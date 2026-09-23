JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Férfi cipő - útmutató a tökéletes fazon kiválasztásához minden alkalomra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors férfi cipő
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 10:11
PR cikkdivatstíluskényelem
A tökéletes lábbeli megtalálása nem csupán az öltözködésed lezárása, hanem a magabiztos fellépésed nélkülözhetetlen eleme. Amikor reggel készülődsz, a kiválasztott fazon közvetlenül meghatározza a kisugárzásodat és az egész napos komfortérzetedet. Legyen szó egy fontos megbeszélésről vagy egy kötetlen baráti találkozóról, a megfelelő párral mindig a legjobb formádat hozhatod. Ebben az útmutatóban bemutatjuk, miként igazodhatsz el a különféle stílusok között úgy, hogy az összhatás mindig harmonikus maradjon.
PR cikk
A szerző cikkei

Hogyan választható ki a stílusos férfi cipő minden alkalomra?

A harmonikus szettek megalkotásakor mindig érdemes az adott esemény jellegéből és hangulatából kiindulnod. A klasszikus vonalvezetés és az olyan időtálló árnyalatok, mint a fekete vagy a sötétbarna, szinte bármelyik összeállítással remekül mutatnak. Egy gondosan megválasztott, minőségi férfi cipő képes arra, hogy egy egyszerű nadrágot és pamutinget is azonnal kifinomulttá varázsoljon. Ügyelj a nadrágszár hosszára és bőségére is, hiszen a lábbeli formájával alkotott összhang nagyban alakítja a megjelenésed arányait. Építs sokoldalú ruhatárat olyan praktikus darabokkal, amelyek a reggeli teendőktől az esti programokig megbízhatóan elkísérnek a hétköznapokban.

Closeup shot of a young male tying his luxurious brown shoes
A tökéletes lábbeli a magabiztos fellépésed nélkülözhetetlen eleme / Fotó: Envato

Melyek a legnépszerűbb elegáns férfi cipők a formális eseményekhez?

A hivatalos rendezvények és a komolyabb üzleti találkozók megkövetelik a szigorúbb szabályok betartását, ahol a részletek különösen sokat nyomnak a latban. A zárt fűzésű oxford modellek az elegancia legmagasabb szintjét képviselik, és sötét öltönnyel párosítva tekintélyt parancsoló összhatást biztosítanak. Ha valamivel kötetlenebb, mégis formális alternatívát keresel a mindennapi irodai munkához, a nyitott fűzésű derby fazon garantálja a kifogástalan stílust és kényelmet. A csatos megoldású monk strap lábbelik nagyszerű választást jelentenek, ha szeretnél ízlésesen kitűnni az elegáns tömegből anélkül, hogy túlzásokba esnél. Fordíts kiemelt figyelmet a rendszeres ápolásra és a tisztaságra, hiszen a makulátlan felület teszi igazán vonzóvá és igényessé a fellépésedet.

Businessman getting ready for work. Putting his shoes on. man puts on his brown shoes
A CCC online kínálatában pillanatok alatt rátalálhatsz a stílusodhoz illő lábbelikre / Fotó: Envato

Melyik sportos férfi cipő illik a legjobban a hétköznapi szettekhez?

A pörgős hétköznapokon a dinamikus és lezser modellek veszik át a főszerepet, hiszen a mozgásszabadság és a kényelem mindennél fontosabb számodra. A letisztult fehér sneakerek nagyszerűen passzolnak a klasszikus farmerhez, a könnyed chinóhoz vagy akár egy sportzakóhoz is. Amennyiben a prémium kényelmet és a modern városi vonalakat keresed, a népszerű REEBOK és a sokoldalú Sprandi kollekciói tökéletes megoldást nyújtanak. Az aktív életmód kedvelőinek az olasz gyökerű KAPPA kínál lendületes fazonokat, valamint látványos utcai megjelenést a szabadnapokra. Ezeket az elismert márkákat könnyedén beszerezheted a CCC online kínálatában, ahol pillanatok alatt rátalálhatsz a stílusodhoz illő lábbelikre.

Milyen szempontok alapján legyen kényelmes a választott férfi cipő?

A vonzó külső mellett a belső felépítés határozza meg, hogyan érzed magad a lábaidon egy hosszú és fárasztó munkanap végén. A megfelelően párnázott, ergonomikus talpszerkezet egyenletesen osztja el a testsúlyodat, csökkentve az izmokra és ízületekre nehezedő nyomást. A minőségi valódi bőr vagy a korszerű technikai textil kiváló szellőzést biztosít, így a lábfejed egész nap kellemesen friss maradhat. Próbáláskor mindig győződj meg arról, hogy a lábujjaid szabadon mozoghatnak, miközben a merevített sarokrész stabilan tartja a lábadat. A precíz belső varrások megakadályozzák a kidörzsölődést és a vízhólyagok kialakulását, így reggeltől estig felhőtlenül élvezheted a lépések könnyedségét.

(x)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu