JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Retró kvíz az iskolakezdésről: emlékszel még, mivel indult a tanév régen?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors iskolakezdés
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 17:00
retro kvízektanév kezdet
A becsomagolt füzetek, a frissen hegyezett ceruzák és az első becsengetés izgalma sokaknak ma is ismerős emlék. De vajon arra is emlékszel, milyen volt az iskolakezdés évtizedekkel ezelőtt? Teszteld a tudásodat retró kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
Szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei

Az iskolakezdés minden szeptemberben különleges időszak volt, de néhány évtizeddel ezelőtt egészen más hangulat lengte körül. Nem kellett hosszú listákból válogatni a színes, mintás füzetek, különleges tollak és márkás iskolatáskák között. A tanszerek egyszerűbbek voltak, sok mindent évekig használtak, és bizony egy-egy jól megőrzött iskolai kellék ma már emléknek számít, amit feleleveníthetsz retró kvízünkben.

retró kvízhez régi tanterem furulyázó iskolásokkal
Retró kvízünkben visszarepülhetsz a régi iskolai évekbe

Retró kvíz az iskolakezdésről

A régi iskolakezdéshez hozzátartoztak a gondosan becsomagolt könyvek, a frissen kihegyezett ceruzák, a vonalas és kockás füzetek, valamint az első tanítási nap előtti izgatott készülődés. Sok gyerek számára a szeptember nemcsak az új tanév kezdetét jelentette, hanem azt is, hogy újra találkozhatott az osztálytársakkal, és megmutathatta a többieknek az új vagy éppen gondosan megőrzött iskolai felszerelését.

De vajon mennyire emlékszel ezekre a régi időkre? Felismernéd még a hajdani tanszereket, tudod, mire használták őket, és eszedbe jutnak azok az apró iskolai szokások, amelyek ma már szinte teljesen eltűntek?

Most retró kvízünkben 7 kérdéssel tesztelheted a tudásodat! Ha annak idején te is ilyen felszereléssel indultál szeptemberben iskolába, jó eséllyel több kérdésnél is előjön majd egy-egy régi emlék.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik füzet volt jellegzetes kelléke a magyar iskolásoknak, és elsősorban matematikai feladatokhoz használták?

Tedd próbára az emlékezeted ezekkel a retró kvízekkel is:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
„Napfény járja át a szívem újra…”

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Amikor eljött az aratás ideje, a család minden tagja kint volt a földön. A hölgyek például belevetették magukat a talaj lazításába és porhanyításába. Milyen eszközt használtak ehhez?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik nyomozó híres arról, hogy mindig visszafordul „még egy kérdéssel”?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu