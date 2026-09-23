Miért jó választás ősszel is a Bordűr Hotel?

A Bordűrnek az egykori békésszentandrási szőnyegmanufaktúra több mint százéves épülete ad otthont. A történelmi múlt és a modern szállodai kényelem jól megfér egymás mellett, az épület egykori funkciója pedig ma is meghatározza a hotel karakterét. A Bordűr 38 szobával és 13 különböző szobatípussal várja vendégeit.
Amikor hűvösebbre fordul az idő, különösen jólesik elmerülni a meleg vízben. A Bordűr wellnessrészlege ősszel is számos lehetőséget kínál a pihenésre. Az egyik legkülönlegesebb eleme a kiúszós infinity medence, ahonnan közvetlenül a Körös-holtágra nyílik kilátás. A panorámaszauna, a medencék, a masszázs és a Float SPA teszik teljessé a wellnessélményt.
A Bordűr egyik legérdekesebb része az interaktív Szőnyegmúzeum. A kiállítás az egykori szőnyegmanufaktúra történetét és a szőnyeggyártás világát mutatja be digitális tartalmak és interaktív elemek segítségével.
A múzeum nemcsak a hotel vendégei számára lehet érdekes program. Osztálykirándulások, nyugdíjas csoportok és más közösségek számára is jó választás lehet, akár önálló úti célként, akár egy békésszentandrási kirándulás részeként.
A wellness és a kulturális programok mellett a gasztronómia is fontos része a Bordűr kínálatának. A grillterasz fogásai mellett a hotel kávézójának kínálatát is érdemes felfedezni.
A vízparti környezet azoknak is tartogat programokat, akik aktívabban töltenék az időt. Szezonálisan elektromos hajók, kerékpárok és különféle vízi aktivitások is elérhetők.
A Bordűr építészeti és turisztikai koncepcióját több szakmai elismeréssel is díjazták, 2024-ben pedig elnyerte Az Év Hotele címet. A több mint százéves épület, a Körös-holtág közelsége, a wellness és az interaktív Szőnyegmúzeum együtt olyan karaktert ad a hotelnek, amely megkülönbözteti a hagyományos wellness-szállodáktól.
Ősszel pedig különösen jólesik néhány nap, amikor valóban jut idő a pihenésre. Meleg medence, panorámaszauna, masszázs, egy kávé a teraszon vagy látogatás a Szőnyegmúzeumban – egy hűvösebb őszi napon is bőven akad program a Bordűrben. A hotel aktuális csomagajánlatai között rövidebb és hosszabb őszi pihenéshez is találhatnak megfelelő lehetőséget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.