mélyén rejtőznek a XIII. században virágzó bencés monostor lenyűgöző, gótikus és román stílusjegyeket őrző falmaradványai. Az egykor vörösmárvány díszeiről ismert, "vörös kolostorként" is emlegetett műemlék ma már szakvezetéssel látogatható. A több méter magas falpillérek és kapuboltozat-töredékek között sétálva megelevenedik a terület viharos, évszázadokon átívelő történelme.

3. Sándor–Metternich-kastély, Bajna

A Gerecse lábánál fekvő klasszicista kastélyegyüttes a híres Ördöglovas, Sándor Móric gróf egykori otthona volt, amelyet Hild József tervei alapján építettek újjá. A restaurált épületben interaktív kiállítás mutatja be a gróf vakmerő lovasbravúrjait és lánya, Paulina hercegné párizsi divatvilágban betöltött szerepét. A dísztermek helyreállított freskói és az angolpark modernizált környezete különleges élményt nyújtanak a látogatóknak.