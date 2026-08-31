Retró kvíz az iskolakezdésről: emlékszel még, mivel indult a tanév régen?

Az iskolakezdés minden szeptemberben különleges időszak volt, de néhány évtizeddel ezelőtt egészen más hangulat lengte körül. Nem kellett hosszú listákból válogatni a színes, mintás füzetek, különleges tollak és márkás iskolatáskák között. A tanszerek egyszerűbbek voltak, sok mindent évekig használtak, és bizony egy-egy jól megőrzött iskolai kellék ma már emléknek számít, amit feleleveníthetsz retró kvízünkben.

Retró kvízünkben visszarepülhetsz a régi iskolai évekbe

Retró kvíz az iskolakezdésről

A régi iskolakezdéshez hozzátartoztak a gondosan becsomagolt könyvek, a frissen kihegyezett ceruzák, a vonalas és kockás füzetek, valamint az első tanítási nap előtti izgatott készülődés. Sok gyerek számára a szeptember nemcsak az új tanév kezdetét jelentette, hanem azt is, hogy újra találkozhatott az osztálytársakkal, és megmutathatta a többieknek az új vagy éppen gondosan megőrzött iskolai felszerelését.

De vajon mennyire emlékszel ezekre a régi időkre? Felismernéd még a hajdani tanszereket, tudod, mire használták őket, és eszedbe jutnak azok az apró iskolai szokások, amelyek ma már szinte teljesen eltűntek?

Most retró kvízünkben 7 kérdéssel tesztelheted a tudásodat! Ha annak idején te is ilyen felszereléssel indultál szeptemberben iskolába, jó eséllyel több kérdésnél is előjön majd egy-egy régi emlék.