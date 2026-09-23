Exkluzív! Deák Bill Gyula utolsó interjúja

A blueskirály örökre lehunyta a szemét. Deák Bill Gyula a hot! magazinnak kilenc nappal a halála előtt adott interjút, amelyben felesége hiányáról is vallott.

Deák Bill Gyula halála előtt kilenc nappal adta utolsó interjúját

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

A magyar blues királya utolsó interjújában még a jövőről beszélt.

A magyar blues legendája élete utolsó napjaiban is tele volt tervekkel.

Deák Bill Gyula unokáiról, elhunyt feleségéről és emlékezetéről is vallott a hot!-nak adott interjújában.

Íme a részletek!

Szeptember 17-én, 77 éves korában elhunyt a „magyar blueskirály”. Deák Bill Gyula halálát a gyászoló család jelentette be az énekes közösségi oldalán. Mint kiderült, a hot! magazinnak adta utolsó interjúját, amely még meg sem jelent, amikor a legendás zenész elhunyt. Íme Deák Bill Gyula utolsó interjújának részletei!

Deák Bill Gyula koncerteket tervezett zenekarával

Most indul a Rossz vér turné, ráadásul több vendég is csatlakozik hozzád. Mire számíthat a közönség?

A Deák Bill Blues Band lesz az alapzenekar, és több olyan vendégünk is lesz, akiket szeretek és nagyra tartok. Gitározik majd velünk Tátrai Tibor és Gotthárd Misi, Keresztes Ildikó, Ferenczi György, Vikidál Gyula és Varga Miklós szintén érkezik, és lesznek állomások, ahol más barátok, zenésztársak is csatlakoznak hozzánk. Mindig örülök annak, ha olyan emberekkel állhatok egy színpadon, akikkel zeneileg és emberileg egyaránt jól érezzük egymást.

Lassan hatvan éve, hogy fellépsz. Mi az, ami ennyi idő után is arra sarkall, hogy újabb turnékat és koncerteket vállalj?

Tényleg nagyon régóta csinálom, sajnos a kor már fogott rajtam. (Nevet.) Az embernek mindenekelőtt szeretnie kell ezt az egészet. Ha nem szeretném a zenét, a színpadot és az embereket, akkor ennyi éven keresztül biztosan nem tudtam volna csinálni. Persze, az idő már rajtam is nyomot hagyott, pél­dául a térdem sem olyan, mint régen, ezért a koncerteken már nagyrészt ülve énekelek. Szerencsére a közönség elfogadja ezt, és még mindig szeretik a zenémet.

Deák Bill Gyula halála előtt még új turnéra készült

Több generáció nőtt fel a dalaidon, és ma már olyan fiatalok is éneklik a számaidat, akik azok megszületésekor még nem is éltek. Mitől lehetnek ezek ennyire időt­állóak?