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Miért jó választás ősszel is a Bordűr Hotel?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 10:18
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Az ősz beköszöntével sokan vágynak néhány nap pihenésre és kikapcsolódásra. Békésszentandráson, a Körös-holtág partján erre kínál különleges helyszínt a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeum.
Forrás: Bordűr Hotel

A Bordűrnek az egykori békésszentandrási szőnyegmanufaktúra több mint százéves épülete ad otthont. A történelmi múlt és a modern szállodai kényelem jól megfér egymás mellett, az épület egykori funkciója pedig ma is meghatározza a hotel karakterét. A Bordűr 38 szobával és 13 különböző szobatípussal várja vendégeit.

Ősszel is a vízé a főszerep

Amikor hűvösebbre fordul az idő, különösen jólesik elmerülni a meleg vízben. A Bordűr wellnessrészlege ősszel is számos lehetőséget kínál a pihenésre. Az egyik legkülönlegesebb eleme a kiúszós infinity medence, ahonnan közvetlenül a Körös-holtágra nyílik kilátás. A panorámaszauna, a medencék, a masszázs és a Float SPA teszik teljessé a wellnessélményt.

Egy hotel, ahol a múlt is élmény

A Bordűr egyik legérdekesebb része az interaktív Szőnyegmúzeum. A kiállítás az egykori szőnyegmanufaktúra történetét és a szőnyeggyártás világát mutatja be digitális tartalmak és interaktív elemek segítségével.

A múzeum nemcsak a hotel vendégei számára lehet érdekes program. Osztálykirándulások, nyugdíjas csoportok és más közösségek számára is jó választás lehet, akár önálló úti célként, akár egy békésszentandrási kirándulás részeként.

Forrás: Bordűr Hotel

Pihenés egy kis gasztronómiával

A wellness és a kulturális programok mellett a gasztronómia is fontos része a Bordűr kínálatának. A grillterasz fogásai mellett a hotel kávézójának kínálatát is érdemes felfedezni.

A vízparti környezet azoknak is tartogat programokat, akik aktívabban töltenék az időt. Szezonálisan elektromos hajók, kerékpárok és különféle vízi aktivitások is elérhetők.

Forrás: Bordűr Hotel

Nem véletlenül lett Az Év Hotele

A Bordűr építészeti és turisztikai koncepcióját több szakmai elismeréssel is díjazták, 2024-ben pedig elnyerte Az Év Hotele címet. A több mint százéves épület, a Körös-holtág közelsége, a wellness és az interaktív Szőnyegmúzeum együtt olyan karaktert ad a hotelnek, amely megkülönbözteti a hagyományos wellness-szállodáktól.

Ősszel pedig különösen jólesik néhány nap, amikor valóban jut idő a pihenésre. Meleg medence, panorámaszauna, masszázs, egy kávé a teraszon vagy látogatás a Szőnyegmúzeumban – egy hűvösebb őszi napon is bőven akad program a Bordűrben. A hotel aktuális csomagajánlatai között rövidebb és hosszabb őszi pihenéshez is találhatnak megfelelő lehetőséget.

Forrás: Bordűr Hotel

 

 

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