Kőkemény retró kvíz: a többségnek fogalma sincs, mik ezek az ételek

Teszteld a tudásod! Most megmutathatod, mennyire mozogsz otthonosan a népi konyha rejtelmeiben, és mennyire ismered a régi népi ételeket! Nagyszüleink még biztos 100 százalékra töltötték volna ki az alábbi kvízt, de vajon neked is sikerül hasonlóan jó eredményt elérni?
Ide kattintva egy retró árkvízt tölthetsz ki; itt megtudhatod, mennyire ismered az állatok népi elnevezéseit; itt pedig egy általános népnyelvi kvízt találsz.
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