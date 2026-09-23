Neked is kattog a térded? Ha ezt a 6 jelet tapasztalod, mielőbb fordulj orvoshoz

A gyakorlat elvégzéséhez álljunk egy stabil fellépő vagy lépcsőfok közelébe, majd lépjünk fel rá úgy, hogy a térd végig a lábfej vonalában maradjon, a medence pedig ne billenjen el. A szakértő szerint először saját testsúllyal érdemes begyakorolni a helyes mozdulatot, és csak ezt követően célszerű kézi súlyzókkal növelni a terhelést.

A szakértő szerint a csípőemelés ugyancsak hatékony gyakorlat lehet, mivel erősíti a csípő körüli izmokat, miközben az alsótestet és a törzs izmait is megdolgoztatja.

„Feküdjünk hanyatt egy matracon, karjainkat helyezzük magunk mellé, térdünket hajlítsuk be, talpunk pedig maradjon stabilan a talajon. Ezután lassan emeljük fel a csípőnket, elemelve a farizmokat a talajtól. A felső ponton feszítsük meg a farizmokat néhány másodpercre, majd lassan engedjük vissza a csípőnket. Ismételjük meg a gyakorlatot tízszer” – tanácsolta.

Contractor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az otthoni gyakorlatok nem helyettesítik a szakember által végzett kivizsgálást, ha komolyabb panasz jelentkezik. „Ha a fájdalom erős vagy hosszabb ideig fennáll, fontos, hogy oszteopatához vagy gyógytornászhoz forduljunk, és alaposan kivizsgáltassuk a problémát” – figyelmeztetett.