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Neked is kattog a térded? Ha ezt a 6 jelet tapasztalod, mielőbb fordulj orvoshoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors térd
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 11:00
térdproblémakattogásízületekszakértő
Kattog, ropog vagy furcsa hangot ad az ízületed járás, lépcsőzés vagy guggolás közben? A térd kattogása az esetek jelentős részében ártalmatlan jelenség, bizonyos kísérő tünetek azonban komolyabb problémára is utalhatnak. Egy szakértő hat olyan figyelmeztető jelet sorolt fel, amelyeket nem érdemes félvállról venni, a háttérben ugyanis akár porcsérülés vagy más ízületi probléma is állhat.
N.T.
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Egy ízületi problémákkal foglalkozó szakértő elárulta, mi állhat a térd kattogása és ropogása mögött, és melyik az a hat figyelmeztető jel, amikor már érdemes kivizsgáltatni a panaszt.

Kattog a térded? Ez a 6 tünet komolyabb problémára is utalhat
Kattog a térded? Ez a 6 tünet komolyabb problémára is utalhat
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Kattog a térded? Ez a 6 tünet komolyabb problémára is utalhat

Sokan tapasztalják, hogy járás vagy a térd behajlítása közben kattogó, ropogó hangot ad az ízület. Fatema Contractor, a The Health Suite oszteopatája szerint ez az esetek jelentős részében teljesen ártalmatlan jelenség. 

Bizonyos esetekben azonban érdemes komolyan venni az ízületekből érkező hangokat.

Riasztó lehet, amikor kattog a térdünk, ez azonban önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami baj van. Gyakran egyszerűen az ízületben található apró gázbuborékok felszabadulása okozza. Arra viszont érdemes odafigyelni, ha a kattogást más tünetek is kísérik

– magyarázta a szakértő.

Contractor szerint hat olyan jel van, amely arra utalhat, hogy a háttérben valamilyen probléma áll:

  1. fájdalom vagy nyomásérzékenység;
  2. duzzanat;
  3. a térd elakadása vagy „beakadása” mozgás közben;
  4. a térd váratlan megbicsaklása vagy instabilitása;
  5. a mozgástartomány beszűkülése;
  6. ha a kattogás vagy más panasz egy sérülést követően jelentkezik vagy megváltozik.

Ha a térd kattogását fájdalom vagy duzzanat is kíséri, az utalhat a térdkalács mozgásával vagy a porcokkal kapcsolatos problémára, ezért ilyenkor érdemes alaposan kivizsgáltatni a térdet. Sokan azt gondolják, hogy már önmagában a hang – különösen, ha nagyon erős – azt jelzi, hogy valami nincs rendben. Valójában azonban a kísérő tünetek és a térd működése sokkal többet árulnak el az állapotáról

– magyarázta a szakértő.

Milyen gyakorlatok segíthetnek a kattogó térden?

Contractor szerint bizonyos gyakorlatokkal erősíthetjük és stabilizálhatjuk a térd környékét. Elsősorban a fellépést és a csípőemelést ajánlja, amelyek az alsótest erejének és mozgékonyságának javításával segíthetnek.

Az erős csípőizmok segítenek tehermentesíteni és védeni a gyengébb térdet. A fellépés különösen hatékony gyakorlat, mivel egyszerre dolgoztatja meg a csípő külső részének izmait, a farizmokat és az alsótestet

– mondta.

A gyakorlat elvégzéséhez álljunk egy stabil fellépő vagy lépcsőfok közelébe, majd lépjünk fel rá úgy, hogy a térd végig a lábfej vonalában maradjon, a medence pedig ne billenjen el. A szakértő szerint először saját testsúllyal érdemes begyakorolni a helyes mozdulatot, és csak ezt követően célszerű kézi súlyzókkal növelni a terhelést.

A szakértő szerint a csípőemelés ugyancsak hatékony gyakorlat lehet, mivel erősíti a csípő körüli izmokat, miközben az alsótestet és a törzs izmait is megdolgoztatja.

Feküdjünk hanyatt egy matracon, karjainkat helyezzük magunk mellé, térdünket hajlítsuk be, talpunk pedig maradjon stabilan a talajon. Ezután lassan emeljük fel a csípőnket, elemelve a farizmokat a talajtól. A felső ponton feszítsük meg a farizmokat néhány másodpercre, majd lassan engedjük vissza a csípőnket. Ismételjük meg a gyakorlatot tízszer” – tanácsolta.

Contractor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az otthoni gyakorlatok nem helyettesítik a szakember által végzett kivizsgálást, ha komolyabb panasz jelentkezik. „Ha a fájdalom erős vagy hosszabb ideig fennáll, fontos, hogy oszteopatához vagy gyógytornászhoz forduljunk, és alaposan kivizsgáltassuk a problémát” – figyelmeztetett.

Mikor adhat okot aggodalomra a kattogó térd?

A térd kattogásának hátterében meniszkuszsérülés is állhat. A meniszkusz a térdben található, lengéscsillapító szerepet betöltő porcos képlet, amely sérülés esetén beszakadhat, egy darabja pedig becsípődhet az ízületbe. A sérülést okozhatja egy hirtelen, erőteljes csavaró mozdulat vagy gyors irányváltás – például sportolás vagy egy rossz lépés közben –, de az életkorral járó kopás miatt fokozatosan is elvékonyodhat és károsodhat.

A kattogó, recsegő vagy akár súrlódó hangok másik gyakori oka a térdízületi porckopás, vagyis az oszteoartrózis. Ilyenkor az ízületi porc fokozatosan elvékonyodik, emiatt a csontfelszínek közötti súrlódás fokozódhat.

A szakértők szerint – különösen fiatalabb vagy fizikailag aktív embereknél – a térdkalács nem megfelelő mozgása is gyakran állhat a kattogás hátterében. Ezt az állapotot patelláris követési zavarnak, illetve patellofemorális fájdalom szindrómának (PFPS) is nevezik. Ilyenkor a térdkalács mozgás közben nem megfelelően halad a helyén, ami fokozott súrlódáshoz és jellegzetes kattogó hanghoz vezethet – foglalta össze a Mirror

 

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